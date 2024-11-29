Жители Турции и Южной Кореи приходят в себя после аномального снегопада

На две страны обрушился небывалый снегопад, который синоптики назвали рекордным за последние несколько лет. Жертвами стихии в Южной Корее стали пять человек, а в Турции осадки вызвали хаос среди жителей страны. Стоит ли казахстанцам ждать обильных осадков и морозов, выяснил Zakon.kz.

Снегопад в Турции

Государственная метеорологическая служба Турции 26 ноября объявила желтый уровень тревоги для 20-ти провинций Центрального региона страны. Осадки начались в ночь с 23 -го на 24 ноября. С того времени они практически не останавливались.

Фото: Anadolu Agency

Стихия вызвала серьезные проблемы, особенно в Восточной и Центральной Анатолии. В городах высота снежного покрова достигала 20 сантиметров, в высокогорных районах – более 50 сантиметров. Власти 24 провинций страны вынуждены были перевести учащихся школ и других учебных заведений на дистанционное обучение.

Фото: Anadolu Agency

Еще больше ситуацию усугубили метель, штормовой ветер и гололедица. Из-за сильного снегопада было парализовано движение на трассах между Джанкуртараном и Гереде на пути в Стамбул и Анкару.

В провинции Малатья спасателям удалось освободить из снежного плена больше 700 человек. А вот в районе Хэкимхан пять пастухов попали в снежную ловушку, увы, одного из них спасти не удалось.

Фото: Anadolu Agency

Синоптики сообщают, что снегопады в Центральной Анатолии в ближайшее время не утихнут. Особенно сложная ситуация сложилась в провинциях Муш и Малатья, здесь, помимо обильных осадков, добавился шквалистый ветер.

Ситуация в Южной Кореи

Непростая ситуация с погодой уже несколько дней и в Южной Корее. Обрушившийся на страну снегопад стал рекордным за последние 100 лет метеонаблюдений. Так, в Сеуле, по подсчетам синоптиков, выпало 16,5 сантиметра снега.

Фото: flickr/Republic of Korea

Стоит отметить, что прошлый рекорд был зафиксирован в 1972 году. Тогда осадки составили больше 12 сантиметров. На этот раз обильные осадки заблокировали практически все автомобильное движение в стране. К этой минуте известно, что из-за непогоды задержаны больше сотни авиарейсов. Также во многих городах и населенных пунктах с перебоями идет подача воды и электричества.

Фото: flickr/Republic of Korea

Известно, что первыми жертвами стихии стали пять человек и как минимум 11 пострадали в результате массовой аварии на скоростной трассе в провинции Канвондо. Метеорологи сообщают, что небывалый снегопад в Южную Корею принесли холодные воздушные массы с северо-запада страны.

Стоит ли Казахстану готовиться к обильному снегопаду

Специалисты РГП "Казгидромет" отмечают, что количество осадков от ноября к декабрю в северной половине Казахстана обычно уменьшается. Однако в декабре этого года синоптики ожидают отклонение количества осадков от нормы.

"Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы – в Кызылординской, на большей части Мангистауской, Туркестанской, на юге Атырауской, Актюбинской областей, на крайнем юго-западе Улытауской области, а вот меньше нормы – в юго-западной половине Мангистауской области", – сообщили в пресс-службе Казгидромета.

Там же отметили, что специалисты составляют краткосрочные и долгосрочные прогнозы. И обо всех изменениях синоптики оперативно оповещают экстренные службы страны, которые в свою очередь предупреждают население о неблагоприятных погодных условиях в том или ином регионе Казахстана.