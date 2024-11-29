Рукотворный оазис в Мангистауской пустыне: чем привлекает парк Дила иностранных туристов

В селе Уштаган, которое находится в песках Бостанкум в Мангистауской области, расширяют парк. Он был создан еще в 50-х годах для защиты от наступающих песков. Деревья высажены уже на 10 гектарах, но это не предел – говорят инициаторы проекта, передает Zakon.kz.

В 40-х годах XX-го века в небольшое село Уштаган с фронтов Великой Отечественной войны вернулись участники боев за Москву и Сталинград Ергали Тулесинов и Дила Саймаганбетулы. Первый был назначен директором совхоза, второй – руководил местной школой.

В 50-х годах Дила услышал историю о знаменитой на весь СССР ткачихе из Иваново Валентине Гагановой. Она была зачинателем благородных дел. Тогда-то директор школы решил поддержать ее почин и стал… садовником — решил преобразить сад в огромный парк.

В родном селе Дила Саймаганбетулы называли не иначе как "Мичурин из Уштагана". Постепенно территория парка расширялась, здесь появился кинотеатр под открытым небом, детская площадка, небольшой бассейн и фонтан. Всю оставшуюся жизнь ветеран посвятил своему детищу. Сейчас парк носит его имя.

Фото: Наталья Задерецкая

Несколько лет назад об этом парке узнала группа энтузиастов из Актау. Среди них член Союза журналистов и писателей РК, лауреат международной премии "Тюрксой" Наталья Задерецкая. Она и стала инициатором образовательного экологического общественного проекта "Зеленый уголок Уштагана в золотых песках Бостанкума". Группа отправилась за 200 километров от Актау, захватив с собой саженцы и воду в пятилитровых баклажках – знали ведь, что едут в пустыню.

"Доехали отлично, ведь туда ведет ровная асфальтированная дорога. Начали выгружать саженцы и воду. Нас встретил аким села и спрашивает: "А зачем вы воду привезли, у нас и своей достаточно!" Оказалось, что здесь есть подземная скважина – источник Саускан, оттуда качают чистейшую и очень вкусную воду – ее тут даже бутилируют. А мы со своей водой приехали – так смеялись!", — поделилась с корреспондентом Zakon.kz инициатор проекта Наталья Задерецкая.

Фото: Наталья Задерецкая

Саженцы, к слову, сюда привозят отовсюду. Растут здесь даже 300 плодовых деревьев, привезенных из украинского города Канев земляками художника и поэта Тараса Шевченко, который отбывал ссылку на полуострове Мангышлак.

"Целей у проекта много – от мини до макси. Во-первых, мы хотим продвинуть инициативу повышения статуса уникальности парка Дила в Уштагане с "местного" на "республиканский". Сначала мы думали, что площадь парка всего 10 гектаров. И этого, естественно, не хватило бы для республиканского статуса. Но оказалось, что площадь его гораздо больше – свыше 400 гектаров, и все это необходимо засадить зеленью и облагородить. Также одной из целей стал вклад активной общественности региона в развитие регионального и международного туризма. Этого мы уже добились – интерес туристов к этому месту растет, здесь уже побывала группа иностранных туристов, и они были в восторге. Да, это не такое "раскрученное" место, как Бозжыра, но здесь есть огромные перспективы", — считает Наталья Задерецкая.

Фото: Наталья Задерецкая

Таких сел, на которые наступают пески, в Мангистауской области несколько. Есть даже такие, где в прошлом столетии под песком были погребены множество домов и здание школы. Здесь создают "зеленый пояс" из саксаула, тамариска и карагача. Однако пески все еще наступают. Проблема остается и в Уштагане, но здесь их, хоть немного, но сдерживает парк. В этом году в парке планировалось посадить 25 деревьев. Но участники проекта вместе с потомками ветерана войны Дила Саймаганбетулы посадили в два раза больше.

"Это нереально красивое и завораживающее место! Представьте, в ряд растут 20-метровые тополя, а сразу за ними начинается сплошная пустыня. Но это не безжизненная пустыня, там все равно растут цветы и кустарники. Ни одно дерево не выдержит в чистом песке. Поэтому перед посадкой в парке всегда готовим лунки, засыпаем землю и удобрения", — отметила Наталья Задерецкая.

Фото: Наталья Задерецкая

Проект не ограничился лишь посадкой деревьев и облагораживанием территории. У организаторов возникла идея – построить тут санаторий или здравницу, где можно было бы лечиться песком и камнями. Инвесторов уже ищут.

"Здесь есть своя вода, лечебный песок, святые места – есть даже подземная мечеть Масат-ата, где молятся исключительно за мужчин, и, самое главное – это гостеприимные, отзывчивые и радушные местные жители. Кроме того, Уштаган может стать зоной медицинского туризма. Есть такое направление, как псаммотерапия – это лечение горячим песком при заболеваниях суставов, нервной и пищеварительной систем. Опыт соседних стран и дальнего зарубежья говорит об успешном и востребованном бизнесе в сфере медицинского туризма", – добавила Наталья Задерецкая.

Фото: Наталья Задерецкая