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В Пакистане из-за аномальных дождей и снегопадов погибли местные жители, из них 20 детей

Пакистан, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 06:37 Фото: pixabay
Четвертого марта на северо-западе Пакистана примерно 40 жителей страны погибли из-за дождей и снегопадов. За сутки в различных районах провинции Хайбер-Пахтунхва выпало до 89 мм осадков, сообщает Zakon.kz.

По сведениям газеты Dawn со ссылкой на региональное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, за сутки в различных районах провинции выпало до 89 мм осадков. Под завалами снега оказались ключевые автомагистрали в горном регионе Гилгит-Балтистан, движение по которым прервано. Оползни в 35 пунктах заблокировали соединяющее Исламабад с северо-западом страны Каракорумское шоссе, на котором скопились автомобили с тысячами туристов.

В округе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном ливневыми дождями разрушены десятки жилых домов и причинен значительный ущерб инфраструктуре.

Продолжительные снегопады нарушили нормальную жизнь в Кветте, столице юго-западной провинции Белуджистан. Ее жители сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и нехваткой продовольствия. В городе Гвадар многие районы затоплены паводковыми водами, что затрудняет доставку жителям товаров первой необходимости и продуктов питания.

Недавно толпа прохожих из 300 человек хотела растерзать женщину в Пакистане из-за надписи на ее платье.

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