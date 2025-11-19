Таиланд, Вьетнам, Китай, Камбоджа, Катар и ОАЭ: что нужно знать казахстанским туристам перед въездом

На носу сварливая зима, от которой так хочется сбежать и, раскинув руки, упасть прямо в спасительные объятия лета. Однако перед "падением" лучше подстелить соломки: меньше шансов сесть в лужу в чужой жаркой стране. Турагент составила для Zakon.kz "шпаргалку" с основными правилами.

Таиланд

С 1 мая 2025 года для всех иностранных граждан, въезжающих в Королевство Таиланд, введено обязательное заполнение цифровой карты прибытия Thailand Digital Arrival Card (TDAC).

Заполняем ее на сайте миграционной службы страны не ранее чем за три дня до въезда.

"После заполнения анкеты система сгенерирует QR-код. Его можно распечатать или сохранить на смартфоне. При прохождении паспортного контроля этот код необходимо предъявить. Заполнение формы бесплатное, среди прочих доступен русский язык", – рассказала турагент Бэлла Баймекова.

Какая информация требуется при заполнении анкеты:

Паспортные данные – номер, страна выдачи, ФИО, дата рождения, род занятий и т. д. Информация о поездке – пункт отправления, пункт прибытия, номер рейса, адрес проживания в Таиланде, цель визита.

Не ввозим сюда: кальяны, вейпы, порнографические материалы, золотые слитки без лицензии.

Не вывозим: кораллы, чучела, сувениры с флагом Таиланда, статуэтки Будды выше 13-15 см, антиквариат, а также свежие арбузы, кокосы, дурианы целиком.

Вьетнам

Виза казахстанцам, желающим насладиться местными белоснежными пляжами, не нужна.

Но! Только при наличии паспорта, срок действия которого истекает не ранее чем через полгода с момента начала путешествия. И только если вояж длится не более 30 дней – не злоупотребляйте гостеприимством.

Также вам не скажут "спасибо" за попытку ввоза в этот солнечный рай:

любых мясных продуктов (с точки зрения фитосанитарного контроля);

помимо очевидного врода наркотиков и оружия, материалов, оскорбляющих культуру и традиции принимающей стороны – в принципе, как везде;

принимающей стороны – в принципе, как везде; дронов (а если вдруг, их будут хранить на таможенном складе за счет самого туриста).

Не вывозим, по аналогии с государством выше, кораллы, чучела, антиквариат, редкие растения – до кучи.

Кстати, к алкоголю Вьетнам куда терпимее Таиланда. По крайней мере, сюда можно спокойно ввезти до литра крепкого и до двух литров слабоалкогольного напитка на нос. А вот электронные сигареты и системы нагревания табака оставьте дома – запрещены, равно как и в Таиланде.

Китай

Наш народ любит наведываться к "соседу", особенно на курортный остров Хайнань.

"Для казахстанцев действуют условия безвизового пребывания на территории Хайнаня, если лететь прямым чартерным рейсом на основании списка туристической группы и не более чем на 30 дней. Но туристам обязательно зарегистрироваться в отеле в течение 24 часов после прилета. Материковая часть Китая – тоже безвиз, вне зависимости от рейса. В остальных случаях нужна виза".

Загранпаспорт должен быть действителен в течение 6 месяцев с момента прилета из Поднебесной.

Впрочем, соответствие документа требованию не избавит от сурового паспортного контроля: проверки данных, таможенного осмотра и прохождения процедуры биометрии.

И еще кое-что.

"Всем пассажирам, прибывающим из безвизовых стран, необходимо заполнить миграционную карту. В случае отказа въезд в Китай запретят", – предупреждает турагент.

Специально для любителей "позалипать" в видеоролики и чаты в мессенджерах. В КНР многие зарубежные сетевые ресурсы накрыты колпаком "Золотого щита" – системы фильтрации контента. Если остро нуждаетесь в Google, Youtube, X, Instagram, WhatsApp и прочем даже с коктейлем в руке, заблаговременно озаботьтесь установкой нескольких приложений VPN. И учтите, что время от времени некоторые из них блокируются.

Курящим придется избавиться от зажигалок: обязательно отнимут в аэропорту.

Камбоджа

Требует оформления визы. Ее стоимость по прибытии составляет 36 долларов (около 18 800 тенге) и позволит гостить здесь до 30 дней.

Кроме того, взыскательная Камбоджа обязывает туристов заполнять Cambodia e-Arrival Card в течение 7 дней до планируемой поездки. С анкетой легко расправиться на сайте либо в специальном приложении, доступном в App Store и Google Play. А дальше – по накатанной, с уже знакомым согражданам QR-кодом, без которого визу не получить.

Лайфхак. Не хотите стоять в очереди на оформление визы? Следует заранее оформить электронную. За услугу придется выложить 50 долларов (немногим больше 26 тыс. тенге).

Катар

Для граждан 95 стран, включая и нашу, предусмотрен безвизовый режим.

Ввоз горячительного запрещен, равно как и свинины, любых материалов, противоречащих нормам ислама или пропагандирующих другую религию.

Объединенные Арабские Эмираты

Безвиз. Но есть закавыка.

"Номер может забронировать только гость старше 21 года. Согласно законодательству ОАЭ, отели имеют право отклонить любое бронирование лиц до 21 года, если они не сопровождаются взрослыми. Более того, во время пребывания в отеле дети должны постоянно находиться в сопровождении взрослых", – подытожила Бэлла Баймекова.

Добавим, что, кроме банального, сюда так же нельзя завозить любые материалы, оскорбляющие мусульманскую веру.

А ранее турагент рассказала о самых популярных у казахстанцев и самых дешевых направлениях для ноября-декабря.