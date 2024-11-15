Досаев в Жетысуском районе: что нового появилось и о чем жители просили главу города

Аким Алматы совершил рабочий объезд Жетысуского района, осмотрев несколько объектов после реконструкции и благоустройства. Местным жителям удалось побеседовать с Ерболатом Досаевым, а также высказать свои пожелания и предложения по улучшению городских территорий, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник прибыл в квадрат улиц Шилдехана – Серикова – Февральская – Обская, чтобы ознакомиться с течением работ строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

Новые инженерные сети в этой точке города были просто необходимы жителям из-за неприспособленности сетей советского времени к нынешним объемам потребления и росту строительства.

Ранее на этом участке магистральные сети отсутствовали. В советское время жители протягивали коллективный водопровод, а после подключались к частным сетям.

Масштабное строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе началось в марте 2023 года. Общая протяженность инженерных сетей по проекту – 97,75 км: 25,7 км водопроводных и 72 км канализационных сетей.

На строительство проекта выделено 7,3 млрд тенге. На этапе готовности объекта в 30% освоено 1,8 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

Работы начаты в марте 2023 года Управлением энергетики и водоснабжения. В апреле проект передан аппарату акима Жетысуского района в рамках децентрализации. Завершение работ запланировано на декабрь 2025 года.

С весны текущего года проект осуществляется поэтапно, чтобы при прокладке инженерных сетей не оставить жителей этого участка в Жетысуском районе без благ цивилизации.

Проектом предусмотрено восстановление асфальтового покрытия на 13 улицах по всей ширине дороги, на девяти из них работы уже завершены: Таймырской, Мещерского, Шилдехана, Февральской, Обской, Феоктистова, Леонова, Быковского, Серикова.

"Две улицы уже закончили. Идет врезка трубы 200 метров. Как закончим, сразу передадим для подключения к магистральному водоснабжению в "Алматы Су" и будем закатывать участки улиц асфальтом по ширине всей проезжей части. Делается это поэтапно, а не после окончания всего проекта, чтобы люди не страдали от отсутствия воды и проезда к своим домам и учебным заведениям", – сообщила акиму Алматы глава района Ляззат Жылкыбаева.

Сейчас ведутся работы по восстановлению дорожного полотна протяженностью 1,5 км по ул. Бурундайской и Октябрьской. Аналогичные работы проведут по ул. Логовая и Ермоловой.

Так, после окончания проекта порядка 6 тыс. абонентов будут обеспечены центральными инженерными сетями.

По завершении встречи глава города поручил акиму Жетысуского района проконтролировать ход и качество строительства и завершить работы в срок. Ерболат Досаев отметил, что реализация данного проекта является важным шагом в улучшении городской инфраструктуры и качества жизни жителей данного района.

Фото: акимат Алматы

Также аким мегаполиса осмотрел, как благоустроили зеленую зону по ул. Уссурийская. Проект осуществлен в рамках программы "Бюджет народного участия".

На проект по благоустройству и озеленению данной зоны, который проведен аппаратом акима Жетысуского района города Алматы, было потрачено 66 млн тенге.

Фото: акимат Алматы

Обустройство зеленого пространства ул. Уссурийская было осуществлено с учетом новых технологий и экологичности. Ландшафтные работы проведены с помощью системы автополива. Также вокруг было выложено 1140 м тротуарных дорожек для прогулки горожан, а в некоторых местах выложена брусчатка. Установлены детские и спортивные комплексы с навесом, построено футбольное поле площадью 220 кв. м.

Работы уже завершены и объект введен в эксплуатацию.

Там акима встретили местные жители, выразили слова благодарности за появление такого оазиса у их домов. Они рады, что наведен порядок, появились объекты для развлечения детей, и назвали новую зеленую зону "точкой притяжения" жителей района.

