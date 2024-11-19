Насколько вырастет стоимость доставки в Казахстане после внедрения новых правил для мопедистов

Казахстанских мопедистов обязали сдавать на права и получать госномера. В связи с этим курьеры, для которых скутер – это не просто средство передвижения, а рабочий инструмент, предупреждают, что скоро может измениться стоимость доставки. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В Казахстане как мелкие, так и крупные службы доставки не предоставляют своим сотрудникам транспорт. Курьеры сами должны решать этот вопрос. Из-за того, что скутер экономичнее, дешевле и мобильнее, в последние годы он стал у большинства излюбленным средством передвижения.

Фото: Zakon.kz

Однако в ожидании вступления в силу нового закона, который обяжет мопедистов иметь госномер и водительские права категории "А" и "А1", а еще оформлять страховку и проходить техосмотр наравне с автомобилистами, многие курьеры уже сейчас подумывают перейти на электросамокаты. А, те кто останется преданным скутерам, не исключают повышение цен за доставку товаров и продуктов питания. Но назвать точные суммы никто сейчас не может.

"Я за рулем скутера уже 15 лет. За все это время у меня было шесть ДТП. Где-то был я виноват, где-то меня просто не замечали и сбивали "бортом" автомобиля. Это нововведение в законодательстве я поддерживаю. Возможно, после этого автолюбители станут относиться к нам, как к равным. Но, соответственно, будет повышаться стоимость наших услуг. Водитель мопеда и так полностью, за свой счет, обслуживает транспортное средство, тратится на бензин и на амортизацию техники. Теперь к статье расходов добавятся налоги, штрафы, учеба для получения прав и страховка. И чтобы все эти расходы покрыть и получать хоть какой-то заработок, цены на доставку, скорей всего, повысят", – рассказал курьер Ринат Шамсутдилиев.

При этом не все уверены, что в ближайшее время может измениться стоимость доставки, но говорят, тогда пострадает качество, а именно, увеличится время ожидания заказа.

"С одной стороны, это неплохо, что у меня и моих коллег появится ответственность на дороге. Но, с другой стороны, это лишние растраты. Конкретно на моей работе пока нет разговоров об увеличении цен за доставку. Это напрягает! Заработная плата курьера не такая уж и большая. Соответственно, если ее не повысят, то курьеры не станут работать себе в минус. Потому что лучше получить небольшой штраф от работодателя, чем серьезный за нарушение ПДД", – поделился курьер Сергей Загребельный.

За безопасность нужно платить

В основном мопедисты вызывают бурю негативных эмоций и нервный тик у автомобилистов. Пытаясь сократить маршрут, они зачастую буквально лезут под колеса машин, а нередко их маневры не поддаются логике и ПДД, а в случае небольшого ДТП, как правило, они бросают свой транспорт и сбегают. Бывают случаи, когда им удается скрыться на мопеде, и найти их уже крайне сложно, поскольку нет никаких документов и госномера.

Фото: Zakon.kz

Поэтому многие автоэксперты к изменению законодательства относятся положительно. По их мнению, на большей части улиц Алматы и Астаны наконец-то появится порядок, а это важнее, чем повышение цен за доставку.

"С принятием этого закона в области ПДД на водителей скутеров и мопедов наконец-то смогут оказать достаточное давление, чтобы те наконец перестали нарушать правила. У скутеристов появится ответственность за свои действия. Они станут более дисциплинированными. Помимо госномеров у них появятся еще и страховой полис, а также налоговый сбор", – сказал эксперт Арсен Шакуов.

Фото: Zakon.kz

Однако новый закон полностью не решит все проблемы. Арсен Шакуов считает, что самые распространенные нарушения мопедистов все-же останутся, также не уменьшится количество мотокурьеров на улицах городов.

"В основном, мопедисты передвигаются между рядами машин и на тротуарах. По правилам дорожного движения – это запрещено и разрешается лишь для того, чтобы перестроиться. А мопедисты по ней именно передвигаются. Это нарушение будет самым основным и останется надолго. Потому что эти маневры они делают для сокращения дистанции и времени. Если их не совершать, смысл такого транспортного средства, как мопед, отпадет", – пояснил эксперт.

За что смогут наказать?

Стоит отметить, что ставить на учет скутеры начнут в апреле 2025-го. То есть у их владельцев есть достаточно времени, чтобы подготовиться. Привести в порядок документы, подготовить свой транспорт и выучить правила дорожного движения и ознакомиться со списком нарушений, за которые их могут оштрафовать.

К примеру, за езду без прав согласно статье 612 КоАП РК в 2024 году предусмотрен штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году, но в 2025-м будет дороже). За управление мопедом без государственного регистрационного номерного знака или незарегистрированным в установленном порядке – штраф 10 МРП (36 920 тенге). За установку заведомо подложного или поддельного госномера – штраф 15 МРП (55 380 тенге). За управление мопедом водителем, лишенным прав, – штраф 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на 10 суток. За передачу управления мопеда ранее лишенному прав лицу или лицу без прав – штраф 50 МРП (184 600 тенге).





А еще водителей мопедов намерены штрафовать, если их транспортное средство дымит или слишком шумит. Помимо этого проверят еще и резину и габаритные огни, одним словом, все должно быть исправным и соответствовать установленным стандартам.