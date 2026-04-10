Иностранные бренды могут обязать возвращать деньги казахстанцам

В Мажилисе 10 апреля 2026 года обсудили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции", которым усиливаются вопросы защиты прав потребителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов отметил, что в Казахстане имеется большая практика антимонопольных взысканий.

"По электроэнергии 4,4 млрд тенге в прошлом году наложили штраф. По авиабилетам административный штраф составил 876 млн тенге. Но при этом ни одного тенге потребителю не было возмещено. То есть ни одного индивидуального иска о возврате средств потребителям", – добавил он.

По авиакомпаниям, по его словам, речь идет об овербукинге, переносе, задержках рейсов, о случаях, когда выставляется одна цена, но потом она докручивается с дополнительными услугами, без которых не обходится сам потребитель.

"Дополнительные сборы – это последний кейс, который мы выявили в отношении крупной авиакомпании. 780 млн тенге – это только административный штраф, а сумма ущерба для потребителей превышает порядка 6 млрд тенге. Операторы сотовой связи, когда многочисленные жалобы идут на занижение трафика, то есть объявляется один трафик, а на самом деле трафик совершенно другой. Уменьшение периода времени, увеличение стоимости цены. По энергоснабжению – это завышение объемов потребления", – подчеркнул спикер. –

Есть, по его словам, и нарушения со стороны транснациональных компаний.

"Здесь тоже казахстанский потребитель не защищен. Мы является также потребителями сотовой продукции, машин. В зарубежных странах, где есть институт коллективных исков, там идут акции по возврату машин, возмещению убытков потребителей. Apple Inc, например, выплатила американцам по 25 долларов. Наличие данного правого института в отношении таких компаний накладывают такие обязательства – они заранее, предугадывая возможные коллективные иски, вынуждены идти на компромисс в отношении потребителей таких стран", – резюмировал Ахметов.

