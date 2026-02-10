Фары не по ГОСТу: какой автосвет запрещен в Казахстане и сколько придется заплатить за нарушение

В Казахстане растет популярность незаконного автосвета. Многие автомобилисты грешат нелегальной установкой более ярких фар. Они часто создают аварийные ситуации. За оптику, не соответствующую ГОСТу, предусмотрен штраф. Что же делать, если стандартного освещения не хватает, узнал Zakon.kz.

На казахстанских дорогах каждый день встречаются автомобили с чересчур яркими фарами. Это едва ли не самый распространенный вид тюнинга. Улучшение штатной оптики всегда актуально, но иногда противоречит закону. Выбор и использование осветительных приборов на транспорт регулируется государственным стандартом, который подразумевает определенные требования к характеристикам и установке.

В МВД РК напоминают, что самостоятельная установка нестандартных фар и лампочек без сертификации является правонарушением, поскольку неправильный свет повышает риск аварий. По закону любое переоборудование транспортного средства, касающееся безопасности, должно быть зарегистрировано и подтверждено экспертизой в спецЦОНе. За самовольное использование светодиодных и тому подобных ламп предусмотрена административная ответственность, согласно части 7 статьи 590 КоАП РК ("Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения"). Полицейские могут эвакуировать авто на штрафстоянку до демонтирования запрещенных приспособлений.

Мощный свет прежде всего улучшает видимость в туман и во время осадков, а помимо этого придает стиль внешнему виду машины. Вместе с тем неоригинальная оптика нередко создает реальную угрозу жизни. По сути, никакие световые устройства, которые отклоняются от ГОСТа, устанавливать на автомобили в Казахстане нельзя. Под запретом LED, ксеноновые и биксеноновые фары. Если поменять галогеновые лампочки на диоды, даже с одинаковым цоколем, то уже будет несоответствие. Изменения могут привести к печальным последствиям.

"Завод-изготовитель производит стандарт. Когда человек ставит себе какой-то ксенон, к примеру, это внесение изменений в конструкцию. Возьмем, к примеру, старенькие автомобили, у которых фары плохо светят. Люди ставят туда лампы китайские, светодиодные и тому подобные. Но завод не предусматривал такую нагрузку на бортовую сеть, в частности. Машине, допустим, 30 лет, и представьте себе, ее разрабатывали лет семь. Соответственно, по разработкам она еще старше. А люди ставят туда современные лампочки. Возрастает нагрузка на всю электрику. В авто может что-нибудь замкнуть и загореться. В то же время световые устройства повышенной мощности ослепляют встречных водителей; попутных, когда им в спину светят чрезмерно ярко; и пешеходов. В эти моменты возникают аварийные ситуации, поэтому пренебрегать правилами нельзя", – поясняет автоэксперт Алексей Алексеев.

Если света "родных" фар не хватает, необходимо провести диагностику. Рекомендуется первым делом проверить генератор. Возможно, он вырабатывает недостаточно энергии. Не помешает отполировать фары. И это не помогло? Тогда не обойтись без замены старых лампочек на новые (того же типа). Источник света не должен отличаться ни мощностью, ни цветовой температурой от предусмотренных заводом-изготовителем, отмечают специалисты.

"Надо устанавливать лампочки примерно такие, но чуть ярче. Условно, мы дома ставим же вместо 40 ватт 60. Вот и в машине примерно такая же схема, следует пробовать так же, только согласно стандартам и допускам. Подчеркну, менять конструкцию мы не имеем права. Многие сразу меняют лампы в фарах. А виной плохого света может быть не сама лампочка, а замутненная линза, например. Бывает, линза ржавая, либо стекло пожелтело, потемнело, изменилось. Некоторые автовладельцы фары тонируют для красоты, а потом говорят: светит плохо", – рассказывает автоэксперт.

Оптика должна рассеивать излучаемый лампой свет так, чтобы светотеневые границы соответствовали ПДД. Прежде чем менять лампочки и стекла, необходимо проверить угол падения света. В современных автомобилях это регулируется.

"В новых автомобилях есть такая особенность – регулятор нагрузки. Когда у вас пять человек сидят в машине, есть груз, то фары светят по-другому, и вы можете выровнять. Например, во всех предыдущих машинах, не китайских, у меня это реле работало так, что я просто меняю угол фар – и все. А в китайских машинах, если ехать, допустим, пустым и поднять фары таким образом, то встречные водители все время моргают, мол, ты их слепишь. Но это у меня ближний свет. Получается, ближний свет при определенной регулировке слепит встречных водителей. Кстати, этим регулятором мало кто пользуется. Когда слабо светят фары, нужно проверить регулятор нагрузки. Может быть, у вас не фары плохо светят, а регулятор нагрузки стоит в положении неправильном, когда, например, фары просто в землю светят. Вот это важная функция, и о ней мало кто помнит, тем более редко кто пользуется, по моим наблюдениям", – сказал Алексей Алексеев.

Вставлять линзы под ксенон в фары для галогена категорически запрещено. При этом есть законный способ улучшения освещения – замена фары целиком на линзованную или светодиодную, произведенную на заводе, а не в кустарных условиях. Заводской вариант обязан соответствовать ГОСТу. Правда, найти такой бывает непросто.

Использовать LED-лампы разрешается, только если они установлены производителем на заводе и прошли официальную сертификацию.

Отдельного внимания требуют противотуманные световые приборы. Они хоть и не являются основными фарами, но тоже могут слепить, если неправильно отрегулированы. Для них предусмотрены свои лампы, которые также должны соответствовать ГОСТу.

Что касается цвета "противотуманок": в Казахстане разрешается белый или селективно-желтый свет.

Белый нейтрален и не искажает естественные цвета.

Желтый отлично проходит через туман, дождь, снег и лучше работает при повышенной запыленности, но менее ярко освещает дорогу в хороших погодных условиях.

Использование лампочек с синим оттенком в Казахстане категорически запрещено.

Отметим, что запрещено устанавливать фонари заднего хода и приборы освещения госномера с огнями любого цвета, кроме белого. В целом эксперты советуют водителям избегать несертифицированных решений для экономии своих нервов и денег.

В Казахстане за установку недопустимых фар (ксенон, биксенон, LED-ламп, стробоскопов и других, не предусмотренных конструкцией) предусмотрен штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге).