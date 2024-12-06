Режим ЧП и предупреждение о цунами: последствия сильного землетрясения в США

В Северной Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла. Толчки почувствовали более 1,3 миллиона человек. Власти штата объявили чрезвычайное положение и предупредили об угрозе цунами. О том, какая ситуация в зоне стихийного бедствия сейчас, в материале Zakon.kz.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:44 (23:44 по времени Астаны) по местному времени к западу от Ферндейла, небольшого городка в прибрежном округе Гумбольдт. Жители Сан-Франциско ощущали сильные колебания в течение нескольких секунд. Через три минуты после землетрясения последовал толчок магнитудой 5,8 к северу от города Санта-Роза. После серии крупных толчков начались более слабые афтершоки. Всего было зафиксировано свыше 30 подземных колебаний, магнитуда одного из них составила 4,3.

После землетрясения власти штата распространили предупреждение о надвигающемся цунами. Жителей прибрежных районов Калифорнии и Орегона попросили экстренно покинуть береговую линию и подняться на возвышенность. Людей эвакуировали с пляжей, были отменены занятия в учебных заведениях, а также приостановлено движение железнодорожного транспорта через туннель от Сан-Франциско к Окленду, работу прекратил метрополитен.

Также экстренно были эвакуированы посетители зоопарка Сан-Франциско, животных обезопасили, а персонал переместили на возвышенность.



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"Серия мощных волн и сильных течений может обрушиться на побережье вблизи вас. Вы в опасности. Удалитесь от прибрежных вод. Переместитесь на возвышенность или в глубь страны. Держитесь подальше от побережья, пока местные власти не скажут, что можно возвращаться", – сказали в Национальной метеорологической службе США.

Предупреждение о цунами действовало около часа. По истечении этого времени метеорологическая служба отменила все ранее озвученные предупреждения. Связано это с тем, что большинство землетрясений в прибрежных районах, как правило, сопровождаются предупреждениями о возможном цунами. Специалисты решили перестраховаться и разослали экстренное сообщение.

Местные власти отмечают, что сильные подземные толчки не нанесли серьезных повреждений зданиям и, к счастью, обошлось без жертв. Но местные предприниматели заявляют, что в одночасье лишились своего товара, большая часть была уничтожена во время дрожи земли. Также в округе Гумбольдт примерно 10 тысяч абонентов остались без электричества.

Фото: Facebook/Doug Miller

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Дель-Норте, Гумбольдт и Мендосино.

"Объявление чрезвычайной ситуации сегодня позволит направить больше ресурсов туда, где это сейчас крайне необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение. Я благодарен за надежную систему, созданную в нашем штате, которая сегодня сработала так, как должна, и обеспечила безопасность и информированность людей", – написал на своей странице в соцсети Х губернатор Гэвин Ньюсом.

Стоит отметить, что в Национальной метеорологической службе США жителям Калифорнии рекомендовали быть готовыми к повторным толчкам в ближайшее время.