"Заснеженные", пушистые, с яркими гирляндами: сколько стоят елки в Казахстане

До Нового года осталось чуть больше десяти дней. Многие в предновогодней суете спешат украсить дом и установить главный символ праздника – елку. Пока одни заказывают ее онлайн, другие по старинке отправляются на рынок, чтобы вживую выбрать домой новогоднюю красавицу, сообщает Zakon.kz.

В этом году, как и в прошлом, есть свои новогодние тренды. В соцсетях популярным стало украшать новогоднюю елку не традиционной звездой на верхушке, а огромным бантом красного или белого цвета. А вот среди новогодних украшений в моде яркие гирлянды и, конечно, старая добрая мишура.

Фото: Zakon.kz

Сейчас выбор елок стал значительно шире и купить их можно не только на традиционных рынках, но и на различных маркетплейсах. Те, кто опасается получить "кота в мешке", предпочитают лично пройтись по магазинам, чтобы все тщательно потрогать, посмотреть и даже понюхать. Ведь пока вернешь товар, Новый год может уже пройти.

На случай, если вы планируете в выходные отправиться по магазинам в поисках новогодней красавицы, корреспонденты Zakon.kz побывали на рынках в разных уголках страны и выяснили, что сейчас предлагают, сколько стоит и главное, где выгоднее купить зеленую красавицу.

Фото: Zakon.kz

К слову, в последние годы чаще всего люди предпочитают искусственные елки, поскольку это более экологично. К тому же за вырубку лесных ресурсов в Казахстане предусмотрен большой штраф. Плюс искусственные елки сейчас делают такого качества, что их практически невозможно отличить от настоящих. Понять это можно, только если потрогать ее и заметить отсутствие запаха хвои.

Фото: Zakon.kz

Алматы

Первой точкой стал рынок близ вокзала "Алматы 1". В основном на алматинских торговых площадках покупателям предлагают гелевые или, как их еще называют, литые елки. Их преимущество в том, что они почти как живые и мягкие на ощупь. А вот елки из ПВХ материала непохожи на живые, но зачастую они в разы дешевле, чем гелевые.

Заснеженная гелевая елка с игрушками. Фото: Zakon.k

Как нам рассказал продавец, среди гелевых елок также есть свои разновидности: заснеженные, зеленые классические и елки с гирляндами или с крупными игрушками. Конструкция их такова: у них литые ветки и шарнирная система сборки, елку можно легко разобрать на три части и как зонтик собрать обратно для удобства перевозки и хранения.

Такие елки прослужат около 10 лет, если аккуратно использовать: ставить их у окна нельзя, поскольку солнечный свет может обесцветить ветки.

На гелевые елки предлагают следующие цены:

150 см заснеженные с мелкими гирляндами – 45 тыс. тенге;

160 см заснеженные с мелкими гирляндами – 65 тыс. тенге;

180 см просто заснеженные – 65 тыс. тенге;

210 см классическая зеленая – 65 тыс. тенге.

Сертификатов у продавцов не оказалось, но по виду елки безопасные и постороннего запаха у них нет.

Настольные елки из ПВХ материала. Фото: Zakon.kz

Маленькие елки из ПХВ материала обойдутся:

90 см – от 3 тыс. тенге;

120 см – от 6 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Следующей нашей точкой был Зеленый базар. Здесь выбор намного больше, но и цены значительно выше.

Елки из ПВХ материала. Фото: Zakon.kz

Диапазон цен варьируется от 10 тыс. до 70 тыс. тенге в зависимости от размера, страны производства и материала елки. В основном продают ели производства Украина, Польши и Китая.

К примеру:

180 см зеленые классические – 60 тыс. тенге,

180 см из ПВХ материала – 70 тыс. тенге,

160 см из ПВХ материла с игрушками и белым напылением на кончиках – 54 тыс. тенге.

Настольные гелевые елки. Фото: Zakon.kz

Кстати, на этом месте продавцы предлагают маленькие настольные гелевые елки. Они выглядят практически как живые, но и цена, соответственно, в разы больше, чем у елок из ПВХ материала.

"В основном сейчас все берут гелевые елки, потому что они смотрятся, как натуральные, и цена практически такая же. Это хорошее вложение. Вы будете пользоваться много лет. Ходовые размеры – 150 и 180 см, 210 и 240 берут в заведения или компании. У нас бывали случаи, что елки выше 200 см скупали по 20-30 штук. А живые у нас никто не продает. За это же штраф. Но обычно за три дня до Нового года сюда приезжает фура с живыми елками. Может, их привозят из других стран", – рассказывает продавец.

