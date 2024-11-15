Пляжный отдых в ноябре-декабре: популярные направления, цены и советы турагентов

Чем холоднее и серее становятся улицы родного города, тем чаще мы ощущаем жажду вырваться из лап зимы и хоть ненадолго упасть в жаркие объятия лета. Zakon.kz рассказывает, в направлении каких стран стоит "вырываться" и "падать" прямо сейчас.

Вообще, как отметила турагент Белла Баймекова, в большинстве своем казахстанцы планируют вояжи непосредственно на зимние праздники. Да, далеко не всех прельщает перспектива встретить Новый год в обнимку с искусственной елкой – некоторым настоящую пальму подавай! Однако лететь "до" или "после", как правило, гораздо выгоднее. Тем более что турпутевки, по ощущениям работников сферы, за год умудрились подорожать на 20-30%.

Подходящие обозначенному временному промежутку варианты мы условно разделили на "дешевые" и "популярные у казахстанцев".

Дешевые – Турция (за исключением Стамбула), Египет, Вьетнам (Нячанг). Цена вопроса – от 500 тыс. тенге на двоих.

Турция

Пожалуй, одно из самых привычных направлений у отдыхающих из стран СНГ. Здесь вам и золотисто-лазурные пляжи, и богатая кухня – недаром же путешественники зачастую привозят обратно "сувенир" в виде пары лишних кило на весах и сантиметров на талии, и чрезвычайно низкий языковой барьер, "перешагнуть" который сумеет любой визитер со знанием казахского или русского. И главное – все это чудо по весьма демократичным прайсам.

Важно! Купальный сезон в Турции длится с апреля по октябрь. Смельчаки могут окунуться в море и в ноябре, но это уже, как говорится, на любителя. Зато отправляться сюда "не в сезон" еще выгоднее, ведь местные отели по зиме стремительно дешевеют. Просто сделайте ставку на прогулки и изучение достопримечательностей, а не на ленивое дрейфование по волнам. В крайнем случае – есть крытые и подогреваемые бассейны.

Фото: Zakon.kz Египет Пользуется у народа не меньшим спросом, чем вышеупомянутая родина пахлавы. Помимо пляжей, привлекает своей длинной историей, загадочной древней мифологией, невероятными пирамидами, посетив которые получится будто "провалиться" в сюжет приключенческого фильма. Впрочем, если вы далеко не Рик О’Коннелл, и дух авантюризма вам чужд, как Имхотепу – Золотая книга Амон-Ра, Египет с удовольствием предложит практически круглогодичный морской релакс. Единственное – если плохо переносите изнуряющий зной, ориентируйтесь на конец апреля, май, октябрь и как раз ноябрь. Фото: Zakon.kz Нячанг Вьетнам в целом отличается великолепной природой, белоснежными берегами и уникальной архитектурой. Но есть температурные нюансы, зависящие от времени года и региона.

"Жаркий сезон с температурой около +30°С на севере страны длится с мая по октябрь, тогда как с ноября по апрель столбик термометра здесь едва достигает 20°С. Юг в этом плане стабильнее: весь год – до +35°С и только зимой пониже, в районе 25-27°С. Учитывайте еще и сезоны дождей, если опасаетесь попасть под настоящий тропический ливень". Белла Баймекова

В ноябре в Нячанге низкий сезон – слишком сыро, ветрено, на море высокие волны. Но некоторые туристы целенаправленно приезжают именно в это время, дабы оздоровиться на местных минеральных источниках без вездесущей толпы. Фото: pixabay Популярные – Таиланд, Вьетнам (Фукуок), Объединенные Арабские Эмираты. Вероятные траты на путевку стартуют с 700 тыс. тенге за пару отдыхающих. Таиланд Голубое зеркало воды, коралловые рифы, буйная растительность, экзотические фрукты, атмосферные буддистские храмы... Да, все это вы найдете здесь. Правда, "искать" предпочтительнее с ноября по апрель: и не слишком душно, и хляби небесные не разверзнутся над вашей головой.

Развлечений здесь много, и они разнообразны. От классического отдыха на шезлонге с коктейлем в ананасе до дискотек и, скажем так, непривычных глазу нашего человека шоу. Посещайте подобные мероприятия с осторожностью, только если ваши вкусы весьма специфичны. Фото: Zakon.kz Фукуок Про Вьетнам мы уже рассказали, но если говорить конкретно об острове Фукуок, то для него характерны девственная, почти не тронутая природа, впечатляющие закаты, во время которых рыжее солнце словно ныряет прямиком в синюю рябь воды, тишина и спокойствие, столь любимые интровертами.

Кстати, ноябрь и декабрь – идеальное время для визита в этот рай на земле, поскольку в указанный период нет ни адского пекла, ни большого количества осадков. Фото: pixabay ОАЭ Прогресс и роскошь – первые определения, приходящие на ум при упоминании Арабских Эмиратов. На разглядывание одних только футуристичных зданий можно, ни минуты о том не жалея, потратить весь отпуск. Вместе с тем "в наличии" сравнительно бюджетные пляжные направления вроде Рас-эль-Хайма и знаменитая Фуджейра, подходящая любителям дайвинга и семейным людям.

"Помните, что это мусульманская страна со строгими законами. Заранее ознакомьтесь с правилами поведения там", – напоминает турагент.