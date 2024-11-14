Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Когда могут открыть мост через реку Есентай в Алматы – аким оценил темпы его реконструкции

Когда могут открыть мост через реку Есентай в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:51 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы совершил объезд Жетысуского района, осмотрев реконструкцию и благоустройство нескольких объектов. В числе важных локаций оказался мост через реку Есентай, который в начале лета закрыли из-за опасности его использования.

Рабочая поездка градоначальника началась с ознакомления с ходом реконструкции автодорожного моста по ул. Жолымбет через реку Есентай.

Мост в мкр. Кемел до его капитального ремонта прослужил более 60 лет. За эти годы его бетонные конструкции частично разрушились, а сам он морально устарел и пошел трещинами. В его основании не было опорных частей, деформационные швы отсутствовали. Это стало угрозой не только для грузовых автомобилей, но и для местного населения. Чтобы его перейти, попусту не было выделенной пешеходной зоны для горожан.

аким осмотрел реконструкцию моста, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:51

Фото: акимат Алматы

24 мая 2024 года компания ТОО "Test Construction" по меморандуму с Управлением городской мобильности произвели обследование моста. Тогда комиссия зафиксировала все несоответствия нынешним реалиям, а также возможные риски для его дальнейшей эксплуатации.

Летом текущего года аким Жетысуского района объявил чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба из-за просадки моста.

Во время посещения моста акиму доложили, какие основные работы были произведены:

"На сегодня завершены работы по демонтажу существующей конструкции моста, проведены работы по устройству и динамические испытания буронабивных столбов, а также подготовлено основание моста с устройством мостовых балок", – доложил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев акиму города.

Кроме того, для людей добавлена пешеходная зона в 1,5 метра, за счет этого мост стал шире и безопаснее – 14,5 метров. Также он станет длиннее – 33 метра, был он 16,8 метров. Проезжая часть будет двухполосная – по 8 метров каждая.

При реконструкции моста большое внимание уделено инженерной геологии. По дну речки большой слой суглинка. Речной поток постоянно подмывал основание моста. Рабочим пришлось серьезно углубить сваи по длине – они ушли в глубину на 20 метров.

На сегодняшний день остаются работы по установке межблочной плиты, которые в ближайшие пару дней специалисты должны закончить. Ведется армирование и подготовка основания к бетонированию.

Когда могут открыть мост через реку Есентай в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:51

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем на период ремонтных работ для жителей севернее от аварийного моста организована объездная дорога от мкр. Кокжиек к ул. Жолымбета. Кроме того запущены автобусные маршруты №208, 214 и 215.

Завершение строительства моста запланировано до конца 2024 года.

"Думаю, этот мост благополучно простоит не менее 60-70 лет. Все новые технологии, которые необходимо учитывать при строительстве мостов, были соблюдены. Установили опорные части, деформационные швы, так как мосты имеют свойство "ходить". Думаю, при благоприятных погодных условиях работа будет завершена к 22 ноября. Я знаю, что все жители ждут завершения реконструкции", – сказал аким города.

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев подтвердил, что движение по мосту откроют уже 22 ноября текущего года, если погода не помешает ходу строительства.

Напомним, мост через реку Есентай из-за его удручающего состояния был закрыт для движения в мае.

Читайте также

Волшебные голуби, зонты и карты: астанчанин создает потрясающую иллюзию
Волшебные голуби, зонты и карты: астанчанин создает потрясающую иллюзию
Удостоверение личности гражданина РК, документы
Передача ЦОНов в частные руки: аргументы "за" и "против"
Виноградная лоза, розы и мышеловка: как жили люди в древней столице огузов в Приаралье
Виноградная лоза, розы и мышеловка: секреты древних огузских племен раскрывают археологи Приаралья
Оксана Житникова
Алматы Жетысуский район 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: