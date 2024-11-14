Когда могут открыть мост через реку Есентай в Алматы – аким оценил темпы его реконструкции

Аким Алматы совершил объезд Жетысуского района, осмотрев реконструкцию и благоустройство нескольких объектов. В числе важных локаций оказался мост через реку Есентай, который в начале лета закрыли из-за опасности его использования.

Рабочая поездка градоначальника началась с ознакомления с ходом реконструкции автодорожного моста по ул. Жолымбет через реку Есентай.

Мост в мкр. Кемел до его капитального ремонта прослужил более 60 лет. За эти годы его бетонные конструкции частично разрушились, а сам он морально устарел и пошел трещинами. В его основании не было опорных частей, деформационные швы отсутствовали. Это стало угрозой не только для грузовых автомобилей, но и для местного населения. Чтобы его перейти, попусту не было выделенной пешеходной зоны для горожан.

Фото: акимат Алматы

24 мая 2024 года компания ТОО "Test Construction" по меморандуму с Управлением городской мобильности произвели обследование моста. Тогда комиссия зафиксировала все несоответствия нынешним реалиям, а также возможные риски для его дальнейшей эксплуатации.

Летом текущего года аким Жетысуского района объявил чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба из-за просадки моста.

Во время посещения моста акиму доложили, какие основные работы были произведены:

"На сегодня завершены работы по демонтажу существующей конструкции моста, проведены работы по устройству и динамические испытания буронабивных столбов, а также подготовлено основание моста с устройством мостовых балок", – доложил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев акиму города.

Кроме того, для людей добавлена пешеходная зона в 1,5 метра, за счет этого мост стал шире и безопаснее – 14,5 метров. Также он станет длиннее – 33 метра, был он 16,8 метров. Проезжая часть будет двухполосная – по 8 метров каждая.

При реконструкции моста большое внимание уделено инженерной геологии. По дну речки большой слой суглинка. Речной поток постоянно подмывал основание моста. Рабочим пришлось серьезно углубить сваи по длине – они ушли в глубину на 20 метров.

На сегодняшний день остаются работы по установке межблочной плиты, которые в ближайшие пару дней специалисты должны закончить. Ведется армирование и подготовка основания к бетонированию.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем на период ремонтных работ для жителей севернее от аварийного моста организована объездная дорога от мкр. Кокжиек к ул. Жолымбета. Кроме того запущены автобусные маршруты №208, 214 и 215.

Завершение строительства моста запланировано до конца 2024 года.

"Думаю, этот мост благополучно простоит не менее 60-70 лет. Все новые технологии, которые необходимо учитывать при строительстве мостов, были соблюдены. Установили опорные части, деформационные швы, так как мосты имеют свойство "ходить". Думаю, при благоприятных погодных условиях работа будет завершена к 22 ноября. Я знаю, что все жители ждут завершения реконструкции", – сказал аким города.

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев подтвердил, что движение по мосту откроют уже 22 ноября текущего года, если погода не помешает ходу строительства.

Напомним, мост через реку Есентай из-за его удручающего состояния был закрыт для движения в мае.