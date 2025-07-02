Здесь слишком кайфово: американец приехал в Алматы и остался изучать казахский язык

Алматы умеет удивлять и прекрасен в глазах иностранцев. Это внушительный мегаполис, где на расстоянии вытянутой руки расстилаются дивные красоты природы. Так признается в любви городу американец Эрик Шеленберг. Zakon.kz расскажет, как он приехал сюда и почему решил остаться.

27-летний Эрик Шеленберг родом из американского города Брайтон, который расположен в округе Ливингстон в штате Мичиган. Четыре года назад он искал заманчивые предложения по работе и нашел их в Алматы. Так и угораздило его влюбиться в Казахстан.

"Из США я уехал в 21 год. Там у меня были разные подработки. Сначала некоторое время пожил в Испании. Потом искал работу онлайн в разных странах, и в Казахстане оказалось интересное предложение. Первый месяц был сложный. Я приехал в Алматы в октябре: холод, снег, слякоть – впечатления были негативные. Но достаточно быстро адаптировался и мне начало все нравиться". Эрик Шеленберг

Фото: из личного архива Эрика Шеленберга

Самое интересное, что при переезде американец не говорил ни по-казахски, ни по-русски. Сейчас же он уверенно может завязать диалог с местными жителями.

"Люблю изучать иностранные языки, для меня это как хобби. В Алматы я выучил русский благодаря онлайн-урокам с преподавателем. Очень хотел общаться со всеми. Теперь каждый день говорю на нем. Долгое время знал базовые фразы на казахском, но недавно начал регулярно изучать его. Обычно пробую на государственном языке говорить с таксистами. Они, видя мой иностранный акцент и внешность, удивляются, говорят, что им приятно". Эрик Шеленберг

По словам Эрика, казахский язык довольно интересный и намного проще русского. Прежде всего, потому что в нем при обращении нет мужского, женского и среднего рода. Однако и тут есть свои особенности.

"Казахский язык сложен в том, что там очень много разных падежей, склонений и окончаний, поэтому можно легко запутаться. Мне кажется, что он проще русского, в плане того, что нет грамматической категории рода, как мужской, женский, средний. И цифры в казахском языке тоже проще". Эрик Шеленберг

Больше всего в южной столице парню нравится архитектура: здания с историей, мозаики, муралы. Также его покорили наши величественные горы.

"Здесь слишком кайфово, уютные улицы, зеленые парки, везде деревья, цветы, птицы. Город будто специально создан для того, чтобы почилить. Интересная архитектура, особенно советская. Удивляет разнообразие культур и кухни. Кафешки на каждом шагу, как вообще выбрать место. Национальная еда невероятно вкусная – бешбармак, баурсаки. Под боком природа, сел в машину и через 20 минут ты в горах или степях". Эрик Шеленберг

Парень погулял на казахской свадьбе и считает, что они проходят куда пышнее, чем в США.

"В США также есть церемония бракосочетания, еда и танцы. Казахская свадьба отличается своей программой. Особенность – конкурсы, игры и выступления. Даже из подачи горячего блюда делают целое представление". Эрик Шеленберг

Иностранец с каждым разом осваивает новые города Казахстана. За эти годы он объездил Алматы, Астану, Караганду, Тараз, Туркестан, Шымкент, Актау и Балхаш.

"Когда есть возможность, я путешествую по Казахстану. Его города очень разные, как и люди, однако все прекрасны. Мне интересно посмотреть что-то новое. Мама приезжала ко мне. Ей очень понравилось, она удивилась тому, что Алматы чистый, безопасный, здесь много зелени. Единственный минус для нее – что находится слишком далеко от США. Также мы вместе ездили в Актау и посетили нацпарк "Алтын-Эмель" и остались под большим впечатлением". Эрик Шеленберг

Фото: из личного архива Эрика Шеленберга

В настоящее время Эрик Шеленберг работает классным руководителем начального класса в частной международной школе Алматы. Ему нравится общаться с детьми, передавать им свои знания и вносить вклад в воспитание нового поколения. А еще у него много друзей: местных и иностранцев.

"Хочу остаться в Алматы, не планирую никуда уезжать, люблю этот город и чувствую себя, как дома. В США возможностей много, но Казахстан для меня родной". Эрик Шеленберг

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Молодой человек отметил, что живет комфортно, и для него здесь все не так дорого, поскольку любит отправляться на ярмарки и торговаться на рынке. Он хочет свободно говорить по-казахски и увидеть все города Казахстана.