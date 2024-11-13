Стало намного уютнее, чем было: алматинцы оценили обновленный парк Ганди

Парк имени Махатмы Ганди в Алматы после ремонта стал популярным местом отдыха. Пенсионеры, мамы, студенты и активные горожане всех возрастов теперь ежедневно приходят на прогулки. Zakon.kz поговорил с местными жителями и узнал, как обновленный парк повлиял на их повседневную жизнь.

Парк имени Ганди в Алмалинском районе Алматы имеет долгую историю, он был заложен в начале 1970-х годов. Однако свой современный облик и особое значение он приобрел только в 2003 году, когда в восточной части парка был установлен памятник индийскому политическому и общественному деятелю Махатме Ганди. Памятник стал важным символом мира, а сам парк после этого получил название в его честь.

Фото: Zakon.kz

По информации акимата Алмалинского района, в прошлом году в парке Ганди была проведена реконструкция. Там полностью заменили асфальтное покрытие, установили новые опоры освещения, зоны отдыха, включая перголы со скамейками и качелями, беседки, столы для настольного тенниса, также в центре парка, около памятника Ганди, была полностью обновлена брусчатка.



Вместе с тем было проведено зонирование территорий на взрослые, детские и подростковые площадки. В результате обновленная инфраструктура парка стала центром притяжения для жителей и гостей города.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что ремонт парка был предложен жителями близлежащих домов в рамках проекта "Бюджет народного участия" и завершен всего за месяц. На реконструкцию площадки из местного бюджета выделили около 200 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz прошелся по аллеям парка и поговорил с местными жителями о том, как преобразилась площадка для отдыха. Теперь в парке можно встретить людей разных возрастов: от мам и пап с детьми до пожилых людей, отдыхающих в уютных беседках.

Фото: Zakon.kz

Пройдясь по парку, мы сразу обратили внимание, что на лавочках-качелях чаще всего сидели мамы с грудничками, и поговорили с одной из них.



"Я каждый день хожу в парк. Мне нравится, как все благоустроили, особенно то, что установили скамейки в виде качелей. Как кормящей маме, мне очень удобно покормить ребенка, а потом на лавочках- качелях его убаюкивать и усыплять. Для детей сделали отличные площадки, например, спортивная зона всегда полная. Я часто вижу бабушек, которые делают тут зарядку, а некоторые занимаются скандинавской ходьбой. Это удобно для тех, кто живет рядом. Я сама выросла в этом районе, и за последние годы парк сильно преобразился. Единственное, что мне не нравится, – когда люди сидят на лавочках и курят рядом", – поделилась алматинка Асем.

Фото: Zakon.kz

Еще одна молодая мама, Айша, рассказала, что живет рядом с парком уже два года и ежедневно приходит сюда с детьми. Недавний ремонт ее очень порадовал, ведь теперь не нужно выезжать в центр города – достаточно просто дойти до парка.



"Я здесь рядом живу. Нахожусь в декрете, и мне стало проще гулять с ребенком. После ремонта стало намного уютнее, чем было. Скамейки поставили и детские площадки обновили. К тому же вижу, что постоянно убирают. У меня трое детей, постарше гуляют на подростковой площадке, а я здесь с маленьким. Очень свежо в парке из-за зелени, ну и главное – безопасно и спокойно. Все, что нужно для людей", – говорит жительница города.

Фото: Zakon.kz

Пройдя в глубь парка, мы встретили группу молодых людей, которые учатся неподалеку.

"Мы здесь собираемся после учебы. Парк сильно преобразился по сравнению с тем, что было раньше. Стал уютным и чистым. Появились вот такие беседки. Особенно нам понравились лавочки-качели, на них можно расслабиться и поболтать. Также я часто вижу, что в парке дедушки играют в шахматы, а бабушки утром делают зарядку или занимаются йогой. А наши ровесники выходят на пробежку. Думаю, это классно проводить время на свежем воздухе", – говорит Адель.

Фото: Zakon.kz

На территории парка также предусмотрена площадка для выгула собак. Эта специально отведенная зона позволяет четвероногим с комфортом провести время на свежем воздухе, побегать и поиграть, не мешая остальным посетителям. Просторная площадка оборудована ограждениями, чтобы животные не выбегали за пределы ограждения, а также скамейками для владельцев, которые могут отдохнуть, наблюдая за игрой своих питомцев.

Фото: Zakon.kz

Местные жители рассказывают, что у них есть разные истории, связанные с парком, и для некоторых парковая зона стала не просто локацией для отдыха, а особенным местом воспоминаний.

"У меня много воспоминаний, связанных с парком Ганди. Сюда я пришла на первое свидание со своим мужем, поэтому этот парк особенный для меня. С тех пор, конечно, он сильно изменился, и это радует. Я часто бываю в парке по выходным. Прогулка приносит мне состояние умиротворения и позволяет отдохнуть от городской суеты", – отмечает жительница Алматы Мариям.

Вместе с тем местные жители по достоинству оценили зонирование территории, потому что теперь каждый может спокойно отдохнуть, не мешая другим. Пенсионерка Ольга, одна из постоянных посетительниц парка, поделилась своими впечатлениями.

"Мы ходим в парк Ганди с 2016 года. Раньше здесь не было так много мест для отдыха и досуга. Сейчас все отлично организовано. Каждое утро в 8:00 у нас здесь зарядка по расписанию. Мы не живем рядом, но приходим сюда, потому что здесь спокойно и все продумано для людей. Можно прогуляться или отдохнуть, посидеть на лавочке. Обычно мы с другими пенсионерами встречаемся здесь", – поделилась алматинка.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что инфраструктура парка действительно продумана до мелочей. В нескольких местах есть биотуалеты. Мы также заметили сотрудников, которые следят за чистотой и порядком. Они убирали мусор, ухаживали за зелеными зонами и собирали опавшую листву.

Фото: Zakon.kz

Местные жители отмечают: несмотря на то, что в городе появляются новые, более современные парки, именно это место до сих пор сохраняет для них атмосферу уюта и спокойствия. Здесь, среди деревьев, они находят умиротворение и возможность побыть вдали от городской суеты.