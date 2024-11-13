Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане

Депутат Еркин Абиль в кулуарах мажилиса 13 ноября прокомментировал свое предложение о введении в Казахстане единого часового пояса, сообщает Zakon.kz.

Еркин Адиль заявил, что есть разные точки зрения по данному вопросу.

"Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Это нормально. Я свою точку зрения высказал, и я к этому ничего добавлять сейчас не буду – у меня комментариев нет... Тысячи казахстанцев поддерживают решение правительства. Я согласен с тем, что есть определенные проблемы. И эти проблемы мы готовы обсуждать, в том числе со временем учебы, временем работы. Мы изначально рекомендовали местным акиматам. И дальше намерены работать", – добавил он.

При этом он отметил, что идея с переводом времени не принадлежит ему одному.

"Это не моя точка зрения, это не отдельные какие-то депутаты, это научный консенсус – есть рекомендация Международного альянса природного времени. Есть научные изыскания, и правительство принимало решение не просто так, только из-за моего депутатского запроса… Мне комфортно. Посмотрите во сколько заход солнца в Лондоне? В 16:20, по-моему. Это идет как эталон. В Берлине тоже в 16:00, в Киеве тоже в 16:00, в Москве тоже в в это время. Это нормальное природное время", – резюмировал мажилисмен.

13 ноября 2024 года министр культуры и информации Аида Балаева ответила на жалобы казахстанцев по поводу перевода времени. По их словам, стало рано темнеть и им страшно за своих детей. Единый часовой пояс в Казахстане был введен 1 марта 2024 года.

