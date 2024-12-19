Меха, блестки и крупные украшения: имидж-стилист посоветовал лучшие образы для встречи Нового года

Через две недели наступит 2025 год. Известная поговорка гласит: "Как встретишь Новый год, так его проведешь". Поэтому имидж-стилист рекомендует казахстанцам блистать на празднике, чтобы задобрить зеленую деревянную змею. Zakon.kz подскажет, какие наряды и цвета в тренде в новогоднюю ночь.

Имидж-стилист Мади Бекдаир отметил, что Новый год – по праву самый долгожданный и волшебный праздник. И, безусловно, в эту особенную ночь всем хочется выглядеть потрясающе.

"Я люблю праздновать Новый год. У меня есть свои традиции: должна быть веселая вечеринка в кругу семьи и друзей, подведение итогов, освобождение от всех напряжений. А до этого для меня важно не заниматься хозяйством и работой. Лучше полностью посвятить этот день красивому наряду, увлекательной программе, классной атмосфере и, конечно же, веселой компании. И после Нового года сразу отправиться в теплую страну вместе с коллективом для того, чтобы в неформальной обстановке сделать расписание на весь будущий год". Мади Бекдаир

Согласно древнему китайскому календарю, впереди нас ждет год Зеленой Деревянной Змеи. Она – символ проницательности, мудрости и умения адаптироваться к переменам. Официально в свои права она вступит 29 января 2025 года и передаст эстафету Красной Огненной Лошади 16 февраля 2026 года.

"Касательно трендовых цветов: зимой в моде зеленый авантюрин. Сейчас также очень актуальны винные оттенки. Еще рекомендую обратить внимание на шоколадную и бежевую гамму, так как главным цветом 2025 года признан кофейный мусс. Учитывая, что наступающий год – год Зеленой Деревянной Змеи, коричневые и бежевые палитры имеют к ней непосредственное отношение". Мади Бекдаир

Имидж-стилист посоветовал казахстанцам подбирать наряд в зависимости от того, в какой обстановке они собираются встречать Новый год.

"Если дома, я бы рекомендовал будуарный либо пижамный стили. Потому что лучше и комфортнее нет ничего. Если же это какое-то развлекательное или ночное заведение, то советую максимально блестящие образы: пайетки, стразы, люрекс, различные кристаллы, всевозможное сияние, лакированная кожа. Потому что полумрак приглушает все оттенки и максимально отражающий свет на поверхности вашей одежды сделает вас звездочкой на торжестве". Мади Бекдаир

Относительно корпоративов Мади Бекдаир подчеркивает, что здесь масса вариантов. Но, опять же, все зависит от того, где будет проходить событие.

"Если это опен-эйр с катаниями на лыжах и так далее, то искусственный мех – идеальный вариант. Могут быть всевозможные дубленки с меховым подкладом, воротником, манишки, варежки и головные уборы. В качестве главной верхней одежды для корпоратива подойдут роскошные шубы из искусственного меха. То есть это шубы в пол нетривиальных оттенков: бордовые, зеленые, бежевые и так далее", – говорит собеседник.

Если мероприятие организовывается в теплом помещении, то собеседник просит не забывать про блестящие элементы, плюс к ним подойдут полупрозрачные образы.

"Конечно, полупрозрачности должны использоваться адекватно. Это не значит, что мы целиком будем в полупрозрачном. Я имею в виду полупрозрачные перчатки или полупрозрачную юбку в сочетании с удлиненными жакетами для того, чтобы все зоны были закрыты". Мади Бекдаир

Ударно завершить образ помогут украшения крупных размеров.

"В новогоднюю ночь можно позволить себе выйти за рамки элегантности и сдержанности. В этом помогут максимально крупные, прям утрированных размеров украшения, как каффы, обручи на голову, подвески, броши, серьги, перстни, браслеты. Они могут быть сюжетные, блестящие, металлизированные, с кристаллами". Мади Бекдаир

Безусловно, учитывая, что грядет год Змеи, найдутся и те, кто воспользуется змеиным принтом либо украшениями в образе этого пресмыкающегося.

"Мне очень нравится змеиный принт. Но в одном случае – если это экокожа. Я признаю только экологичные тренды. Поэтому это должна быть искусственная, нанотехнологичная, современная, износостойкая кожа, эластичная, формодержащая, оттесненная под змею. Однако то, что это будет год Змеи, и встречать его со змеиным принтом – немного предсказуемо, и мне это кажется неким масс-маркетом. Я, наверное, сам этим злоупотреблять не буду, потому что люблю оригинальные подходы", – признается имидж-стилист.

Стильный алматинец намерен надеть трендовый цвет 2025 года и дополнить его другими оттенками из модной палитры зимнего периода.

"С новогодним костюмом у меня обычно проблем не бывает, он у меня всегда заранее готов. В этом году у меня будет костюм в викторианском стиле конца XIX века от известного бренда", – поделился ревизор гардероба.

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И самое главное – в одежде чувствовать себя комфортно и уверенно, это улучшает настроение и повышает самооценку.