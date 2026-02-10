Фары не по ГОСТу: какой автосвет запрещен в Казахстане и сколько придется заплатить за нарушение
На казахстанских дорогах каждый день встречаются автомобили с чересчур яркими фарами. Это едва ли не самый распространенный вид тюнинга. Улучшение штатной оптики всегда актуально, но иногда противоречит закону. Выбор и использование осветительных приборов на транспорт регулируется государственным стандартом, который подразумевает определенные требования к характеристикам и установке.
В МВД РК напоминают, что самостоятельная установка нестандартных фар и лампочек без сертификации является правонарушением, поскольку неправильный свет повышает риск аварий. По закону любое переоборудование транспортного средства, касающееся безопасности, должно быть зарегистрировано и подтверждено экспертизой в спецЦОНе. За самовольное использование светодиодных и тому подобных ламп предусмотрена административная ответственность, согласно части 7 статьи 590 КоАП РК ("Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения"). Полицейские могут эвакуировать авто на штрафстоянку до демонтирования запрещенных приспособлений.
Мощный свет прежде всего улучшает видимость в туман и во время осадков, а помимо этого придает стиль внешнему виду машины. Вместе с тем неоригинальная оптика нередко создает реальную угрозу жизни. По сути, никакие световые устройства, которые отклоняются от ГОСТа, устанавливать на автомобили в Казахстане нельзя. Под запретом LED, ксеноновые и биксеноновые фары. Если поменять галогеновые лампочки на диоды, даже с одинаковым цоколем, то уже будет несоответствие. Изменения могут привести к печальным последствиям.
"Завод-изготовитель производит стандарт. Когда человек ставит себе какой-то ксенон, к примеру, это внесение изменений в конструкцию. Возьмем, к примеру, старенькие автомобили, у которых фары плохо светят. Люди ставят туда лампы китайские, светодиодные и тому подобные. Но завод не предусматривал такую нагрузку на бортовую сеть, в частности. Машине, допустим, 30 лет, и представьте себе, ее разрабатывали лет семь. Соответственно, по разработкам она еще старше. А люди ставят туда современные лампочки. Возрастает нагрузка на всю электрику. В авто может что-нибудь замкнуть и загореться. В то же время световые устройства повышенной мощности ослепляют встречных водителей; попутных, когда им в спину светят чрезмерно ярко; и пешеходов. В эти моменты возникают аварийные ситуации, поэтому пренебрегать правилами нельзя", – поясняет автоэксперт Алексей Алексеев.
Если света "родных" фар не хватает, необходимо провести диагностику. Рекомендуется первым делом проверить генератор. Возможно, он вырабатывает недостаточно энергии. Не помешает отполировать фары. И это не помогло? Тогда не обойтись без замены старых лампочек на новые (того же типа). Источник света не должен отличаться ни мощностью, ни цветовой температурой от предусмотренных заводом-изготовителем, отмечают специалисты.
"Надо устанавливать лампочки примерно такие, но чуть ярче. Условно, мы дома ставим же вместо 40 ватт 60. Вот и в машине примерно такая же схема, следует пробовать так же, только согласно стандартам и допускам. Подчеркну, менять конструкцию мы не имеем права. Многие сразу меняют лампы в фарах. А виной плохого света может быть не сама лампочка, а замутненная линза, например. Бывает, линза ржавая, либо стекло пожелтело, потемнело, изменилось. Некоторые автовладельцы фары тонируют для красоты, а потом говорят: светит плохо", – рассказывает автоэксперт.
Оптика должна рассеивать излучаемый лампой свет так, чтобы светотеневые границы соответствовали ПДД. Прежде чем менять лампочки и стекла, необходимо проверить угол падения света. В современных автомобилях это регулируется.
"В новых автомобилях есть такая особенность – регулятор нагрузки. Когда у вас пять человек сидят в машине, есть груз, то фары светят по-другому, и вы можете выровнять. Например, во всех предыдущих машинах, не китайских, у меня это реле работало так, что я просто меняю угол фар – и все. А в китайских машинах, если ехать, допустим, пустым и поднять фары таким образом, то встречные водители все время моргают, мол, ты их слепишь. Но это у меня ближний свет. Получается, ближний свет при определенной регулировке слепит встречных водителей. Кстати, этим регулятором мало кто пользуется. Когда слабо светят фары, нужно проверить регулятор нагрузки. Может быть, у вас не фары плохо светят, а регулятор нагрузки стоит в положении неправильном, когда, например, фары просто в землю светят. Вот это важная функция, и о ней мало кто помнит, тем более редко кто пользуется, по моим наблюдениям", – сказал Алексей Алексеев.
Вставлять линзы под ксенон в фары для галогена категорически запрещено. При этом есть законный способ улучшения освещения – замена фары целиком на линзованную или светодиодную, произведенную на заводе, а не в кустарных условиях. Заводской вариант обязан соответствовать ГОСТу. Правда, найти такой бывает непросто.
Использовать LED-лампы разрешается, только если они установлены производителем на заводе и прошли официальную сертификацию.
Отдельного внимания требуют противотуманные световые приборы. Они хоть и не являются основными фарами, но тоже могут слепить, если неправильно отрегулированы. Для них предусмотрены свои лампы, которые также должны соответствовать ГОСТу.
Что касается цвета "противотуманок": в Казахстане разрешается белый или селективно-желтый свет.
- Белый нейтрален и не искажает естественные цвета.
- Желтый отлично проходит через туман, дождь, снег и лучше работает при повышенной запыленности, но менее ярко освещает дорогу в хороших погодных условиях.
- Использование лампочек с синим оттенком в Казахстане категорически запрещено.
Отметим, что запрещено устанавливать фонари заднего хода и приборы освещения госномера с огнями любого цвета, кроме белого. В целом эксперты советуют водителям избегать несертифицированных решений для экономии своих нервов и денег.
В Казахстане за установку недопустимых фар (ксенон, биксенон, LED-ламп, стробоскопов и других, не предусмотренных конструкцией) предусмотрен штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге).