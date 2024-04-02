Откуда ветер дует: глобальное потепление меняет климат в Приаралье

Каждое лето в Кызылординской области – это настоящее испытание для всего населения Приаралья. Частым гостем здесь является засуха, которая приносит жару, зной и пыль. В иные дни температура воздуха превышает 60 градусов по Цельсию.

Как защититься от жары и каковы прогнозы ученых по этому поводу? Об этом корреспондент Zakon.kz беседует с экспертом по климату, кандидатом географических наук Светланой Долгих.

— В последние лет 10 зимы в Кызылординской области уже не такие холодные и бесснежные, можно сказать, теплые, а лето – невыносимо жаркое. В этом сезоне вновь прогнозируется засуха. Почему у нас меняется климат?

— Вместе с группой ученых в рамках проекта ПРООН мы провели анализ существующих моделей воздействия многолетних изменений климата на Аральское море, сельское и водное хозяйство, здравоохранение в Кызылординской области. Изучили все стороны. Климат, в первую очередь, меняется потому, что в мире происходит глобальное потепление. Например, по данным Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым теплым годом в истории наблюдений, причем с огромным отрывом. Среднегодовая глобальная температура была почти на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня (1850-1900 гг.).

Климат Казахстана и Кызылординской области теплеет более ускоренными темпами, чем в среднем по земному шару. По результатам исследований казахстанских климатологов, темпы изменения климата Казахстана опережают изменение глобального климата, а темпы роста температуры в Кызылординской области еще более высокие. Так, в 1976-2022 годах изменение средней годовой глобальной температуры составляет 0,19°C за каждые 10 лет, а в Казахстане температура повышается на 0,33°C каждые 10 лет.

Но в Кызылординской области она еще выше, чем в республике – повышается на 0,44°C каждые 10 лет. Влияет и то, что Кызылординская область расположена в пустынной зоне, поэтому засушливость – одна из отличительных черт климата здесь. Осадков выпадает очень мало и неравномерно: около 60‑65% приходится на зиму и весну. По данным всех метеорологических станций области, во все месяцы года осадки могут отсутствовать вовсе или выпасть за сутки больше месячной нормы в два или более раз. Также в отдельные временные периоды месячные суммы осадков могут превосходить норму в десятки раз. Еще важная причина – высохшее Аральское море, область находится в зоне экологического бедствия. Эта катастрофа влияет на климат и засушливых дней становится все больше. Сейчас понятие "засуха" применимо к пустынным районам, к которым относится практически вся Кызылординская область.

— Получается, что холодных зим в Приаралье больше не будет?

— Они будут, причем во всем Казахстане, так как климат в нашей республике по большей части резко континентальный. Это означает, что амплитуды температуры воздуха могут резко менять свой знак от положительных к отрицательным, и наоборот. В Приаралье погода сильно зависит от того, откуда на регион поступает воздушная масса. Например, теплая или жаркая погода может смениться резким похолоданием при вторжении воздушных масс с северо-запада или с севера. Поэтому, несмотря на то, что потепление климата в Кызылординской области происходит в два раза быстрее, чем в среднем по всему миру, холодные зимы здесь еще будут. Как и во всем Казахстане. Но и продолжительных периодов жарких дней не избежать.

— Есть какая-то польза от того, что повышается температура воздуха?

— Да, есть и плюсы – увеличивается продолжительность вегетативного периода растений, то есть весной раньше начинается их вегетация. Это означает, что раньше посеешь – раньше соберешь урожай. Но это положительный фактор при условии достаточности водных ресурсов. Чем чаще теплые зимы, тем лучше для животноводов, зимовку скот на отгоне проведет без особых проблем. То есть он не замерзнет в степи, и ему будет легче находить подножный корм. Есть финансовая экономия и для населения – оно будет меньше денег тратить на отопление в холодный период. Но минусов от жары, конечно же, больше.

— Какие, например. Поделитесь, пожалуйста.

— В первую очередь это дискомфорт, который испытывает население, ведь изнурительная жара плохо влияет на организм. Еще один минус – ночи становятся теплыми (когда температура не спадает ниже +20°C) и количество таких теплых, или как называют их ученые, "тропических" ночей, увеличивается. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при такой температуре человеческий организм не восстанавливается после дневной жары.