Фото: Zakon.kz

Другой предприниматель рассказал, что сейчас многие любят минимализм, а разные игрушки покупают в том случае, когда дома есть дети. Обычно берут круглые и одно цвета. Кстати, при покупке елки на игрушки предлагают скидку, цены варьируются от 5000 до 7000 тенге. Некоторые даже дают 100-метровые гирлянды в подарок.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем, чтобы понять, насколько выгодно покупать елку онлайн, мы изучили цены на маркетплейсах. Оказалось, что их стоимость несильно отличается от рыночных, а иногда даже дороже. Здесь все зависит от поставщика. Конечно, можно, не выходя из дома, выбрать самую низкую цену, но качество можно оценить только при распаковке.

Цены в маркетплейсах варьируются:

20 см из ПВХ материала – от 1000 тенге,

20 см заснеженная гелевая с игрушками – от 20 000 тенге,

150 см гелевая и из ПХВ материала – от 35 тыс. тенге до 50 тыс. тенге,

180 см гелевая – от 70 тыс. тенге.

Кызылорда

А вот в регионах Казахстана цены намного ниже. Например, в Кызылорде диапазон цен варьируется от 6000 тенге до 30 тыс. тенге. При этом многие кызылординцы идут за елками и игрушками на рынки.

"Цены по сравнению с 2023 годом почти не изменились, некоторые даже стали дешевле. Елки продаются от 5 тысяч тенге, есть по 10, 15, 20 и 30 тысяч, зависит от высоты. Например, елку из ПВХ материала и высотой 240 см я продаю за 10 тысяч тенге", – говорит местный предприниматель.

У всех елок, которые продаются по низким ценам, нет сертификатов. На те, которые закупаются по более высокой цене, они есть. Их, как правило, продают в крупных торговых центрах. Пушистую, зеленую елку с шишками и имитацией снега можно купить за 25-30 тысяч тенге. Есть и более дорогие, по 90 тысяч тенге.

Елки в Кызылорде. Фото: Zakon.kz

Торговцы говорят, что есть елки и вовсе без украшений, с шишками, имитацией снега, со звездами и игрушками. Цены на них варьируются от 20 до 25 тыс. тенге. С красивыми игрушками, снегом, высотой более 3 метров такие ели продаются от 50 тыс. тенге и выше.

Живые елки. Фото: Zakon.kz

Атырау

В Атырау живые елки продают в трех точках города. Лесных красавиц завезли из Ульяновска, Белорецка и Перми. Как говорят продавцы, предновогодний ажиотаж у горожан начинается за 2-3 дня до наступления Нового года.

"В этом году мы завезли 1000 сосен и елей. Все документы у нас есть, поставщики надежные. Сосна в домашних условиях может простоять месяц, а ель – 10 дней", – рассказывают продавцы.

По их словам, жители Атырау предпочитают покупать сосны, несмотря на то, что они не пахнут.

Искусственные елки из ПВХ материала. Фото: Zakon.kz

Самые дорогие сосны высотой более трех метров стоят по 30 тыс. тенге, самые дешевые двухметровые – 10 тыс. тенге. За метровую ель просят 6 тыс. тенге, за двухметровую – 10 тыс. Дешевле всего хвойные деревья. После 22:00 31 декабря некоторые продавцы отдают остатки вообще бесплатно.

Цены на искусственные елки из ПВХ материала вам обойдутся:

150 см – 7 тыс. тенге,

180 см – 10 тыс. тенге,

210 см – 13 тыс. тенге,

Фото: Zakon.kz

Петропавловск

На севере страны в тренде также живые новогодние деревья. Многие местные покупатели считают, что запах, настроение, ощущение новогоднего чуда – это все может дать только живая елка.

Самым массовым спросом пользуются сосны. Цена метровой – 5 тысяч тенге. Самые высокие и пышные по три метра стоят уже 15 тысяч. Ели продают по цене от 7 до 20 тысяч тенге, при этом высота деревьев – от метра до двух.

Особым спросом пользуется новинка – ель Нордмана – экзотическая красотка из Дании. Деревце достигает полутора метров в высоту и в воде может простоять около полутора месяцев. Цена такой елки – 70 тыс. тенге.

Надеемся, что эти рекомендации помогут вам выбрать самую красивую елку.

Но помните, что, несмотря на разнообразие цен и размеров, главное – это атмосфера, которую она создает в вашем доме.