Древнюю гробницу чиновника с "порталом" в загробный мир обнаружили археологи

Археологи обнаружили в Египте гробницу высокопоставленного чиновника с так называемой "ложной дверью" и древними артефактами. Раскопки проводились в Саккаре – некрополе древней египетской столицы Мемфиса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Smithsonian Magazine, помимо гробницы исследователи обнаружили целую сеть погребальных шахт. Некоторые из них были разграблены еще в древности, однако внутри сохранились человеческие останки и погребальные предметы, в том числе более 100 небольших фигурок ушебти из фаянса.

По данным экспертов, статуэтки обычно помещали в гробницы вместе с умершими. Согласно древнеегипетским представлениям, они должны были выполнять роль слуг для человека в загробной жизни.

Археологи считают, что открытия помогут ученым лучше понять, как использовался некрополь Саккары на протяжении многих столетий.

"Во времена Древнего царства, примерно с 2700 по 2200 год до нашей эры, Саккара служила местом захоронения представителей царской семьи и других высокопоставленных людей. В последующие эпохи некрополь продолжал оставаться значимым местом и использовался для погребений вплоть до римского периода", – говорится в сообщении.

Главной находкой нынешних раскопок стала гробница, возраст которой оценивается примерно в 4 тысячи лет. Иероглифические надписи свидетельствуют, что она принадлежала мужчине по имени Сехентиу-Птах.

Внутри гробницы археологи обнаружили "ложную дверь", жертвенный стол и чашу для ритуального очищения. В Древнем Египте считалось, что умерший мог использовать такие двери, чтобы "свободно входить и выходить" из гробницы.

Судя по надписям, Сехентиу-Птах занимал высокий пост при дворе: был царским камергером, жрецом богини Маат, руководителем писцов и надзирателем за стройками царя.

Раскопки ведутся возле некрополя Бубастейон. Сам комплекс Саккара в 32 км от Каира изучают с XIX века, постоянно нападая на уникальные следы Древнего царства.

"Помимо царских памятников, Саккара буквально усеяна гробницами чиновников практически каждой эпохи древнеегипетской истории. Многие из них украшены надписями и сценами действительно высокого художественного качества", – рассказал археолог египетского Министерства туризма и древностей Маджи Шакер.

Ранее щит с костями древнего воина нашли на свалке спустя 1,8 тысячи лет.