Это прямое воздействие климата. Научные исследования также доказали, что есть и косвенное влияние климата на здоровье человека. Это всплески инфекционных и респираторных заболеваний, осложнения при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также состояние психического здоровья, которое связано с тем, в каком климате живет человек. Высокая температура воздуха в Приаралье также угнетает сельскохозяйственных животных, летом они могут сильно терять в весе. Кроме этого, в жару их нужно перегонять на более комфортабельные по погодным условиям пастбища, т. е. в более северные районы. Даты этих перегонов к 2050 году сместятся на более ранние сроки примерно на семь дней. В жару снижается и урожайность пастбищ, это еще один минус.

— И экономические затраты тоже увеличиваются, например, когда летом приходят квитанции за электроэнергию, в которых минимальный счет 20 тыс. тенге в месяц…

— Совершенно верно! Летом больше затрат на электроэнергию, так как приходится круглосуточно работать кондиционерам, вентиляторам, сплит-системам. Больше покупаешь прохладительных напитков, мороженого.

— Вы много лет совместно с учеными изучаете климат Казахстана и Приаралья. И более 20 лет вы работали в "Казгидромете". Можно ли сейчас сделать прогноз погоды на ближайшие годы? Например, на 5-10 лет, чтобы население знало, к чему готовиться – холодным ветрам или суховеям?

— На такой отдаленный период времени нельзя дать прогноз именно погоды, так как она зависит от многих факторов: от того, откуда за счет циркуляции атмосферы пришла воздушная масса, какие температуры воздуха она несет, фазы трансформации воздушных масс по пути к Приаралью и многих других факторов. Но уже много лет в мире разрабатывают модели глобального климата Земли. Это очень сложные физико-математические модели общей циркуляции океана и атмосферы, взаимодействия атмосферы с подстилающей поверхностью.

Эти модели требуют больших ресурсов вычислительной техники. Они позволяют получить данные о характеристиках климата на отдаленные периоды лет при тех или иных сценариях воздействия человека на климатическую систему Земли, что сейчас и является главной причиной потепления глобального климата. Повторюсь – получить характеристики климата, спрогнозировать погоду для конкретного месяца через десяток лет в будущем пока остается нерешенной задачей. Согласно результатам моделей климата, к 2050 году повторяемость экстремально жарких дней, когда температура воздуха будет выше 35 и 40°С, будет только возрастать.

В современных климатических условиях осушенное дно Аральского моря является очагом развития песчано-солевых бурь в Центральной Азии. Наиболее часто пыльные бури происходят в западной части Кызылординской области (от 10 до 60 суток), на остальной территории – менее 20 суток. Согласно "Атласу природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций" (2010 год), уровень риска пыльных бурь в Приаралье оценивается как высокий. И пока нет предпосылок, что в будущем без закрепления песков их повторяемость уменьшится. Для всей территории области характерны частые сильные ветры, в том числе и суховеи. Например, годовое количество суховейных дней на севере составляет 125 и до 175 дней на юге. При ожидаемом повышении температуры воздуха вероятно и увеличение повторяемости суховейных дней.

— Почему так агрессивно меняется климат именно в Кызылординской области? Что нужно сделать, чтобы его "смягчить"?

— В самом деле, основная причина изменения климата – это выбросы в атмосферу так называемых парниковых газов, в основном, за счет сжигания ископаемых видов топлива. С наступлением индустриальной эпохи в XVIII веке человеческая деятельность привела к увеличению содержания углекислого газа (основного парникового газа) в атмосфере на 50% – это означает, что его количество теперь составляет 150% от его значения в 1750 году.

Другой фактор – уже локальный, исчезло Аральское море – крупный водоем, который сглаживал температурные контрасты. Чтобы сдерживать опустынивание, нужно закреплять пески, где это возможно, озеленять регион.

На дне Аральского моря уже много лет высаживают саксаульные леса, и это правильно. Особого внимания с точки зрения условий проживания человека требуют урбанизированные зоны. Необходимы парковые зоны в селах и городах Кызылординской области, фонтаны, полив улиц и т. п. Так можно сдерживать пески и бороться с жарой.