Мандарины: как выбрать, где хранить и сколько можно съесть
Начнем с того, что этот солнечный фрукт, помимо яркого вкуса и запаха, способен порадовать еще и своими полезными свойствами. В частности, в нем содержится гесперидин – вещество, оказывающее антиоксидантное, вазопротективное (укрепляет сосуды. – Прим. авт.), антиаллергическое, иммуностимулирующее, спазмолитическое, гиполипидемическое (снижает концентрацию холестерина) воздействие на организм.
Более того, по словам нутрициолога, превентивного эндокринолога Лилии Карпусевич, упомянутый гесперидин помогает бороться с хроническими воспалениями, способными со временем обернуться очень серьезными заболеваниями.
Однако не каждый мандарин сладкоежке друг. Эксперт рассказала, как вычислить "оборотня" в кожуре. Для этого придется задействовать органы чувств по полной.
Определяем на глаз
Первым делом оцените кандидата на ваш стол "по одежке" – она должна плотно прилегать "к телу", быть целостной, упругой, без каких-либо пятен и повреждений. Вдобавок обратите внимание на "соседей" выбранного мандарина: если в близкий круг затесались образцы с гнильцой, лучше отказаться от покупки. В данном случае как никогда кстати придется поговорка "с кем поведешься, от того и наберешься".
"Нужно выбирать мандарины, которые не лежали рядом с заплесневелым плодом, потому что споры плесени заражают здоровые плоды, и человек через употребление их в пищу, соответственно, заражается этой плесенью, аспергиллами", – объяснила Лилия Карпусевич.
Aspergillus – это род плесневелых грибов. Попав в организм человеку с ослабленным иммунитетом, их споры способны поразить различные системы и органы, но чаще всего "удар" приходится на легкие. Такое патологическое состояние называется аспергиллезом.
Наощупь
Не стесняйтесь подержать товар в руках. Хороший мандарин не должен быть ни слишком мягким, ни слишком твердым. Оптимальный вариант – золотая середина.
По запаху
Поднесите фрукт к носу. Неприятное гнилостное амбре вместо привычных цитрусовых нот – повод насторожиться.
Хранение
Допустим, вы выбрали идеальные сладости для праздничного, и не только, стола. Дело осталось за малым – сберечь кладезь витаминов в первозданном виде.
"Мандарины лучше хранить в специальном отсеке в холодильнике для овощей и фруктов при температуре около +6+8°С. Это будет оптимально. Можно также дома в прохладном месте, ни в коем случае не на жаре и не на холоде. Даже при нулевой температуре мандарины могут потерять свой вкус и свойства. Отмечу, что мандарины хранятся довольно долго, но стоит учитывать время перевозки, нахождения на складах и прилавках. В целом, лучше хранить мандарины не дольше пары недель", – рекомендует нутрициолог.
Сколько съесть
Приемлемое количество для взрослого человека – четыре-пять мелких или два-три крупных плода в день.
В случае с детьми до трех лет лучше и вовсе ограничиться парой долек, от трех – вручить малышу лишь половину фрукта. Дошколята могут получить целый мандарин.
Естественно, речь о маленьких и больших едоках, не имеющих аллергии на цитрусовые.