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Советы

Дело не только в скорости: правила безопасного вождения в непогоду

Водитель, дорога, погода , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 17:14 Фото: Zakon.kz
Хоть и сентябрь обещает еще баловать ясной погодой, капризы осени могут застать врасплох в любой момент. А дождь для водителей влечет плохую видимость, скользкую дорогу, лужи с неприятными сюрпризами. Следствием этого становятся 10-балльные пробки и частые аварии, сообщает Zakon.kz.

Инструктор из Астаны Қасымхан Сағынғалиұлы отметил, что дождливая погода осенью – типичная ситуация. Но даже для опытного водителя самый привычный маршрут может оказаться настоящим испытанием. Поэтому нужно учитывать состояние дороги, снизить скорость и увеличить дистанцию. Не менее важно перед бурей и проливным дождем подготовить своего "железного коня" к условиям штормового предупреждения.

"Я живу в Астане, здесь осень непредсказуемая. В целом всем казахстанским водителям пора готовиться к холодам. Брать хорошие шины, проверить систему отопления, не помешает заменить дворники на новые".Қасымхан Сағынғалиұлы

Қасымхан Сағынғалиұлы пояснил, что шины буквально связывают авто с дорогой, – чем меньше глубина протектора, тем выше риск потерять управление. Протектор должен эффективно отводить воду из пятна контакта, иначе транспорт "поплывет". Регулярно проверяйте давление в колесах: слишком высокое или низкое ухудшает сцепление с мокрой поверхностью.

Касательно фар: даже если дождь идет в светлое время суток, он рекомендует использовать ближний свет, а также оставаться видимым помогут противотуманки. А вот из-за дальнего света капли дождя создают эффект "световой стены", тем самым ослепляя водителей.

В ливень очистить лобовое стекло помогут дворники в работе на максимальном режиме скорости.

  • Для моросящего дождя подходит "интервал".
  • При мелком дожде – постоянный.
  • А если вас обрызгали водой – мгновенно восстановит обзор быстрый режим.

Дождливая погода вызывает еще больший стресс у многих водителей. Инструктор призывает сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, тем более панике, ведь безопасность важнее всего.

"Сохраняйте спокойствие, контролируйте эмоции и не нервничайте. Будьте внимательны ко всем участникам движения, включая пешеходов и велосипедистов. Избегайте излишнего риска, соблюдая ПДД и правила безопасного поведения на дороге. Водителю важно помнить, что главная задача при вождении в дождь – обеспечить себе максимальную видимость, устойчивость и возможность своевременного реагирования на ситуацию".Қасымхан Сағынғалиұлы

Астанчанин подчеркнул, что в дождь лучше снизить скорость. Например, если на знаке указано 60 км/ч, то безопаснее ехать 40 км/ч.

Кроме того, соблюдайте дистанцию, причем она должна быть в два раза больше привычной.

"Главная задача водителя в таких условиях – плавно выполнять все маневры и заранее прогнозировать ситуацию. Всегда должен быть холодный расчет. Если не видны полосы и разметки, соблюдайте интервалы и дистанцию, располагайте транспорт на проезжей части, учитывая ширину. Ориентируйтесь примерно на глаз. Смотрите на знаки и двигайтесь по ним. Совершать резкие движения – опасно, либо вас самих может занести, либо тот, кто едет сзади, может вовремя не отреагировать – с учетом того, что в плохую погоду асфальт подобен льду, сцепление шин с дорогой ухудшается и требуется дополнительное время на тормозной путь. Чуть что на тормоз не давим – тормозим при необходимости и заранее, очень плавно".Қасымхан Сағынғалиұлы

В сырую погоду в автомобиле могут запотевать стекла. Если есть кондиционер – это не проблема, просто включаете его, а регулятор потоков переводите в положение для обдува окон, советует собеседник.

"А если кондиционера нет, то немного спускаем все окна: воздух должен быть холодный и внутри, и снаружи. Лучше брызги воды перетерпеть, чем ничего не видеть. Но если окна невозможно открыть, допустим, из-за сильного дождя, то придется вытирать стекло вручную, поэтому заранее позаботьтесь о тряпке, а еще лучше – газете, она дольше держит окна чистыми. После дождя всегда проверяем омыватель, потому что осенью и зимой грязь с проезжей части и едущих впереди автомобилей постоянно летит на лобовое стекло".Қасымхан Сағынғалиұлы

По возможности избегайте луж. Они чреваты не только риском аквапланирования, но и могут скрывать потенциальные ямы или приводить к гидроудару двигателя.

"В потоке воды может случиться эффект аквапланирования – так называется состояние авто, когда шины теряют сцепление с дорожным покрытием. Из-за большого потока воды между колесами и асфальтом оказывается жидкость, и транспортное средство начинает плыть. В такой ситуации водитель теряет управление, но ненадолго, поэтому без паники. На надо крутить резко рулем или давить в пол тормоз. Буквально через несколько секунд сцепление с покрытием восстановится. Нужно просто сбросить скорость и спокойно ехать дальше".Қасымхан Сағынғалиұлы

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Если ливень настолько сильный, что не справляются щетки стеклоочистителей, а видимость едва превышает 20 метров, то поберегите себя, машину и окружающих. Подождите его окончания в безопасном месте. Припаркуйтесь как можно дальше от проезжей части. Если пришлось остановиться на обочине, оставьте габариты и "аварийку" включенными.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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