Хрустальная пещера и стеклянные стены: поразительные ледники Алматы

Такую красоту можно лицезреть только зимой: могущественные, холодные, скользкие, гладкие, прозрачные, ажурные стены и пещера. Природа Алматы умеет удивлять. Zakon.kz предлагает насладиться грациозностью ледников.

Гид из Алматы Эрик Туркебаев признается, что зимняя пора в горах удивительна. Она наполняется волшебством настолько, что кажется, будто побывал в настоящей сказке.

"Зимний период в горах особенен из-за ощущения волшебства, которое ты не испытываешь летом. Когда выпадает снег, все вокруг становится сказочно красивым. Гуляешь посреди леса, наблюдаешь, как в разными красками под лучами солнца играет белоснежный покров". Эрик Туркебаев

Молодой человек отмечает, зимой большой выбор направлений: все зависит от уровня подготовки туриста.

"Есть маршруты для начинающих, среднеподготовленных и опытных туристов. В первую очередь посоветовал бы ходить в лес, потому что там сказочно красиво. И, конечно же, невероятные впечатления подарят ледники и пещеры". Эрик Туркебаев

Фавориты гида: ледник Богдановича и грот Туюксу.

Ледник Богдановича Эрик Туркебаев открыл для себя четыре года назад. Теперь это место его излюбленное. Стена высотой с трехэтажный дом из бело-голубого "мрамора", искрящийся снег и ледяная пещера с уникальным природным дизайном. Свое название ледник получил в 1911 году в честь польско-российского геолога, этнографа, путешественника Карла Ивановича Богдановича, исследователя Верненского землетрясения 1910 года.

"Никогда не забуду свое первое впечатление от увиденной красоты этого удивительного места. Наверное потому, что раннее мне не доводилось видеть что-то подобное, оттого и эффект был таким проникновенным. Прошло время, которое меняет все – ледник не стал исключением. Красота ледников, в том могучем, величественном виде, может уже и не предстать пред нами через какое-то время. Не буду снова уходить в размышления о глобальных природных, экологических проблемах. Скажу лишь, что нужно ценить пока имеешь, пока есть возможность. Ведь красота таких мест на то и не вечна, чтобы мы могли научиться ценить и, разумеется – бережно относиться и оберегать ее". Эрик Туркебаев

А вот грот Туюксу с его ледяной красотой, несмотря на отдаленность, из года в год становится все более популярным местом отдыха.

"Для меня это место открылось в конце 2020 года, когда по приглашению горных друзей я впервые узнал о нем. И вот по прошествии четырех лет, можно заметить, как сильно меняются не только места, которые мы посещаем, но и наше отношение к ним. Если говорить конкретно про меня, то на протяжении долгого времени я не чувствовал того трепета и удивления, которые были при нашей первой встрече. Но прошло время, а оно, как известно, способно менять все, в том числе и меня. К счастью, мне снова открыт мир красоты тех сокровенных мест, которые я так жадно пытался открыть для себя и других людей". Эрик Туркебаев

Изучать тайны этих сокровенных мест гид советует с середины ноября по март. Потом начинается лавиноопасный период, когда посещать их небезопасно.

"Ледник Богдановича находится выше конечной станции Шымбулака на высоте 3200 метров, выше Талгарского перевала. Ледяная стена – в цирке ледника Богдановича. Грот Туюксу расположен выше метеостанции "Мынжылкы", недалеко от гляциологической станции "Туюксу", которая занимается изучением ледников. И ледяная пещера возле этой станции находится значительно дальше, не в такой пешей доступности, как ледник Богдановича. То есть чтобы дойти до грота Туюксу, нужна определенная подготовка. В среднем поднимаемся мы туда около пяти часов с базовой станции Шымбулака. Для сравнения: на ледник Богдановича мы идем около часа, максимум 1,5. Сюда большую часть можно проехать на канатной дороге. И примерно два километра в одну сторону нужно идти до ледяной стены. А если говорить про грот Туюксу, то расстояние в обе стороны выходит почти 20 км и нужно понимать, что это гораздо сложнее". Эрик Туркебаев

Алматинец делится, что летом желающих ходить в горы гораздо больше. Зимний период требует большей подготовки.

"Зимой я в неделю два-три раза хожу в горы. Предпочитаю несложные маршруты. До весны мы открываем для себя такие дивные места, а с весны они становятся недоступны, таят. Эти маршруты зачастую требуют физической подготовки, а также тщательного подбора экипировки. В городской одежде пребывать в горах не стоит, потому что можно получить обморожение, упасть и травмироваться". Эрик Туркебаев

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Сами туристы, глядя на ледяные пейзажи, невольно задаются вопросом, как такая красота образовалась? Ученые объясняют, что ледник – многолетняя масса льда атмосферного происхождения. Они образуются на высотах за снежной линией, где постоянно сохраняется низкая температура, а накопление осадков преобладает над их таянием.

Из-за низких температур на высоте снег не может растаять за лето, накапливая в себе новые слои. Так масса уплотняется, вытесняется воздух и образовывается удивительно красивый ледяной пласт.