"Все, что мы хотели здесь увидеть, нам создали. Мы очень благодарны властям города за такую возможность современного обустройства за счет бюджета для алматинцев. Даже установлено шумоизоляционное ограждение между дорогой и домами. Также установлены камеры видеонаблюдения на детских площадках для безопасности наших детей. Все продумано, все красивое и качественное", – отметила одна из жительниц района.

Фото: акимат Алматы





Один из неравнодушных жителей района выдвинул предложение высаживать больше лиственных пород деревьев. На это аким отметил, что зеленый фонд города естественным образом стареет, и городская администрация старается озеленять город подходящими для его климата деревьями.

"Несмотря на то, что Жетысуский район плотно застроен, мы все равно находим свободные зоны и делаем для жителей места отдыха. В этом году в Алматы по программе "БНУ" небывалый спрос. Количество участников резко выросло, горожане стали доверять проекту. И мы будем продолжать создавать парковые зоны и скверы для комфорта горожан", – сказал глава мегаполиса.

Другая алматинка попросила урегулировать проблему канализационной системы в их районе. На это глава города ответил, что знает об этой проблеме. Как он объяснил, в старых проектах их авторы почему-то оставляли "энное" количество абонентов неучтенными. Сейчас эти ошибки нынешние власти исправляют.

Фото: акимат Алматы

Следующей точкой объезда Ерболата Досаева стала транспортная развязка на ул. Жансугурова и пр. Сейфуллина.





Работы по ее строительству были начаты более семи лет назад – в январе 2017 года. Стоимость проекта – 13,8 млрд тенге.

"На сегодня готовность объекта составляет не более 60%. Освоено 6,7 млрд тенге. Проект развязки предусматривает строительство двух тоннелей общей протяженностью 690 метров для обеспечения бесперебойного движения транспорта по проспекту Сейфуллина. После ввода в эксплуатацию пропускная способность по ул. Жансугурова увеличится на 15%, по пр. Сейфуллина – на 20%", – отчитались перед акимом.

За это время был создан надземный пешеходный переход "Восточный", установлены шесть опор надземного пешеходного перехода "Северный", а также сделаны путепроводы "Западный" и "Восточный".

Фото: акимат Алматы

Кроме того, здесь также ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, а именно: канализации, сетей и наружного освещения.

"Завершены работы по гидроизоляции, устройство асфальтобетонного покрытия и открыто движение по тоннелям "Западный" и "Восточный". А также завершены железобетонные работы на рамповых участках. Завершение строительства объекта при подходящих погодных условиях намечено в ближайшие выходные. Озеленительные работы будут осуществлены весной будущего года", – доложили акиму.

Аким города Ерболат Досаев отметил, что горожане долго ждали этого события, и новость о том, что в эти выходные откроют движение по тоннелям развязки Жансугурова – Сейфуллина, воспримут с радостью. Глава мегаполиса поручил ускорить работы, чтобы не подвести ожидание жителей.

Фото: акимат Алматы

Последней точкой рабочего объезда акима в Жетысуском районе стало строительство многоквартирного жилого комплекса по программе реновации жилищного фонда.

В рамках реализации Программы реновации жилища города Алматы до 2030 года предусмотрены снос и переселение жителей 29 ветхих домов в Алматы или 238 квартир.

"У нас уже создан городской жилищный переселенческий фонд. В рамках программы мы помогаем компаниям переселять в уже купленные квартиры согласных жильцов. Часть жильцов, которые хотят вернуться, мы расселяем временно. За счет этого идет обратное пополнение жилищного фонда. Кроме того, Жетысуский район, как и Турксибский, один из лидеров по ветхому жилью. Таким образом, за счет программы мы помогаем многим алматинцам", – сказал аким.

Главным моментом в этом становится согласие всех собственников. Часто бывает, что во всем многоквартирном доме находится одна несогласная квартира, и люди из-за таких собственников не могут улучшить свои жилищные условия, добавил глава города.

Также в числе важных локаций для посещения акимом стал мост через реку Есентай. Еще весной 2024 года по нему было закрыто движение из-за опасности использования. Сегодня, 14 ноября, стало известно, когда мост откроют для проезда.