Гололед или гололедица: в Приаралье 177 лет работает первая метеостанция Казахстана

В городе Казалинске Кызылординской области работает метеостанция, которую открыли еще в 1848 году. Это первая метеостанция Казахстана, и она до сих пор выполняет свои профессиональные функции, передает корреспондент Zakon.kz.

Здесь работают пять специалистов, которые собирают такие данные, как направление ветра, влажность воздуха, температура воздуха и почвы – всего восемь видов измерений.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

Рядом со станцией находится метеоплощадка. Начальник станции Сауле Оспанова рассказывает, что работают здесь специалисты посменно, по 12 часов. Такой график неизменен с того времени, как появились эти станции.

"Наша станция первая и старейшая в Казахстане, ее открыли в 1848 году. С того времени началась история метеорологической службы нашей страны. Первоначально это был военно-топографический отдел военного округа Туркестана и служил только военнослужащим. Вообще в Казахстане первые систематические наблюдения за погодой вели только военные. Прогноз погоды был стратегически важной информацией, ведь им нужно было точно знать, когда идти в наступление, когда отступать, и все эти данные отправлялись в штабы с гонцами. В целом же, метеорология появилась в XVII веке. Этому послужили первые термометр и барометр, которые изобрели итальянские физики Галилео Галилей и Эванджелиста Торричелли. Гигрометр, дождемер и флюгер появились уже позже. Все эти приборы можно использовать, и сегодня они не утратили своего назначения", – рассказывает Сауле Оспанова.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

Здесь специалисты-техники проводят агро-, метео- и гидроконтроль. Измерения проводятся в определенное время по Гринвичу. Для этого есть все необходимые приборы и оборудование. Наблюдать за природными явлениями интересно.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

"Сейчас погода снежная, нужно расставлять снегомерные рейки, чтобы узнать высоту снега. Есть термометры для измерения температуры почвы на разной глубине, а есть напочвенные термометры – это большие градусники, они лежат прямо на земле. Необычный прибор в виде огромного цветка – это осадкомер Третьякова, с его помощью измеряют атмосферные жидкие и твердые осадки. Это снег, град, дождь, роса, иней, изморозь. Они попадают в специальное цилиндрическое ведро, и дважды в сутки сменное ведро с осадками сливают в специальный измерительный стакан", – рассказывает Сауле Оспанова.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции/Психрометрическая будка

Есть психрометрическая будка. В ней устанавливают психрометр, гигрометр, максимальный и минимальный термометры. Она представляет собой деревянную будку белого цвета с жалюзи для свободного доступа воздуха к приборам. Психрометр – это специальное устройство для замеров температурных показателей воздуха и влажности.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции/Психрометрическая будка

В будке еще есть анеморумбометр – измерительный прибор, предназначенный для оценки направления и скорости ветра, и флюгер для измерения скорости и направления ветра.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

Большое сооружение на площадке – гололедный станок, на котором измеряют отложения льда (гололеда), мокрого снега, изморози на проводах. Оказывается, есть гололед и гололедица. Гололед– это оседание влажности, тумана на проводах и на предметах. А гололедица – это застывание льда на плоской поверхности. То есть то, что многие люди называют гололедом, на самом деле это гололедица.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

"Специалисты находятся на посту круглые сутки, ведь, например, температуру воздуха мы должны измерять каждые три часа, столько же нужно измерять температуру почвы. Постоянно ведутся наблюдения за ветром, за влажностью воздуха. Все эти данные мы собираем, кодируем и отправляем синоптикам, а те передают в Астану. У техника-метеоролога всегда под рукой журналы, книги, дневники и анеморумбометр – это специальный прибор, измеряющий скорость и направление ветра. На соседнем компьютере запущена специальная программа. По ней сотрудники проводят сравнения и уточняют данные. В метеорологической службе сейчас много автоматизированных приборов, но человеческий фактор играет большую роль в этой работе. Например, на гололедном станке можно работать только вручную ", – говорит Сауле Оспанова.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

Как рассказывает начальник станции, в последнее время можно услышать – климат, мол, раньше был другой – зимы были суровее, лето не таким жарким. Записи с наблюдениями они ведут ежедневно, и за последние 25 лет, действительно, наблюдается повышение температуры воздуха, но в то же время периодически повторяются и снежные зимы, и дождливые весны. Раньше мы наблюдали зимой температуру в 40 градусов мороза, сейчас зимой может быть -18 градусов. Средняя температура зимой в Казалинске 23 градуса. Летом самая высокая температура – плюс 41.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

Самое сложное время для работы метеорологов Казалинска – весна и осень. Погода изменчивая, то дождь, то туман, а зимой, в мороз, работать легче, так как погода ясная и может дуть только ветер. Выезжают специалисты и на рисовые поля, где при помощи агронаблюдателя определяют температуру уровня воды и в какой фазе находятся колосья риса. Делают они исследования и люцерны.

"Мы работаем и на благо фермеров – обеспечиваем их агрометеорологической информацией. Она помогает им вовремя сеять и собирать урожай, подкармливать сельхозкультуры, вносить удобрения. Наши сотрудники определяют параметры осадков и влажности, температуру пахотного слоя, измеряют глубину промерзания почв, высоту снежного покрова. Все эти данные они фиксируют, видят, когда аграрии землю вспахали, когда проборонили, что посеяли на том или ином участке земли. Исследуем с того времени, как появился первый листок, и до того, как урожай будет собран", – говорит Сауле Оспанова.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

Это позволяет аграриям планировать работу заранее, не боясь потерять урожай из-за засухи или наводнения. Благодаря этому сельскохозяйственные предприятия получают высокие и качественные урожаи.

Фото предоставлено сотрудниками метеостанции

В 2025 году старейшей метеорологической станции Казахстана исполняется 177 лет. До сегодняшнего дня она не прерывала работу, только меняла место дислокации. За годы работы коллектив не раз награждался почетными грамотами и продолжает круглосуточно нести свою службу в Приаралье. И поэтому, какой бы ни была погода и откуда бы ни дул ветер, казалинцы всегда будут знать заранее, как одеваться и что их ждет за окном. Ведь на метеостанции работают профессионалы.