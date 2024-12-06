Тушить пожары будет некому: из-за острого дефицита кадров в резервате "Семей Орманы" простаивает техника

Нехватка кадров в резервате "Семей Орманы" давно стала хронической и связана она в первую очередь с низкой зарплатой. Молодых сотрудников здесь можно пересчитать по пальцам. Водители вовсе на вес золота, и руководству приходится трудоустраивать пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

Самому молодому трактористу Семипалатинского филиала резервата "Семей Орманы" 52 года. А водителям лесовоза, автобуса и автомобиля ГАЗ остался год до заслуженного отдыха. Скоро эти рабочие приступят к сбору справок для оформления пенсии. Займет ли кто-нибудь их место, большой вопрос.

"У меня работают камазисты – одному 69 лет, другому 66 лет. Мы вынужденно берем возрастных рабочих, так как никто не идет. Сейчас кадры в основном предпенсионного возраста. Через пару лет мы и их лишимся. На сегодня, например, у меня два вакантных места водителя. Никто не приходит. Молодежь не идет на такую зарплату", – рассказал заместитель руководителя Семипалатинского филиала лесного резервата "Семей Орманы" Виталий Шахматов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Здесь трудятся тысячи человек. Все они разделены на две специфики экономической классификации расходов бюджета. Государственные инспекторы, называемые в народе лесниками, а также инженерный и руководящий состав относятся к 111-й специфике. После катастрофического пожара 2023 года в Абайской области им в два раза подняли зарплату, которая составляет около 300 тыс. тенге и выплачивается из бюджета.

А те люди, которые также принимают непосредственное участие в тушении – химбойцы, водители пожарных машин, а также рабочие по уходу и посадке леса стали заложниками 131-й специфики, их зарплата осталась на уровне 100 тыс. тенге.

Так, труд водителей в лесхозах оценивается всего в 90-95 тыс. тенге. Они управляют тракторами, лесовозами, патрульными машинами и другой техникой. Кроме "голого" оклада, сотрудникам 131-й специфики после пожара было решено выплачивать надбавки в размере 80% от оклада из средств спецсчета резервата "Семей Орманы". В начале июля 2024 года эту норму узаконили. Но, как рассказали корреспонденту Zakon.kz на местах, надбавку получают не все.

Фото: предоставлено сотрудниками резервата "Семей Орманы"

"На днях несколько разнорабочих уволились, а до этого еще водители. Пятый месяц не получаем надбавки. С ними выходило больше 150 тыс., без них сейчас получаем по 90 тыс. Сотрудникам лесо-пожарной станции (сокращенно ЛПС. – Прим. ред.), которые все лето ездили на пожары, платят и оклады, и надбавки, а те, кто не имеет отношения к ЛПС, а их много, сейчас получают только оклады. Летом я получала 170 тыс. тенге. Взяла кредит на ремонт, понадеялась на руководство и Министерство экологии. А сейчас моя зарплата 107 тыс. при кредите в 106 тыс.", – иронично улыбается сотрудница резервата.

Проблема нехватки кадров в деревнях заключается еще и в упадке престижа сельских профессий в результате слабой развлекательной инфраструктуры, коммуникаций, дорог и интернета. Эти проблемы нередко становятся причиной оттока молодежи в города.

"Например, лет 10 назад на посадку саженцев сосны приходили люди со стороны, ждали этого сезона, чтобы заработать деньги. Сейчас таких желающих все меньше. Копаться в земле за 50 тыс. мало кто хочет, им проще что-то купить и продать. Поэтому приходится идти на посадку всем коллективом. С кадровым составом все сложнее. Максимум пять лет и некому будет работать. Некого даже будет посадить на "пожарку". Мы постоянно пишем об этом в Министерство экологии. А нас просят привлекать кадры. Но никто не хочет идти работать за маленькую зарплату", – говорит Виталий Шахматов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В Министерстве экологии, в свою очередь, знают о низких зарплатах работников лесного хозяйства, но принимать решительные меры пока не планируют, а решение о выплатах стимулирующих надбавок к окладам оставили за резерватом.

Во время последнего визита в Семей вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев отметил, что сейчас в ведомстве подумывают об обеспечении жильем лесо-хозяйственных трудящихся.

"В части стимулирования мы прорабатываем вопрос получения жилья молодыми сотрудниками, теми, кто поступает после института на лесную службу. Это трудновато, это идет чрез закон, и мы только инициируем этот проект. Конечно, это дополнительные затраты для бюджета, много согласований, и это будет не быстро", – рассказал о планах Нуркен Шарбиев, который уверен, что на местах водители пожарных машин и химбойцы зарабатывают по 270 тыс. тенге в месяц.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Между тем автопарк резервата "Семей Орманы" после пожара стал пополняться новой техникой. В рамках материально-технического оснащения за полтора года было приобретено 14 пожарных машин, 14 малых лесных патрульных комплексов (МЛПК), 10 патрульных машин, больше 20 тракторов.

В 2025 году на лизинговые средства планируется закупить еще 40 пожарных машин, 10 тракторов и 26 МЛПК. Кто будет работать на этой технике? Вопрос пока остается открытым.