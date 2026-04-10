#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Общество

Иностранные бренды могут обязать возвращать деньги казахстанцам

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 17:19 Фото: Zakon.kz
В Мажилисе 10 апреля 2026 года обсудили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции", которым усиливаются вопросы защиты прав потребителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов отметил, что в Казахстане имеется большая практика антимонопольных взысканий.

"По электроэнергии 4,4 млрд тенге в прошлом году наложили штраф. По авиабилетам административный штраф составил 876 млн тенге. Но при этом ни одного тенге потребителю не было возмещено. То есть ни одного индивидуального иска о возврате средств потребителям", – добавил он.

По авиакомпаниям, по его словам, речь идет об овербукинге, переносе, задержках рейсов, о случаях, когда выставляется одна цена, но потом она докручивается с дополнительными услугами, без которых не обходится сам потребитель.

"Дополнительные сборы – это последний кейс, который мы выявили в отношении крупной авиакомпании. 780 млн тенге – это только административный штраф, а сумма ущерба для потребителей превышает порядка 6 млрд тенге. Операторы сотовой связи, когда многочисленные жалобы идут на занижение трафика, то есть объявляется один трафик, а на самом деле трафик совершенно другой. Уменьшение периода времени, увеличение стоимости цены. По энергоснабжению – это завышение объемов потребления", – подчеркнул спикер. –

Есть, по его словам, и нарушения со стороны транснациональных компаний.

"Здесь тоже казахстанский потребитель не защищен. Мы является также потребителями сотовой продукции, машин. В зарубежных странах, где есть институт коллективных исков, там идут акции по возврату машин, возмещению убытков потребителей. Apple Inc, например, выплатила американцам по 25 долларов. Наличие данного правого института в отношении таких компаний накладывают такие обязательства – они заранее, предугадывая возможные коллективные иски, вынуждены идти на компромисс в отношении потребителей таких стран", – резюмировал Ахметов.

Ранее Рустам Ахметов рассказал, что даст введение института коллективных исков в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Коллегиальный институт управления планируют ввести в АЗРК
10:44, 27 ноября 2023
10:44, 27 ноября 2023
Коллегиальный институт управления планируют ввести в АЗРК
В Казахстане упростили требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков
14:55, 24 июля 2025
14:55, 24 июля 2025
В Казахстане упростили требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков
Мажилис одобрил в первом чтении проект закона о развитии финансового рынка
11:33, 16 октября 2024
11:33, 16 октября 2024
Мажилис одобрил в первом чтении проект закона о развитии финансового рынка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Известный казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе
18:36, Сегодня
18:36, Сегодня
Известный казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе
Илия Топурия признался, почему стремится подраться с Исламом Махачевым
18:16, Сегодня
18:16, Сегодня
Илия Топурия признался, почему стремится подраться с Исламом Махачевым
Два сета решили судьбу матча дебютантки сборной Казахстана против чемпионки US Open
18:09, Сегодня
18:09, Сегодня
Два сета решили судьбу матча дебютантки сборной Казахстана против чемпионки US Open
Борчиху из Казахстана положили на "туше" в схватке за бронзовую медаль чемпионата Азии
17:55, Сегодня
17:55, Сегодня
Борчиху из Казахстана положили на "туше" в схватке за бронзовую медаль чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: