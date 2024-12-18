Дешево и приятно: лучшие идеи недорогих подарков на Новый год

"На носу" любимый взрослыми и детьми праздник, немалую роль в создании чудесной атмосферы которого играют приятные презенты друг другу. Но ключевое слово – приятные. Zakon.kz рассказывает, как порадовать окружающих, не потратив при этом всю месячную зарплату сразу.

Сладости

Большинство людей любят угоститься чем-нибудь вкусненьким, вот и воспользуйтесь этой маленькой общечеловеческой слабостью. Только подойдите к подарку творчески, не пытаясь прикрыться от жаждущих внимания дежурной коробкой конфет. Включите фантазию! Например, возьмите новогодний носок – в основной массе они не переваливают за 2500 тенге – и наполните его шоколадными фигурками, ирисками, помадками и трюфелями, при желании можно добавить мини-упаковку печенья с предсказаниями (около 1000 тенге) и милые сувениры. Такой носок-сюрприз гарантированно оценит и уставший от работы коллега, под конец года нуждающийся хоть в проблеске радости, и розовощекий малыш, ожидающий вас у порога с протянутыми ручонками.

Впрочем, оцените его и вы, поскольку останетесь вправе варьировать итоговый прайс в зависимости от своих финансовых возможностей.

Фото: pixabay

Карта желаний

А можно и вовсе стать для кого-то настоящим волшебником и подарить ему веру в светлое будущее – причем вместе с наглядным напоминанием о шансе на его наступление. Когда как не на излете 2024-го преподносить подобное чудо?

Простенькая карта желаний обойдется вам не дороже 10 тыс. тенге, зато сколько вечеров получатель проведет за аккуратным вклеиванием в нее картинок, олицетворяющих самые смелые фантазии! Нехитрое развлечение придется по душе как семейной паре, планирующей, к примеру, "расширить ряды" в наступающем году, так и амбициозному знакомому, грезящему головокружительной карьерой. Разве что маленьким детям дарить ее бессмысленно.

И пусть шумная мандариново-елочная лихорадка прервется – "магия" волшебной ночи останется с человеком до следующей.

Фото: pexels

Ароматические свечки, палочки, лампы

Важно! Данный сюрприз рискует явиться не с благоуханием, а с душком, если под торжество войдет не в ту дверь. Поэтому заранее убедитесь в том, что тот, кого вы собираетесь облагодетельствовать, не имеет аллергий, спокойно переносит парфюмерию и готов чуять ароматы ванили, сладкой ваты клубы.

Ценовой диапазон у "пахучек" огромен, равно как и выбор дизайнов и запахов – найдется вариант на любой вкус, кошелек и интерьер. Арома-штучки с благодарностью примут женщины: мама, сестра, подруга, сослуживица и так далее.

Фото: pixabay

Плед

Универсальный подарок унисекс, который согреет душу и тело долгими зимними вечерами. Благодаря разнообразию материалов, расцветок и размеров найдет свое место в каждом доме. Плед даже может стать интересной деталью обстановки, если грамотно сыграть на контрастах. Однако главное, конечно, не это, а забота, переданная адресату через простой жест любви и внимания.

Вероятные траты – до 5 тыс. тенге.

Фото: pexels

Елочные украшения

Зеленая красавица уже примерила свой праздничный наряд? Не беда, ведь симпатичных безделиц много не бывает! Поэтому смело дарите "сосульки", гирлянды, снежные шары и золотистые звезды всем, кому не лень. Единственное – если вокруг елки водят хороводы дети или домашние животные, целесообразно отдать предпочтение пластику, папье-маше, пенопласту, дереву или текстилю, а не традиционному стеклу.

Иные ценники "кусаются", но при желании и плодотворном поиске реально уложиться в 2 тыс. тенге.

Фото: pixabay

Чайный микс

На просторах маркетплейсов обнаружились любопытные наборы для любителей чаевничать. В празднично оформленный бокс, как правило, входит сама приятная на вкус и запах заварка, баночка меда, кружка, елочная игрушка, поздравительная открытка и другие мелочи. Идеально подойдет семьям, привыкшим проводить вечера за длинными беседами с чашечкой дымящегося напитка.

Стоимость – в среднем до 10 тыс. тенге.

Фото: pexels

Альбом с фотографиями

Как и в случае с носком, в этот подарок вы можете вложить всю свою креативность и фантазию. Приобретите красивый фотоальбом (до 4 тыс. тенге) и "оживите" его страницы с помощью счастливейших моментов жизни, связанных с одариваемым, записок, наклеек, стикеров, декоративного скотча – всего, что душе угодно. Старайтесь подбирать действительно удачные и памятные кадры, дополняя их небольшими трогательными историями. Такой презент из ваших рук будут особенно рады получить самые близкие.

Фото: pixabay

Лучшее – детям

Игрушек, книжек и прочих детских радостей сегодня столько, что мы даже не осмелимся советовать. Просто старайтесь ориентироваться на возраст чада, его вкусы и, естественно, остаток денег на счете.

Впрочем, есть позиции, которые как раз не стоит класть под елочку ни под каким предлогом. Если, конечно. не хотите бездарно истратить последние нервные клетки – свои или чужие. Ведь кого угодно выведет из себя дитя, денно и нощно не выпускающее из рук пищащее, пиликающее, мигающее и гудящее нечто.

А чтобы точно не попасть впросак, ознакомьтесь с нашим топом неудачных подарков на Новый год.