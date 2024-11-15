В Казахстане теперь можно получить доход от аварий

Езда по казахстанским дорогам часто влечет за собой значительные траты. Расходы на ремонт машин после аварий, штрафы и другие непредвиденные ситуации становятся обычным делом и стандартной статьей расходов для участников движения.

Однако сейчас появилась возможность получить прибыль из дорожных инцидентов.

Два года назад страховая компания Freedom Insurance внедрила платформу DTP.kz, существенно сокращающую срок ожидания автовладельцами страховой выплаты с 3 месяцев до 3-5 дней. Кроме того, компания расширила свои услуги, внедрив функции аварийных консультантов, что в свою очередь создает выгоду как для пострадавших, так и для тех, кто стал очевидцем аварии.

Теперь приложение DTP.kz предлагает очевидцам дорожно-транспортных происшествий заработать. Ситуации с ДТП встречаются часто. Многие свидетели фиксируют их на свои мобильные устройства и делятся в социальных сетях. Теперь у вас есть возможность получать за это деньги, одновременно помогая пострадавшим быстрее получать компенсацию.

Как фиксировать ДТП, чтобы получить прибыль

Чтобы начать зарабатывать на фиксации дорожно-транспортных происшествий, вам нужно выполнить несколько условий: иметь ИИН, быть старше 18 лет, установить приложение DTP.kz и открыть депозитную карту "Supercard" от Freedom Bank. Когда вы заметите аварию, вам следует подойти и просто зафиксировать инцидент на камеру, сделав снимки автомобилей с хорошо видимыми номерами.

Удобный интерфейс приложения и его интеграция с Яндекс Картами позволят вам зафиксировать аварию буквально за несколько минут и передать информацию в страховую компанию Freedom Insurance. Вы можете документировать любые ДТП с участием до 10 автомобилей.

За первую зафиксированную аварию аварийный консультант получит вознаграждение в размере 3000 тенге, а за последующие – по 1000 тенге.

Начисления происходят в валюте Freedom по актуальному курсу. Этот курс зависит от стоимости акций Freedom Holding Corp., которые торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq.

"Валюта Freedom" может увеличиваться в цене вместе с акциями холдинга. Получая эту валюту на свою карту, вы автоматически становитесь акционером Freedom. Вы можете накапливать ее на счету для создания финансовой подушки безопасности или обменивать на тенге по текущему курсу.

Как увеличить доходы от ДТП

Если вы хотите увеличить свои доходы, то можете рассмотреть оформления ДТП через механизм Европротокола. Для начала вам нужно пройти краткий онлайн-курс, который подробно объяснит все шаги данного процесса. Затем необходимо сдать тест, состоящий из 30 вопросов, причем его минимальный проходной балл – 70%.

Для оформления аварии достаточно участия двух сторон, независимо от того, в каких страховых компаниях они обслуживаются. Цель этой процедуры – облегчить процесс получения выплат для пострадавшей стороны в течение 2-5 дней. Для этого необходимо всего лишь зарегистрировать инцидент через приложение.

Увидев ДТП, подойдите к участникам, представьтесь и предложите им помощь в оформлении без вызова дорожной полиции. Если обе стороны согласны, узнайте номер пострадавшего и введите его в приложение, после чего получаете ссылку на сервис DTP.kz. Передайте ее потерпевшему, который перейдет по ссылке и внесет свои данные (фотографии ДТП, документы на автомобили, банковские реквизиты для получения выплаты). Затем аналогичную информацию предоставит и виновник происшествия. Как только заявка будет полностью оформлена, оба участника получат смс-уведомления от Государственного кредитного бюро, а вы – уведомление в приложении DTP.kz о начислении вознаграждения, которое можно будет вывести на карту Freedom. Весь процесс занимает не более 15-20 минут. Размеры вознаграждений здесь выше: за первую оформленную заявку вам полагается 5000 тенге, а за каждую последующую – 3000.

Деньги поступают на карту Freedom Bank в валюте Freedom в течение 1-3 рабочих дней.

Все транзакции проходят прозрачно, с уплатой всех необходимых налогов и сборов. По расчетам специалистов компании, вы можете получать около 150 000 тенге в месяц, работая всего один час в день. Это неудивительно, учитывая, что, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК на 1 сентября 2024 года, в стране зарегистрировано около 5,6 миллиона автотранспортных средств, из которых 88% – легковые автомобили. В 2023 году страховые компании выполнили 92 925 выплат по обязательному автострахованию.

Если вы ищете способ дополнительного заработка при минимальных усилиях, это отличная возможность. Вы не только улучшаете свое финансовое положение, но и помогаете участникам ДТП. Ожидание штатного страхового комиссара, необходимого для оформления аварии по Европротоколу, требует времени, и такая помощь сейчас особенно ценна. Аварийный консультант всегда окажет помощь, решив возникшую проблему на дороге за считаные минуты.

Не упустите время – перейдите по ссылке, скачайте приложение DTP.kz, зарегистрируйтесь и начните работать!

Помогите нам сделать дороги безопаснее, одновременно увеличивая ваш доход!