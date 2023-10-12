Четыре правила, чтобы "прокачать" иммунитет к зиме

Врач-терапевт рассказал простые и доступные каждому способы, которые помогут подготовить организм к грядущему сезону простуд и морозам, сообщает Zakon.kz.

Российский терапевт Линар Яруллов перечислил четыре наиболее эффективные меры, которые стоит предпринять, чтобы подготовить иммунитет к зиме, передает Лента.ru.

Прививка. Эта мера поможет защитить организм от инфекций, которые активно распространяются зимой, к примеру, гриппа. Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжелого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем.

Здоровое питание. Скорректировать питание несложно: питайтесь разнообразно, в соответствии с принципом гарвардской тарелки, где 50 процентов растительной, 25 процентов белковой и 25 процентов углеводной пищи.

Движение. Умеренные физические нагрузки по вкусу продолжительностью не менее получаса ежедневно в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Это могут быть бег, баскетбол, теннис, плавание, танцы, езда на велосипеде или даже обычная ходьба, физическая работа по дому и активный отдых.

Полезный сон. Сон должен составлять не менее восьми часов в сутки: достаточное количество ночного отдыха поддержит и ваше ментальное здоровье. Кроме того, стресс может негативно сказаться на сопротивляемости заболеваниям – относитесь к источникам тревоги более осознанно. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь к психологу.

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