#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Статьи

Фары не по ГОСТу: какой автосвет запрещен в Казахстане и сколько придется заплатить за нарушение

Автосвет, автомобильные фары новой машины, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:20 Фото: freepik
В Казахстане растет популярность незаконного автосвета. Многие автомобилисты грешат нелегальной установкой более ярких фар. Они часто создают аварийные ситуации. За оптику, не соответствующую ГОСТу, предусмотрен штраф. Что же делать, если стандартного освещения не хватает, узнал Zakon.kz.

На казахстанских дорогах каждый день встречаются автомобили с чересчур яркими фарами. Это едва ли не самый распространенный вид тюнинга. Улучшение штатной оптики всегда актуально, но иногда противоречит закону. Выбор и использование осветительных приборов на транспорт регулируется государственным стандартом, который подразумевает определенные требования к характеристикам и установке.

В МВД РК напоминают, что самостоятельная установка нестандартных фар и лампочек без сертификации является правонарушением, поскольку неправильный свет повышает риск аварий. По закону любое переоборудование транспортного средства, касающееся безопасности, должно быть зарегистрировано и подтверждено экспертизой в спецЦОНе. За самовольное использование светодиодных и тому подобных ламп предусмотрена административная ответственность, согласно части 7 статьи 590 КоАП РК ("Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения"). Полицейские могут эвакуировать авто на штрафстоянку до демонтирования запрещенных приспособлений.

Мощный свет прежде всего улучшает видимость в туман и во время осадков, а помимо этого придает стиль внешнему виду машины. Вместе с тем неоригинальная оптика нередко создает реальную угрозу жизни. По сути, никакие световые устройства, которые отклоняются от ГОСТа, устанавливать на автомобили в Казахстане нельзя. Под запретом LED, ксеноновые и биксеноновые фары. Если поменять галогеновые лампочки на диоды, даже с одинаковым цоколем, то уже будет несоответствие. Изменения могут привести к печальным последствиям.

"Завод-изготовитель производит стандарт. Когда человек ставит себе какой-то ксенон, к примеру, это внесение изменений в конструкцию. Возьмем, к примеру, старенькие автомобили, у которых фары плохо светят. Люди ставят туда лампы китайские, светодиодные и тому подобные. Но завод не предусматривал такую нагрузку на бортовую сеть, в частности. Машине, допустим, 30 лет, и представьте себе, ее разрабатывали лет семь. Соответственно, по разработкам она еще старше. А люди ставят туда современные лампочки. Возрастает нагрузка на всю электрику. В авто может что-нибудь замкнуть и загореться. В то же время световые устройства повышенной мощности ослепляют встречных водителей; попутных, когда им в спину светят чрезмерно ярко; и пешеходов. В эти моменты возникают аварийные ситуации, поэтому пренебрегать правилами нельзя", – поясняет автоэксперт Алексей Алексеев.

Если света "родных" фар не хватает, необходимо провести диагностику. Рекомендуется первым делом проверить генератор. Возможно, он вырабатывает недостаточно энергии. Не помешает отполировать фары. И это не помогло? Тогда не обойтись без замены старых лампочек на новые (того же типа). Источник света не должен отличаться ни мощностью, ни цветовой температурой от предусмотренных заводом-изготовителем, отмечают специалисты.

"Надо устанавливать лампочки примерно такие, но чуть ярче. Условно, мы дома ставим же вместо 40 ватт 60. Вот и в машине примерно такая же схема, следует пробовать так же, только согласно стандартам и допускам. Подчеркну, менять конструкцию мы не имеем права. Многие сразу меняют лампы в фарах. А виной плохого света может быть не сама лампочка, а замутненная линза, например. Бывает, линза ржавая, либо стекло пожелтело, потемнело, изменилось. Некоторые автовладельцы фары тонируют для красоты, а потом говорят: светит плохо", – рассказывает автоэксперт.

Фото: freepik

Оптика должна рассеивать излучаемый лампой свет так, чтобы светотеневые границы соответствовали ПДД. Прежде чем менять лампочки и стекла, необходимо проверить угол падения света. В современных автомобилях это регулируется.

"В новых автомобилях есть такая особенность – регулятор нагрузки. Когда у вас пять человек сидят в машине, есть груз, то фары светят по-другому, и вы можете выровнять. Например, во всех предыдущих машинах, не китайских, у меня это реле работало так, что я просто меняю угол фар – и все. А в китайских машинах, если ехать, допустим, пустым и поднять фары таким образом, то встречные водители все время моргают, мол, ты их слепишь. Но это у меня ближний свет. Получается, ближний свет при определенной регулировке слепит встречных водителей. Кстати, этим регулятором мало кто пользуется. Когда слабо светят фары, нужно проверить регулятор нагрузки. Может быть, у вас не фары плохо светят, а регулятор нагрузки стоит в положении неправильном, когда, например, фары просто в землю светят. Вот это важная функция, и о ней мало кто помнит, тем более редко кто пользуется, по моим наблюдениям", – сказал Алексей Алексеев.

Вставлять линзы под ксенон в фары для галогена категорически запрещено. При этом есть законный способ улучшения освещения – замена фары целиком на линзованную или светодиодную, произведенную на заводе, а не в кустарных условиях. Заводской вариант обязан соответствовать ГОСТу. Правда, найти такой бывает непросто.

Использовать LED-лампы разрешается, только если они установлены производителем на заводе и прошли официальную сертификацию.

Фото: freepik

Отдельного внимания требуют противотуманные световые приборы. Они хоть и не являются основными фарами, но тоже могут слепить, если неправильно отрегулированы. Для них предусмотрены свои лампы, которые также должны соответствовать ГОСТу.

Что касается цвета "противотуманок": в Казахстане разрешается белый или селективно-желтый свет.

  • Белый нейтрален и не искажает естественные цвета.
  • Желтый отлично проходит через туман, дождь, снег и лучше работает при повышенной запыленности, но менее ярко освещает дорогу в хороших погодных условиях.
  • Использование лампочек с синим оттенком в Казахстане категорически запрещено.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:20
Когда ошибка может стоить жизни: как действовать на дороге в буран

Отметим, что запрещено устанавливать фонари заднего хода и приборы освещения госномера с огнями любого цвета, кроме белого. В целом эксперты советуют водителям избегать несертифицированных решений для экономии своих нервов и денег.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:20
Как правильно выбрать летние шины – советы автоэкспертов

В Казахстане за установку недопустимых фар (ксенон, биксенон, LED-ламп, стробоскопов и других, не предусмотренных конструкцией) предусмотрен штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Между инженерией и легендами: зачем в пригороде Алматы создали Первомайские пруды
11:06, Сегодня
Между инженерией и легендами: зачем в пригороде Алматы создали Первомайские пруды
Казахская кухня как культурный код: жительница Тараза делает национальные блюда понятными всему миру
09:55, Сегодня
Казахская кухня как культурный код: жительница Тараза делает национальные блюда понятными всему миру
Топ-20 самых редких имен в Казахстане
09:45, Сегодня
Топ-20 самых редких имен в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: