Олимпиада, Паралимпиада и Всемирные игры кочевников: триумфы казахстанских спортсменов в 2024 году

2024 год оказался богат на значимые спортивные события, такие как Олимпиада, Паралимпиада и Всемирные игры кочевников. Zakon.kz предлагает вспомнить о триумфальных выступлениях и победах казахстанцев.

Олимпийские игры

Олимпийские игры – крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования. Они проводятся раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета. Сначала кандидатами на проведение игр были Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция) и Рим (Италия).

13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме объявил Париж столицей Олимпийских игр 2024 года. Город ранее дважды (в 1900 и 1924 годах) проводил это грандиозное событие.

В этом году с 26 июля по 11 августа столица Франции приняла у себя 10,5 тыс. лучших спортсменов, представивших 206 национальных сборных. Они боролись за медали в 32 видах спорта.

Церемония открытия XXXIII Олимпиады оказалась достаточно креативной. Делегации на кораблях проплыли по реке Сене. Множество головокружительных танцев, экскурсии по главным достопримечательностям города любви, выступление мировых звезд, таких, как Леди Гага и Селин Дион, – все это еще долго горячо обсуждалось людьми.

Немало шуму создал и сам олимпийский огонь, поскольку он был ненастоящий. Впервые в истории пламя в чаше горело без топлива. Организаторы решили использовать чистую энергию, свет и воду, чтобы в окружающую среду не было вредных выбросов. Красочное шоу и сами игры обошлись стране в 8,3 млрд евро.

Фото: НОК РК

Но без казусов, конечно, не обошлось. В частности, зрителей и непосредственно самих участников возмутило плохое качество воды в Сене. Мужской триатлон пришлось перенести на один день, потому что в воде было обнаружено повышенное количество бактерий кишечной палочки.

Запомнился и случай с алжирской олимпийской чемпионкой Иман Хелиф. Она за 46 секунд на ринге напугала итальянку Анджелу Карини, которая отказалась продолжать бой с сильнейшей соперницей. Оказалось, что ранее Международная боксерская ассоциация (IBA) дисквалифицировала Хелиф и не позволила ей участвовать в чемпионате мира 2023 года, якобы из-за проваленного гендерного теста. Но тем не менее ей удалось забрать олимпийское "золото".

Фото: НОК РК

Самой успешной страной на Олимпиаде 2024 года стали США, которые заработали 40 золотых наград, 44 серебряных и 42 бронзовых, возглавив медальную таблицу. После них расположился Китай, у которого 40 первых мест, 27 – вторых и 24 – третьих. Тройку сильнейших замкнула Япония (20 "золота", 12 "серебра" и 13 "бронзы").

Казахстанцы тоже добились значительных результатов, выиграв семь медалей. Наша национальная команда оказалась на 43-й строчке с одним "золотом", тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Чемпионом Олимпиады признан дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 кг.

Фото: НОК РК

Трижды наши соотечественники поднимались на вторую ступень пьедестала. С сенсационным "серебром" завершили игры гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 кг).

Бронзовыми призерами стали боксерша Назым Кызайбай (до 50 кг), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг).

Фото: Zakon.kz

Для сравнения, четыре года назад в прошлую Олимпиаду в Токио (Япония) Казахстан занял 83-е место с восемью бронзовыми наградами.

На Родине победителей встретили тепло и щедро. Призовые медалистам Олимпиады-2024 и Паралимпиады-2024 в Казахстане одинаковые, за "золото" – 250 тыс. долларов, за "серебро" – 150 тыс. долларов, за "бронзу" – 75 тыс. долларов. Призовые от государства получили и спортсмены, занявшие с четвертого по шестое места (30 тыс. долларов – за четвертое место, 10 тыс. долларов – за пятое место, 5 тыс. долларов – за шестое место).

Фото: акимат Алматы

Кроме того, с высокими почестями победителя и призеров Олимпиады встретили земляки и местные власти, им вручили ключи от автомобилей и жилищные сертификаты.

Паралимпийские игры

Вслед за Олимпиадой Франция провела Паралимпиаду. Вообще, Паралимпийские игры берут свое начало с 29 июля 1948 года. Именно в этот день состоялась очередная церемония открытия Олимпийских игр в Лондоне. Тогда немецкий невролог Людвиг Гутман, бежавший в Великобританию из Германии в 1939-м из-за своего еврейского происхождения, организовал первые соревнования для спортсменов-колясочников, назвав игры Сток-Мандевилльскими.

Они получили большую популярность и переросли в Паралимпиаду. Под новым названием состязания впервые прошли в Риме в 1960 году, где было 400 участников из 23 стран. С тех пор Паралимпиада для людей с инвалидностью проводится каждые четыре года в том же месте, что и Олимпиада.

Фото: НПК

Торжественное открытие игр прошло частично на Елисейских полях и площади Согласия. В Паралимпиаде-2024 по 23 видам спорта участвовали более 4 тыс. атлетов с инвалидностью.

За последние семь лет организаторы Паралимпиады вложили в Париж около 125 млн евро, чтобы сделать городскую среду более инклюзивной. Благодаря этому на столичных перекрестках заработали около 10 400 акустических систем для людей с нарушениями зрения. Для удобства спортсменов с инвалидностью была перестроена и олимпийская деревня, в которой они проживали во время турнира.

Фото: НОК РК

Эти игры отличились тем, что в них была представлена самая большая сборная беженцев. За нее выступили восемь атлетов – уроженцы Сирии, Афганистана и Камеруна. Они соревновались в шести видах спорта.

Национальная сборная Казахстана состояла из 44 спортсменов, которые выступали в девяти видах спорта: волейбол сидя, параканоэ, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба и тхэквондо. Знаменосцами на церемонии открытия игр были стрелок Севда Алиева и капитан национальной сборной по волейболу сидя Берик Измаганбетов.

Фото: МТС РК

Эти игры для наших соотечественников завершились с исторически рекордным количеством наград – девять медалей: две золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Казахстан занял 39-е место в общем зачете по странам.

Золотые медали выиграл Давид Дегтяреёв (пауэрлифтинг) и Акмарал Науатбек (дзюдо). Серебряными призерами стали стрелок Еркин Габбасов, дзюдоист Ергали Шамей, пловец Нурдаулет Жумагали. Бронзовые медали завоевали Дастан Мукашбеков (легкая атлетика), Даяна Федосова и Зарина Райфова (дзюдо).

Фото: Instagram/kazparalympics

Если сравнивать с Паралимпиадой прошлых лет, то в Токио в 2020 году и в Рио в 2016 году у казахстанской сборной было по одному "золоту".

А вот лидером в медальном зачете стал Китай, у него 220 медалей, из которых 94 – высшей пробы. Следом с большим отрывом расположились Великобритания и США.

Поздравляя своих подопечных, президент Национального Паралимпийского комитета Кайрат Боранбаев отметил, что ежегодно растет число спортсменов с инвалидностью, а также ощутимо возрос общественный интерес к параспорту. По его словам, своим достижением параатлеты вдохновляют других преодолевать любые преграды.

V Всемирные игры кочевников

Казахстан, также как и Франция, доказал всему миру, что способен не только успешно организовывать мероприятия мирового уровня, но и вырваться в лидеры среди участников. Так, с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане состоялись V Всемирные игры кочевников.

Это международные спортивные состязания по этническим видам спорта, где почти 2500 "кочевников" из 89 стран состязались по 21 виду спорта: асық ату, ордо, арқан тартыс, бәйге, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, қазақ күресі, ашыртмалы аба гюреши, кореш, кокборуу, алыш, мас-рестлинг, рowerful nomad, тоғыз құмалақ, мангала, овари, жамбы ату, традиционная стрельба из лука, құсбегілік и кураш.

Традиционно практически все современные крупные спортивные состязания, такие как Олимпийские, Азиатские, Всемирные студенческие игры, обязательно включают в себя различные по форме, но единые по содержанию эстафеты огня.

А на первых трех играх кочевников сакральным символом и ключевым элементом является вода. Накануне игр во всех городах и регионах страны прошло красочное театрализованное действие, в нем в одном из местных сакральных источников набрана вода для церемонии открытия ВИК. После прохождения по центральным улицам регионов и чествования на центральных площадях, караван прибыл в столицу.

