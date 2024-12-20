Как потомственный зергер из Аральска создает национальные казахские ювелирные шедевры

Кудайберген Кулмамбетов из Аральска – самый возрастной представитель ювелирной школы Кызылординской области. Он ювелир в четвертом поколении. Ему 70 лет, но он до сих пор радует своих заказчиков необычными украшениями, передает корреспондент Zakon.kz.

Мастерить красоту из дерева, кожи и других материалов он научился у своих отца и деда. Те были знатными ювелирами в своей округе, умели работать с железом.

Эти же самые изделия мастер создает в своем доме, в собственной мастерской. Сюда же приходят не только заказчики. К нему на экскурсии со своими учениками приходят школьные учителя по технологии, чтобы ювелир рассказал и показал свое искусство. Проводятся у него в мастерской даже открытые уроки.

Фото из личного архива героя

"Меня отец стал учить ювелирному делу в 4 года. Моего появления в семье ждали больше 20 лет, так как передо мной родились 18 девочек. Я был 19 ребенком и единственным сыном. Отец стал учить меня всему, что умел сам. В те годы почти все изделия делали из серебряных монет. Отец рассказывал, что у людей было много таких монет, и они несли на переплавку и хотели получить вместо них украшения, украшать седла, камчи. Сам отец тоже делал много изделий, и потом все продавал на ярмарке в Оренбурге. На выручку он покупал разные продукты и вез их в Аральск. Обычно украшения делал только ночью, потому что при советской власти ювелиров-кустарей сильно ущемляли. Со временем нас уже не трогали, так как мы были единственными ювелирами в районе, и мы были нужны", – рассказывает ювелир.

Казахские зергеры знали толк в этом искусстве и использовали множество техник и приемов при изготовлении украшений. И очень почитали серебро, так как металл этот издавна считается у казахов священным.

По поверьям, оно защищает людей от злых духов, является своеобразным оберегом. Раньше ни одна казахская женщина не готовила еду, пока не наденет серебряные украшения. Казахи верили, что этот металл приносит здоровье и удачу, поэтому у казахов многие предметы быта, оружие, посуду и украшения делали из серебра. Серебром декорировали одежду, юрты, мебель, музыкальные инструменты, оружие, конское снаряжение.

Но главной продукцией зергеров были женские украшения, пользовавшиеся большим спросом. Украшения обозначали положение женщины в обществе: замужем она или нет, откуда родом, богата или нет, и к какому сословию относится. Орнаменты были разные – квадраты, круги, ромбы, точки, S-образные знаки. Элементов тоже было много – это и бараньи рога, и трилистник. Из камней же предки современных казахов больше всего ценили бирюзу и сердолик.

"Сейчас многие ювелиры работают по новым технологиям, я их тоже освоил. Но чаще делаю украшения по старинке, используя меховой горн – корик, и наковальню – туйс. В меховом горне температура плавления доходит до температуры более тысячи градусов и при ней можно получить серебро 925 пробы. Мне так больше нравится работать, ощущаешь себя действительно настоящим мастером. Больше всего заказов на женские украшения, они всегда востребованы. Я их много делал и на заказ, и в разное время их увезли в Россию, Францию, Турцию, Китай, Японию, Германию. Многие иностранцы, приезжавшие в Аральск, покупают мои национальные украшения. Так как я открыл свою мастерскую, то заказов стало много, некоторые из них выставлены в музеях Казахстана, содержатся в частных коллекциях наших земляков в Казахстане и за рубежом", — говорит ювелир.

Настоящий шедевр мастера – расческа "Тумарханум", сделанная из 10 граммов серебра, двух граммов золота и рога, а также табакерка, которая состоит из трех предметов, украшенных узорами из меди и серебра. Еще есть меч, который он сделал на 10-летие Независимости РК. Его ножны – из серебра. Есть в коллекции мастера также домбра из костяных пластин и другие эксклюзивные вещи.

Ювелир огорчается, что сейчас многие казахские украшения выглядят не как в оригинале.

Фото из личного архива героя

"Узоры и элементы спутаны с элементами других народов. Большая часть того, что носят сейчас наши женщины, "родом" из Турции и Китая. Да и изделия местных мастеров не всегда имеют что-то общее со своими старинными аналогами. Например, шекелік невеста должна надеть на висок, это часть саукеле, а сейчас его надевают на лоб. Часто путают, как делать шолпы и шашбау, не зная их историю. Я считаю, что это огромная проблема, и чтобы не было псевдоказахских украшений, ювелиры должны учить историю, читать специальную литературу. Нужно отличать подлинно традиционное искусство и то, что на продажу делается, без соблюдения наших традиций. Многие носят различные украшения, думая, что они казахские, а на самом деле это не так. Это очень упрощенные копии традиционных элементов казахских украшений, это фантазии коммерсантов, но они точно не на казахские темы", – рассуждает ювелир.

Мастер говорит, что казахам от предков досталось уникальное наследие – ювелирное искусство, и его нужно соxранять и оберегать, а не копировать чужое. Сам ювелир никогда не копирует ничьи изделия, а для своих учеников он подготовил даже онлайн курс во время пандемии коронавируса. В нем он указывает, где можно получить информацию по истории украшений, так как точно знает, что пока не выучишь историю, не сможешь создавать настоящие национальные украшения. Своими советами и опытом он охотно делится с другими ювелирами. Они к нему приезжают из разных регионов страны.

Кудайберген Кулмамбетов часто показывает свое искусство на народных праздниках, куда приносит свою наковальню и горн, и раздувает меха. На глазах у людей он создает кольцо или цепь. Так он пытается популяризировать народное творчество, заинтересовать молодежь, чтобы не растерять бесценное наследие, доставшееся от предков.

Работы знаменитого ювелира получили первые места на десятках выставок, а также республиканских и международных конкурсах, у него масса дипломов, сертификатов, наград за свои труды.

