Как вера, терпение и целеустремленность помогли жительнице Уральска превратить хобби в бизнес

Новый, 2025 год, пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, сообщает Zakon.kz. Жительница Уральска Людмила Рожкова признается, что змей в реальной жизни побаивается. Однако это не помешало ей "приручить" их в своей квартире, но только из шоколада.

В эти предновогодние дни квартира жительницы Уральска Людмилы Рожковой превратилась в настоящий террариум – лоджия, холодильник и все столы заставлены сотнями коробочек, в которых "кишат" змеи – кобры с раздутыми капюшонами, мирно свернувшиеся калачиком удавы в миниатюре и милые ужи с задорно высунутыми языками. Все они – из бельгийского и итальянского шоколада или из сахарной бумаги, но некоторые змейки сделаны настолько реалистично, что можно посчитать каждую чешуйку на их блестящей коже.

"Змея символизирует мудрость, терпение, гибкость в решении самых разных вопросов. Поэтому хочется надеяться, что Новый год будет для всех нас спокойным, добрым, позволит расти и развиваться, достигать больших успехов", – считает "укротительница змей".

В руках финансиста Людмилы Рожковой самый обычный шоколад превращается в нежные бутоны роз или … брутальные пистолеты, гаечные ключи и даже плоскогубцы. Отличить их от настоящих практически невозможно. Уже сейчас все дни заказов у основательницы шоколадной мастерской расписаны по минутам. Необычным подарком порадовать своих близких хотят многие уральцы.

Жительница Уральска рассказала, что в 2018 году, находясь в декрете, и представить себе не могла, что станет мастером по изготовлению шоколадных подарков. Вспоминает, что в детстве кулинарией особо не увлекалась. Считала, что для этого ей не хватит ни терпения, ни мастерства.

Во время ухода за новорожденным ребенком она сначала попробовала свои силы в фуд-флористике – составляла букеты из фруктов, конфет, овощей и даже пивных закусок. Первые букеты "к пиву", как признается сама мастерица, были немножко корявыми – их она делала в подарок своим родственникам. Постепенно набила руку – и работа стала приносить удовольствие.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Людмила Рожкова объясняет, что охотнее необычные букеты у нее заказывали женщины, которые хотели побаловать своих любимых оригинальными подарками.

Потом ей захотелось делать каждый свой подарок индивидуальным. В интернете она подглядела, как другие мастерицы из шоколада делают буквы и выкладывают имена именинников, тоже выписала силиконовые формы алфавита и стала экспериментировать. К 23 февраля она уже решилась делать из шоколада изделия посложнее – купила формы для отливки пистолетов, строительных инструментов. Те формы, которых не хватило, она сама вылепила из пищевого силикона, используя в качестве муляжей настоящий молоток и плоскогубцы из арсенала своего мужа.

Первый пистолет из шоколада, поблескивавший на солнце металлом, вручил своему руководителю муж Людмилы. Никто из коллег не признал в стальном оружии шоколада – настолько реалистично выглядел этот пистолет и прилагаемая к нему обойма патронов. Первый вау-эффект был достигнут, и окрыленная восторгом мужа и его коллег Людмила продолжила эксперименты по созданию "мужского" шоколада.

Она признается, что в работе часто встречались курьезы, уже после того, как клиенты забирали подарки и вручали их своим именинникам. Люди не могли поверить, что стальные болты или молоток с деревянной ручкой и железным наконечником не из дерева и металла, а из бельгийского шоколада. Многие юбиляры боялись попробовать наручные часы со стальным браслетом "на зуб" – настолько они реалистично выглядели.

"В самом начале моей работы было очень тяжело доставать формы, чтобы отливать из шоколада красивые и интересные фигурки. Формы в интернете продавали в малом количестве, разнообразия не было. И информации, как делать фигурки, тоже было мало. Но желание делать что-то необычное и красивое из шоколада было просто огромное. В итоге за эти семь лет я смогла накопить сотни силиконовых формочек для изготовления самых разных предметов – что-то купила, что-то сделала сама, – рассказывает Людмила. – Сейчас у меня огромный ассортимент фигурок из шоколада, нет такой вещицы, которую я не могу сделать".

Делать фигурки из шоколада достаточно сложно – чтобы в нем сформировалась кристаллическая структура, нужно соблюдать правильную температуру при его плавлении и охлаждении (этот процесс называется темперированием). Кристаллическая структура нужна, чтобы шоколад при застывании держал форму, легко отходил от формочки, в которую его залили, и не таял в руках.

Когда Людмила только начинала делать свои фигурки, темперирование давалось ей нелегко – шоколад не хотел плавиться или ломался, когда она пыталась вытащить его из формы. Но всегда рядом была помощница – маленькая дочка. Увидев, что у мамы на столе есть горка обломков от несостоявшейся фигурки, девочки протягивала руки: "Дай мне!".

Сейчас у мастерицы уже нет шоколадного брака. За годы работы она научилась делать шоколадные подарки не только для мужчин, но и для женщин – из шоколада мастер изготавливает нежные тюльпаны, махровые герберы, изящные розы.

В специализированных кондитерских магазинах она выписывает пищевые красители, которые превращают белый шоколад в нежно-розовый, красный или оранжевый, ее цветы получаются яркими и нежными – от живых не отличить.

"Многие мои клиенты делятся, что в первые минуты все именинники испытывают огромный восторг от таких подарков. Они не верят, что цветы – из шоколада. Одна девушка мне рассказала, что пять лет назад подарила маме мой шоколадный букет, и ей было жалко съесть эти цветы. Поэтому букет до сих пор жив – украшает сервант и радует маму до сих пор, – делится Людмила Рожкова. – Очень много отзывов поступает на мои инструменты. Были случаи, когда именинники искренне недоумевали: зачем инструменты им дарят в изящной коробочке с бантиком?".

Новый год – это время чудес. Поэтому подготовку к празднику Людмила Рожкова начинает уже в октябре – закупает новые формы, заглядывает в чаты шоколадниц, обсуждает с другими мастерицами из разных стран, что эдакого сделать для своих заказчиков, чтобы вновь вызвать у них восторг и подарить людям зимнюю сказку.

Обязательно покупает формы, чтобы отлить из шоколада символ года. В этом году у Людмилы в арсенале десятки самых разнообразных змеек, сотни заказов на них, которые в эти предновогодние дни разлетаются на ура.

Почти год назад в семье Рожковых появился второй ребенок. Заниматься творческой и кропотливой работой стало сложнее, но Людмила не бросает свое любимое дело и старается совмещать материнство с волшебством – ведь иначе, чем новогодним чудом, ее шоколадные фигурки не назовешь.