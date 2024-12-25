Фариза Онгарсынова: как творчество казахстанской поэтессы отражало голос народа

25 декабря исполнилось 85 лет со дня рождения известной казахстанской поэтессы Фаризы Онгарсыновой. Ее стихи отличаются глубокой чувствительностью и затрагивают важные социальные и культурные темы. Zakon.kz вспоминает о творчестве народной писательницы Казахстана.

Фариза Онгарсынова родилась в 1939 году в ауле Манаш Атырауской области (тогда Гурьевской области). С детства поэтесса проявляла свои поэтические качества в силу тех обстоятельств, которые повлияли на ее жизнь.

Она окончила филологический факультет Гурьевского (Атырауского) педагогического института.

Фото: Facebook/Фариза Оңғасырова

Трудовой путь

В 1960-е годы после института работала педагогом, а потом директором в сельских школах. Свою журналистскую деятельность поэтесса начала в 1966 году в редакции Гурьевской областной газеты "Коммунистик енбек", где работала литературным сотрудником.

Позже будущая писательница переходит на работу в редакцию газеты "Лениншил жас" в качестве собственного корреспондента по Гурьевской, Актюбинской, Уральской областям.

С 1970 по 1977 год является редактором республиканской пионерской газеты "Казахстан пионери", а с 1978 года Фариза Онгарсынова – главный редактор журнала "Пионер".

Фото: Facebook/Атырау Музейі

Литературное наследие

Первая поэтическая книга писательницы "Соловей" вышла в 1967 году. С тех пор издательством "Жазушы" выпущено несколько поэтических сборников: "Мелодия" (1970), "Беспокойная пора" (1972), "Гордое поколение" (1973), "Голуби мои" (1974), "Буйное русло" (1975), однотомник избранных стихов "Зной" (1978).

Многие произведения переведены на иностранные языки. Поэтесса переводила на казахский язык книгу чилийского поэта Пабло Неруды "Четыре времени сердца" и серию стихов российского поэта А. Блока: "Похоть", "Куликовские степи", "Двенадцать лет спустя", "Кармен", "Снежная занавеска", а также отдельные произведения Р. Казаковой, Е. Евтушенко и арабского поэта Абдрахмана Аль-Хамиси.

Фото: Facebook/Атырау Музейі

Фариза Онгарсынова была не только поэтом, она активно занималась общественной деятельностью. Ее стихи, наполненные патриотизмом, философскими размышлениями, любовью к родной земле, а также борьбой за права женщин и социальной справедливости, до сих пор остаются важной частью культурного наследия Казахстана.

Фото: asu.edu.kz

Взгляд на мир

Говоря о творчестве Онгарсыновой, литературовед Айман Актанова отмечает, что одним из главных направлений в поэзии поэтессы была лирика. Она часто писала о женской душе: чуткости, скромности наравне со стойкостью и храбростью. В ее поэзии зачастую звучит тема любви и взгляда на мир с позиции матери.

"Поэтесса считала, что нужно любить весь мир, улучшать и украшать его и стараться заниматься созидательной деятельностью. Она раскрывала внутренний мир девушек, их психологию, ведь сама была очень тонкой натурой. В своих произведениях она говорила о важности признания роли женщин на мировом уровне и необходимости выражать собственное мнение". Айман Актанова

По ее словам, в произведениях поэтессы можно по-настоящему увидеть казахскую культуру и прочувствовать национальный менталитет, особенности жизни и ценности.

"Выдающаяся поэтесса активно отражала события, происходившие в обществе, и стремилась участвовать в его развитии. Думаю, наши современные поэты должны учиться у Фаризы, быть такими же самоотверженными. Чтобы как она открыто говорить о том, что волнует народ. А для этого любой писатель должен быть в тесном контакте с людьми, как это удавалось Фаризе Онгарсыновне". Айман Актанова

Литературовед подчеркивает, что Фариза Онгарсынова, как женщина и мать, очень остро чувствовала, что нужно народу, что ему не хватает, и стремилась отразить это в своих произведениях. Наверное, в этом и заключалась особенность и суть ее творчества.

Народная поэтесса Фариза Онгарсынова ушла из жизни 23 января 2014 года в Астане.