Фото: Zakon.kz

В церемонии открытия V Всемирных игр кочевников выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что это особо важное событие международного масштаба, которое продвигает кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Спорт – символ взаимного уважения и солидарности.

"В условиях глобализации тысячелетний кочевой образ жизни вновь возрождается, приобретая новое содержание. Сейчас на авансцену истории выходят современные номады. Мы путешествуем по разным странам, ищем образовательные и трудовые возможности. В эту динамичную эпоху нам нужно сохранить дух свободы, впитывая все прогрессивные ценности нового времени. Мы – потомки мудрых и отважных кочевников, которые смогли сохранить свою уникальную идентичность и завещали нам цивилизацию Великой степи. Наш общий долг – оберегать это бесценное наследие, чтобы передать его молодому поколению". Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Фото: Zakon.kz

Соревнования посетили более 250 тыс. человек, в числе которых не только казахстанцы, но и туристы из ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшее количество спортсменов прибыло из различных уголков Казахстана – 195 человек, из Кыргызстана – 172 атлета и России – 144. Больше всего участников соревновались по қазақ күресі – 266 спортсменов.

На ипподроме "Казанат" и на территории этноаула прошли соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова и в ледовом дворце "Алау" состоялись соревнования по национальным видам борьбы, видам единоборств и народные игры, в комплексе "Думан" – традиционные интеллектуальные игры.

Фото: Zakon.kz

В этноауле прошло более 100 культурных мероприятий. Жители регионов знакомили гостей со своими традициями, давали концерты, устраивали ярмарки ремесленников, выставки, состязания по айтыс. Также фотожурналист Джимми Нельсон создал фотостудию в казахской юрте.

А вот научную конференцию за три дня посетили 1200 человек. Большое внимание в программе мероприятий было уделено самым маленьким гостям этноаула, которых ждало множество развлекательных и развивающих игровых площадок и аттракционов в этностиле.

Из интересного: на V Всемирных играх кочевников использовалось 499 лошадей, 100 из которых принадлежали казахстанской сборной. Для спортсменов из других стран было арендовано 300 лошадей, а Кыргызстан предоставил 91 лошадь, Узбекистан – восемь. В соревнованиях также участвовал 41 вид птиц, из которых девять принадлежали казахстанцам, а 24 – другим странам.

Фото: Zakon.kz

Дирекция игр планировала разыграть 97 комплектов медалей. По просьбе иностранных команд во время соревнований были добавлены три женские дисциплины по традиционной стрельбе из лука на мишенях – пұт, қалқан и жамбы.

В медальном зачете лидировал Казахстан, завоевавший 112 наград, из них 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых медалей. Второе место закрепилось за Кыргызстаном. В их копилке 65 медалей: 19 золотых, 21 серебряная и 25 бронзовых. А третьими стали представители России, у которых 49 медалей: 12 золотых, 12 серебряных и 25 бронзовых.

Фото: Zakon.kz

В церемонии закрытия спортсменов встречали "живым коридором" почти тысячи волонтеров и посетителей этноауыла. С речью выступили президент Всемирной конфедерации этноспорта Неджмеддин Билял Эрдоган, министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов и руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников.

"Проведение V Всемирных игр кочевников в Астане продемонстрировало высочайший уровень организации и обеспечения комфорта для участников и гостей мероприятия. Казахстан, как принимающая сторона, создал все необходимые условия для успешного проведения соревнований и культурных мероприятий, что позволило участникам со всего мира продемонстрировать свое мастерство и богатые традиции кочевых народов", – отметили в дирекции.

Фото: Zakon.kz

Следующие Всемирные игры кочевников пройдут уже в Кыргызстане. Неджмеддин Билял Эрдоган передал Алтынбеку Максутову торсык в качестве символа игр. К слову, инициатором проведения Всемирных игр кочевников выступил Кыргызстан.

Первые Всемирные игры кочевников прошли в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области в 2014 году. В них приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджан, Австрия, Афганистан, Беларусь, Бразилия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Монголия, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Южная Корея.