Мандарины: как выбрать, где хранить и сколько можно съесть

Сезон мандаринов в самом разгаре. Что если не радостно-рыжий плод способно поднять настроение снежной зимой и пропитать все вокруг ароматом Нового года? Zakon.kz рассказывает, как получить от угощения исключительно положительные эмоции.

Начнем с того, что этот солнечный фрукт, помимо яркого вкуса и запаха, способен порадовать еще и своими полезными свойствами. В частности, в нем содержится гесперидин – вещество, оказывающее антиоксидантное, вазопротективное (укрепляет сосуды. – Прим. авт.), антиаллергическое, иммуностимулирующее, спазмолитическое, гиполипидемическое (снижает концентрацию холестерина) воздействие на организм.

Более того, по словам нутрициолога, превентивного эндокринолога Лилии Карпусевич, упомянутый гесперидин помогает бороться с хроническими воспалениями, способными со временем обернуться очень серьезными заболеваниями.

Однако не каждый мандарин сладкоежке друг. Эксперт рассказала, как вычислить "оборотня" в кожуре. Для этого придется задействовать органы чувств по полной.

Определяем на глаз

Первым делом оцените кандидата на ваш стол "по одежке" – она должна плотно прилегать "к телу", быть целостной, упругой, без каких-либо пятен и повреждений. Вдобавок обратите внимание на "соседей" выбранного мандарина: если в близкий круг затесались образцы с гнильцой, лучше отказаться от покупки. В данном случае как никогда кстати придется поговорка "с кем поведешься, от того и наберешься".

"Нужно выбирать мандарины, которые не лежали рядом с заплесневелым плодом, потому что споры плесени заражают здоровые плоды, и человек через употребление их в пищу, соответственно, заражается этой плесенью, аспергиллами", – объяснила Лилия Карпусевич.

Aspergillus – это род плесневелых грибов. Попав в организм человеку с ослабленным иммунитетом, их споры способны поразить различные системы и органы, но чаще всего "удар" приходится на легкие. Такое патологическое состояние называется аспергиллезом.

Наощупь

Не стесняйтесь подержать товар в руках. Хороший мандарин не должен быть ни слишком мягким, ни слишком твердым. Оптимальный вариант – золотая середина.

По запаху

Поднесите фрукт к носу. Неприятное гнилостное амбре вместо привычных цитрусовых нот – повод насторожиться.

Хранение

Допустим, вы выбрали идеальные сладости для праздничного, и не только, стола. Дело осталось за малым – сберечь кладезь витаминов в первозданном виде.

"Мандарины лучше хранить в специальном отсеке в холодильнике для овощей и фруктов при температуре около +6+8°С. Это будет оптимально. Можно также дома в прохладном месте, ни в коем случае не на жаре и не на холоде. Даже при нулевой температуре мандарины могут потерять свой вкус и свойства. Отмечу, что мандарины хранятся довольно долго, но стоит учитывать время перевозки, нахождения на складах и прилавках. В целом, лучше хранить мандарины не дольше пары недель", – рекомендует нутрициолог.

Сколько съесть

Приемлемое количество для взрослого человека – четыре-пять мелких или два-три крупных плода в день.

В случае с детьми до трех лет лучше и вовсе ограничиться парой долек, от трех – вручить малышу лишь половину фрукта. Дошколята могут получить целый мандарин.

Естественно, речь о маленьких и больших едоках, не имеющих аллергии на цитрусовые.