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Мир увлечений: как небесный романтик из Павлодара воплотил свою мечту в жизнь

Авиационная романтика, полеты, авиамодели, Олег Кабанов, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 11:34 Фото: из личного архива Олега Кабанова
Олег Кабанов увлечен небом и полетами с детства. Его мечта стать пилотом не сбылась. Но он все-таки связал свою профессию с авиацией и работает диспетчером. А "личное окно" в небо всегда открыто для него благодаря авиамоделированию, передает корреспондент Zakon.kz.

Место, где рождается мысль

Павлодарец Олег Кабанов познакомился с авиамоделизмом, будучи школьником, в секции при Станции юных техников.

"Отец был пилотом Ан-2. Родительский дом рядом с аэродромом, мы засыпали под шум взлетов и посадок. Разумеется, с братом грезили о небе. И не раздумывали над тем, как проводить досуг. Я занялся авиамоделированием в четвертом классе, и это навсегда. Известно, что уровень теоретической подготовки и практических знаний в станциях юных техников был высоким. С подросткового возраста познавали основы механики, аэродинамики и других необходимых наук. Процессы проектирования, бесконечные расчеты, управление моделями в полете не отличаются от того, что происходит в большой авиации. Это кузница кадров, откуда мальчишки смело шагали в профессию. После школы я поступил в Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации", – рассказывает Олег Кабанов.
Авиационная романтика, полеты, авиамодели, Олег Кабанов , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 11:34

Фото: из личного архива Олега Кабанова

Пилотом наш собеседник, к сожалению, не стал, но трудится в авиации. В настоящее время – в павлодарском филиале РГП "Казаэронавигация" диспетчером группы брифинга, которая отвечает за подготовку экипажей к полетам.

"Конечно, сам мечтал управлять самолетами, но не вышло. Поэтому авиамоделизм для меня отдушина, которая помогает воплощать эту мечту. Радует, что есть круг единомышленников, с которыми советуемся, обсуждаем, встречаемся, дискутируем, наблюдаем за успехами друг друга. Такая вот романтика. Это люди моего поколения и старше. Молодежи не так много. Хотелось бы, чтобы технические науки популяризировали среди школьников и делали на них ставку в нашей стране. По моим наблюдениям, мало кого из подростков сейчас может увлечь такое непростое, трудоемкое дело. Когда для достижения результата надо много думать и работать. А для будущего это очень важно", – рассуждает собеседник.
Авиационная романтика, полеты, авиамодели, Олег Кабанов , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 11:34

Фото: из личного архива Олега Кабанова

Технологии не стоят на месте

Сам Олег Кабанов начинал в секции с простейших планеров, затем занялся уже более сложными – кордовыми моделями, аппаратами с двигателями внутреннего сгорания. Радиоуправляемые модели увидел гораздо позже, на соревнованиях авиамоделистов. И, конечно, не мог не попробовать свои силы.

"Все говорят, зачем ты сам что-то мастеришь, когда можно купить любой аппарат и летать, видео снимать? Да, интересно подержать, повертеть в руках новинки, испытать их в деле. Но ведь весь смак в процессе создания своими руками. Я не раз переживал катастрофы, мои модели падали. Но и это результат, который указывает на проблему", – отвечает на волнующий многих вопрос Олег Кабанов.
Авиационная романтика, полеты, авиамодели, Олег Кабанов, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 11:34

Фото: из личного архива Олега Кабанова

"Человеческой мысли подвластно все"

Авиамоделист уверен, что человеческой мысли подвластно все. Освоить можно любую технологию. Было бы желание и время.

"Ну а затем появились первые квадрокоптеры, и наступила эпоха беспилотников. Сейчас их большое разнообразие. Наработанные навыки позволили и мне собрать самостоятельно БПЛА с размахом крыльев в три метра. За шаблон взял известную турецкую модель. Усилий затрачено много, процесс мы запечатлели, и кадров великое множество. Они могут быть как пособие. Аппарат давно и терпеливо ждет своего часа в гараже. Для экспериментального полета нужно дождаться теплого времени года, отпуска, подходящей погода и выбрать место. Где попало и наспех не полетаешь", – говорит Олег Кабанов.

Сейчас в помощниках у авиамоделистов компьютерные программы, станки с числовым программным управлением, интернет. Технологии в разы облегчили и ускорили постройку летательных аппаратов.

Начинку и комплектующие легко купить на китайских сайтах. Однако без фундаментальных знаний, смекалки и фантазии при их создании, как и прежде, не обойтись. Процесс может затянуться на месяцы. Но тем радостней момент запуска и полета, ради которого и творят авиационные романтики.

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