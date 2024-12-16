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33 года Независимости: возложение цветов к монументу "Тәуелсіздік" – фоторепортаж

33 года Независимости: в Алматы возложили цветы к монументу Тәуелсіздік – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 13:17 Фото: Zakon.kz
В честь 33-летия Дня Независимости Казахстана в Алматы возложили цветы к монументу "Тәуелсіздік", сообщает Zakon.kz.

Во время церемонии аким города Ерболат Досаев, депутаты, общественные деятели, участники декабрьских событий 1986 года и представители молодежных организаций поочередно подошли к памятнику и возложили цветы, выражая дань памяти и уважения.

Вечная память героям: как в Алматы проходит День независимости, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 13:17

Фото: Zakon.kz

Присутствующие на мероприятии под звуки метронома почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости. 

Вечная память героям: как в Алматы проходит День независимости, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 13:17

Фото: Zakon.kz

На мероприятии руководитель общественного объединения "Тәуелсіздік Желтоқсан" Бакыт Байнияз подчеркнул, что независимость казахстанцы получили ценой больших жертв, и это следует помнить.

"Думаю, для нас это настоящее счастье и богатство, которое мы и будущее поколение должны сохранить. Молодежи хочу сказать, что наша история должна стать для нас уроком. Каждый должен стремиться получать знания и развивать нашу республику, чтобы независимость была вечной". Бакыт Байнияз
Как в Алматы проходит День независимости, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 13:17

Фото: Zakon.kz

Люди возле монумента погрузились в атмосферу уважения к памятным событиям. Среди участников мероприятия были и представители молодежи.

Максутхан Ерасыл, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 13:17

Фото: Zakon.kz

Алматинец Ерасыл Максутхан поделился своими эмоциями о сегодняшнем дне.

"В первую очередь, хочу поздравить всех казахстанцев с Днем Независимости. Пусть в каждом доме будет мир и спокойствие. Будущее страны в руках молодежи. Думаю поэтому каждый, находясь на своем месте, по мере возможностей должен стремиться менять что-то к лучшему. Подрастающему поколению желаю хорошо учиться и получать как можно больше знаний. Для нас этот день – большая радость, потому что мы знаем, сколько трудностей пережил наш народ в прошлом и чего это стоило. В дальнейшем давайте оставаться сплоченными в любых ситуациях. Бір біріне бауыр болайық!". Ерасыл Максутхан
33 года Независимости: в Алматы возложили цветы к монументу Тәуелсіздік – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 13:17

Фото: Zakon.kz

Церемония завершилась исполнением государственного гимна Республики Казахстан духовым оркестром Алматинского регионального гарнизона.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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