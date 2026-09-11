"Результаты были справедливыми": Токаев поздравил спортсменов с триумфом на Играх кочевников

11 сентября 2026 года на торжественном мероприятии, состоявшемся во Дворце Независимости, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с ярким выступлением на Всемирных играх кочевников, сообщает Zakon.kz.

По его словам, члены сборной продемонстрировали выдающееся мастерство и подтвердили высокий авторитет Казахстана в национальных видах спорта.

"В состязаниях со спортсменами из более чем 100 стран мира вы сумели высоко поднять небесно-голубой флаг нашей Родины, выступив как достойные представители нашего народа. С полной уверенностью могу заявить, что наша национальная команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников. Как глава государства выражаю вам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан. Весь наш народ горячо поддерживал спортсменов, искренне сопереживал вам". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что триумф сборной в общем зачете на столь престижных состязаниях стал предметом гордости всей страны.

"По результатам Игр казахстанские спортсмены завоевали 74 медали, 32 из которых – золотые. Данный успех стал убедительным подтверждением сильного характера, подлинного величия духа и неоспоримой воли к победе нашего народа. Несомненно, важнейшая миссия спорта – это воспитание взаимного уважения и поддержки, а также укрепление дружбы между народами. Это грандиозное спортивное событие было организовано на высоком уровне, а его результаты были справедливыми. В этой связи хочу выразить признательность президенту Кыргызстана". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что весь мир обращает взоры на тюркские народы, а также призвал объединить усилия в целях развития и продвижения данных соревнований.

"Казахстан всегда готов вносить свой вклад в это общее дело. Самое бесценное наследие, которое наши предки оставили двум братским народам, – это взаимное уважение и вечная дружба. Мы должны чтить эти мудрые заветы. Мы по праву являемся преемниками цивилизации Великой степи. Наши героические предки доверили нам бескрайние просторы. Они завещали нам свои традиции и духовные ценности. Наш общий долг – как зеницу ока беречь это драгоценное сокровище, чтобы передать его будущим поколениям. Эту священную миссию мы должны исполнить, сохраняя внутреннее достоинство, высокую культуру и этику". Касым-Жомарт Токаев

Президент РК также заявил, что, будучи устремленной в будущее нацией с высокими целями и четкими планами, Казахстан поступательно движется вперед.

"Все мы, включая молодых людей, занимающихся национальными видами спорта, других спортсменов, государственных служащих и бизнесменов, врачей и учителей, студентов и ученых, рабочих и руководителей, военнослужащих и сотрудников различных органов, должны проявлять высокую культуру, сдержанность, внутреннее спокойствие, избегать пустословия и бахвальства. Только так мы сможем построить по-настоящему прогрессивное общество". Касым-Жомарт Токаев

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По итогам участиях во Всемирных играх кочевников, проходивших с 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане, казахстанские спортсмены завоевали 74 медали: 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые.

5 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев обещал поощрить всех, кто своим упорным трудом внес вклад в общий успех нашей национальной сборной.