"Роса", банты и ретро: в соцсетях показывают, как нарядить трендовую новогоднюю елку
Начать хотелось бы с того, что наступающий 2025 год Зеленой Деревянной Змеи, как одна известная видеоигра, настойчиво твердит: "Нужно больше золота!". А все потому, что этот благородный оттенок очень нравится его пресмыкающемуся символу. Если у вас на антресолях завалялись соответствующие "требованиям" взыскательного гостя шары, мишура и желтые огоньки, настал их звездный час.
На видео ниже – отличный пример для вдохновения и подражания.
@sunshinehere65 It’s that time of the year 😇 #christmas #christmastree #trending #goingwithtrend #christmasdecor #christmastreedecorating #tiktoker #foryoupage #fypシ゚viral #xmas #xmasstreeisup ♬ Tactical Christmas – Chivi 😘
Однако не златом единым богата новогодняя елка образца 2025-го. Если хотите покорить сердце каждого, кто посмотрит на ее пышную хвою, вооружитесь искусственным снегом, щедрым метражом немерцающей гирлянды, лентами, бусами и "припорошенными" блестками цветами. Нелишними будут симпатичные прозрачные игрушки – например, пришедшиеся по душе многим контент-мейкерам сосульки.
@iva_da #зимарулит#узнайсегодня#арукиделают#освойэто#зимнийстиль#сохранисовет#творитьумеютвсе#новыйгод#новогоднийсовет#новогодняяель#украшаемелку ♬ Let Is Snow! – Dragos Cicu
@veronika.pastarnakova продолжаю преображать 🎄 #елкановогодняя🎄 #украшениеелки #тренды #декорелки ♬ Ready For Christmas – Tabitha Meeks & Ryan Corn
На гребне успеха внезапно оказались...самые обыкновенные бантики. Их можно просто купить в готовом виде, а можно приложить чуточку больше усилий и сделать модное украшение самостоятельно, как показано в данном ролике:
@hanna_pishchur Трендовые бантики на елку 🎄 #бантики#елка#новыйгод#тренд#своимируками#новогоднийдекор#newyear ♬ Bam Bam – Misha Miller & Alex Velea
Впрочем, некоторые творцы новогоднего настроения мыслят масштабнее и превращают трогательные бантики в исполинских размеров банты. По замыслу, огромный аксессуар должен "восседать" на верхушке дерева, элегантно обвивая его стан ниспадающими лентами. Сделать это чудо легче из фатина или атласа, заранее измерив высоту елки и подобрав подходящую длину ткани.
@__milovashka__ Получится у всех! #новыйгод #новыйгод2025 #тренды #трендоваяелка #новогоднийдекор ♬ jingle bells fun cute christmas c(1375911) – TERAMURA SO
Отдельно заметим, что с большинства тематических видео зрителю то и дело "подмигивает" обретшая популярность еще в канун 2024 года гирлянда "роса". Она представляет собой тонкую проволоку с россыпью крохотных светодиодов. Такой предполагалось запастись впрок и обматывать каждую веточку для создания кинематографичного эффекта. Видимо, тогда морские узлы настолько утомили людей, что теперь некоторые из них просто хаотично развешивают трендовую гирлянду по всей елке, как когда-то ее более традиционных товарок.
@dejuliaa Если бы всё было так же по щелчку, как на этом видео 😆 #ёлка #ёлка2025 #украшениеёлки #гирляндароса #бантики #декабрь #тренды #новыйгод #рождество #newyear #merrychristmas #минск #беларусь #рек #рекомендации ♬ bounce (i just wanna dance) – фрози & joyful
К слову, о традиционном. Не каждый человек сбивает ноги в погоне за модой. Вот и TikTok-сообщество разделилось. Пока одни спешно вяжут ленточки, другие спокойно расчехляют стеклянное наследие советского прошлого. Свежим взглядом удалось окинуть и надолго исчезнувший из списка востребованного декора "дождик" – сегодня его принято разрезать на небольшие "дождинки" и аккуратно закреплять на отдельных елочных колючках.
@superpuper.tut Мода на елки с дождиком- прямо как украшали в СССР- снова вернулась. В Тик-Токе появляются ролики, в которых люди повторяют тренд на своих елках. Тренд называется dramatic tinsel christmas tree.🤟 Завешивать елку нужно очень густо и цеплять дождик за каждую лапку дерева. #superpupertut #newyear #новыйгод #елка #новогоднийдекор #трендыновыйгод #минск #шарыминск #шары #доставкашарыминск #новыйгод2024 #елкановогодняя #гелиевыешары #гелиевыешарыминск #ссср ♬ оригинальный звук – ???
Между тем не только праздничное дерево нуждается в подходящем одеянии. Журналист Zakon.kz спросила у стилиста, в каких образах лучше встречать Новый год.