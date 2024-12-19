"Роса", банты и ретро: в соцсетях показывают, как нарядить трендовую новогоднюю елку

Если вы еще не успели "одеть" зеленую красавицу в праздничное "платье", этот материал точно будет для вас полезен. Zakon.kz собрал советы из соцсетей, которые помогут вам не просто украсить елку, а получить самую настоящую "икону стиля" в доме.

Начать хотелось бы с того, что наступающий 2025 год Зеленой Деревянной Змеи, как одна известная видеоигра, настойчиво твердит: "Нужно больше золота!". А все потому, что этот благородный оттенок очень нравится его пресмыкающемуся символу. Если у вас на антресолях завалялись соответствующие "требованиям" взыскательного гостя шары, мишура и желтые огоньки, настал их звездный час.

На видео ниже – отличный пример для вдохновения и подражания.

Однако не златом единым богата новогодняя елка образца 2025-го. Если хотите покорить сердце каждого, кто посмотрит на ее пышную хвою, вооружитесь искусственным снегом, щедрым метражом немерцающей гирлянды, лентами, бусами и "припорошенными" блестками цветами. Нелишними будут симпатичные прозрачные игрушки – например, пришедшиеся по душе многим контент-мейкерам сосульки.

На гребне успеха внезапно оказались...самые обыкновенные бантики. Их можно просто купить в готовом виде, а можно приложить чуточку больше усилий и сделать модное украшение самостоятельно, как показано в данном ролике:

Впрочем, некоторые творцы новогоднего настроения мыслят масштабнее и превращают трогательные бантики в исполинских размеров банты. По замыслу, огромный аксессуар должен "восседать" на верхушке дерева, элегантно обвивая его стан ниспадающими лентами. Сделать это чудо легче из фатина или атласа, заранее измерив высоту елки и подобрав подходящую длину ткани.

Отдельно заметим, что с большинства тематических видео зрителю то и дело "подмигивает" обретшая популярность еще в канун 2024 года гирлянда "роса". Она представляет собой тонкую проволоку с россыпью крохотных светодиодов. Такой предполагалось запастись впрок и обматывать каждую веточку для создания кинематографичного эффекта. Видимо, тогда морские узлы настолько утомили людей, что теперь некоторые из них просто хаотично развешивают трендовую гирлянду по всей елке, как когда-то ее более традиционных товарок.

К слову, о традиционном. Не каждый человек сбивает ноги в погоне за модой. Вот и TikTok-сообщество разделилось. Пока одни спешно вяжут ленточки, другие спокойно расчехляют стеклянное наследие советского прошлого. Свежим взглядом удалось окинуть и надолго исчезнувший из списка востребованного декора "дождик" – сегодня его принято разрезать на небольшие "дождинки" и аккуратно закреплять на отдельных елочных колючках.

Между тем не только праздничное дерево нуждается в подходящем одеянии. Журналист Zakon.kz спросила у стилиста, в каких образах лучше встречать Новый год.