Елочка, гори: Как в регионах Казахстана встречали главный символ Нового года

Казахстанские города постепенно "одеваются" в новогодние наряды. Как они выглядят сейчас – в материале региональных корреспондентов Zakon.kz.

Павлодар

Ни снегопад, ни усиливающийся мороз не стали препятствием для павлодарцев, чтобы посмотреть на зажжение новогодней елки. По традиции, к Центральной площади народ стекался за несколько часов до старта мероприятия. Взрослые и дети прогуливались, изучая новогоднюю иллюминацию, которая давно стала неотъемлемой частью городского зимнего антуража. На нее власти не скупятся.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Сумма договора с подрядчиком составляет 89,2 млн тенге", – рассказали в акимате Павлодарской области.

В акимате подчеркнули, что элементы украшений могут использоваться круглогодично. В декоре применяют прошлогодние и новые элементы, счет которых идет на сотни. А вот от сооружения снежных городков и ледовых лабиринтов и фигур, столь любимых в северном регионе, отказались. Погода может подвести в любой момент и конструкции, на которые из бюджета выделяют значительные средства, могут растаять. Поэтому выбирают устойчивые к перемене климата варианты.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Катки, горки, светящиеся фигуры, гирлянды и, конечно, нарядные ели – новогодние центры притяжения появились во всех основных микрорайонах города.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

И все-таки 21 декабря большинство горожан и гостей города пришли на площадь перед областным акиматом, чтобы увидеть, как под выступление звезд казахстанской эстрады засветится огнями главный атрибут праздника и произнести "елочка, гори!".

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

С этого момента в регионах воцаряется новогодняя атмосфера, которая радует каждого, независимо от возраста.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

В Павлодаре, помимо главной ели, установили еще девять искусственных зеленых красавиц. Новогоднюю атмосферу создает и световое оформление набережной Иртыша, городских улиц и парков.

Кызылорда

Дед Мороз, Снегурочка и герои полюбившихся мультфильмов пришли на главную елку, которую зажгли в Кызылорде. 23-метровую красавицу установили напротив здания городского акимата и украсили яркими игрушками и гирляндами.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Погода выдалась новогодняя. Шел снег, и народ спешил полюбоваться зимней красавицей. Пошли в пляс ростовые куклы, переодевшиеся в героев мультфильмов. Они приглашали танцевать, веселили народ. Молодежь, пожилые люди с внуками, семейные пары – все спешили сюда на праздник.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

"Мы пришли с подругами и очень рады, что здесь так красиво и весело. Настроение праздничное! Чувствуется, что еще несколько дней, и наступит новый, 2025 год. Хочу, чтобы он принес много радости и новых побед. Нам, студентам, очень важно получить хорошие знания, стараться узнать что-то полезное, поэтому надеюсь, что он станет для меня продуктивным", – говорит студентка вуза Мариям Тасбергенова.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Шестиклассник Ахмад Карим пришел на елку с сестренкой и мамой.

"Все в огнях, так красиво. Много фотозон, можно весело провести время с друзьями. Скоро новогодние каникулы, и я еще обязательно приду сюда с одноклассниками", – не скрывает своей радости мальчик.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Собравшихся поздравил аким области Нурлыбек Налибаев. Зажгли елочку 6-кратный чемпион страны по самбо среди юношей, молодежи и взрослых, 2-кратный чемпион Азии среди юниоров, 2-кратный чемпион мира, мастер спорта Нуржан Тумырзаев и ученица 7-го класса школы-лицея №187 имени М. Шокая, победительница республиканского конкурса научных проектов "Зерде" Аяулым Абдикадыр.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Праздничное мероприятие продолжилось концертом с участием местных артистов Айсулу Абди, Динары Кыдырбай, Аружан Торегали и других.

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Костанай

В Костанае новогодние елки зажгли 23 декабря одновременно сразу в нескольких микрорайонах. Этой зимой праздничных площадок стало сразу пять, включая главную в центре города. Новой локацией стал строящийся микрорайон Кунай, в котором уже проживает несколько тысяч человек.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Праздничные церемонии во всех городских районах удались. Погода не подвела: ни сильного ветра, ни мороза. А фейерверк стал прекрасным дополнением к празднику.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В акимате отметили, что елки для украшения города за счет бюджета не покупали уже несколько лет. Прошлой зимой 23-метровую красавицу Костанаю подарили спонсоры. Она теперь украшает центр города, а бывшая главная "переехала" в один из микрорайонов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Последний раз елку мы покупали в 2019 году. Тогда же приобрели и украшения для нее. В 2025 году надо заложить средства на новую елочную "одежду", – отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Он объяснил, что дату зажжения пришлось перенести, хотя изначально речь шла о 21 декабря. Как оказалось, подрядчик, выигравший конкурс, не имеет опыта работы с украшением именно новогодних елей. Это вызвало сложности с монтажом игрушек и гирлянд. На подмогу позвали костанайских специалистов, чтобы не сорвать праздник.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Помимо праздничной ели, в городе возвели ледяные горки. Дизайн и подсветка этого элемента новогодних праздников выполнены в едином стиле. А в отдельных микрорайонах появились и катки. В Юбилейном "ледовую арену" уже осваивают юные хоккеисты.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Этой зимой здесь можно увидеть шахматные фигуры, символы года и многое другое. Лучшую работу определит жюри. Равно, как и победителей конкурсов на лучшее украшение дворов и коммерческих объектов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

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