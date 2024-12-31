Герои среди нас: в Национальной гвардии МВД РК назвали имена гвардейцев, проявивших героизм в 2024 году

В своей повседневной служебно-боевой деятельности военнослужащие Национальной гвардии демонстрируют не только высокий профессионализм, но и искреннюю готовность прийти на помощь людям в самых экстремальных ситуациях, сообщает Zakon.kz.

Благодаря мужеству и самоотверженности гвардейцев, ежедневно совершаются героические поступки, которые спасают жизни и предотвращают трагедии. Предлагаем вашему вниманию топ героических поступков гвардейцев за 2024 год.

Спасение во время наводнения

Ефрейтор Нурбол Аскап 21 апреля совместно с сотрудником департамента полиции обеспечивал общественный порядок в одном из дачных массивов Уральска. Около 10:30 на территории, подконтрольной гвардейским военнослужащим, прорвало временную плотину и окрестности начало затоплять. Поэтому они стали эвакуировать людей в безопасную зону. В этот момент 60-летний мужчина оказался в ловушке воды. Но благодаря слаженным действяим гвардейцев пожилого человека смогли вытащить на берег. Его поступок во время стихийного бедствия не остался без внимания — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Касым-Жомарт Токаев наградил военнослужащего Национальной гвардии медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Героизм на службе

18 марта этого года подполковник Денис Шемет, военнослужащий воинской части 3477 регионального командования «Шығыс», совершил героический поступок в военно-учебном центре Усть-Каменогорска. Во время практических занятий один из гвардейцев бросил боевую гранату РГД-5 недостаточно сильно, и она упала к его ногам. Проявив молниеносную реакцию и смелость, Денис Шемет отбросил гранату ногой и прикрыл солдата своим телом. В результате взрыва гвардеец остался жив и невредим, но сам офицер получил осколочные ранения. Несмотря на тяжелые травмы, Денис Шемет считает свой поступок лишь выполнением долга. Его действия стали ярким примером самопожертвования и мужества, достойным признания в рядах Национальной гвардии. В преддверии национального праздника Дня Республики подполковник из Усть-Каменогорска Денис Шемет был награжден орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Мужество на берегу Ульбы

Находясь в отпуске, гвардеец воинской части 6699 ефрейтор Жанасбек Пермабек проявил исключительное мужество. Гуляя по берегу реки Ульба в Усть-Каменогорске со своим товарищем Дауреном Токтагановым, он услышал крик о помощи. В реке оказалась тонущая девушка. Не теряя времени, Жанасбек нырнул в воду, несмотря на сильное течение, и, проявив хладнокровие и решительность, спас ее, вытащив на берег. Благодаря его действиям девушка избежала трагической участи. За этот самоотверженный поступок ефрейтор Жанасбек Пермабек был награжден орденом «Айбын» III степени, став примером храбрости и преданности своему долгу.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Офицер спас ребенка в Костроме

Вечером 8 июня военнослужащий Национальной гвардии МВД РК подполковник Жандос Нурахметов, проходящий обучение в городе Кострома Российской Федерации, спас ребенка с ДЦП от падения из окна. Заметив мальчика, висящего на подоконнике, офицер забрался на второй этаж и втащил его в квартиру, после чего передал ребенка соседям. За храбрость и бдительность подполковник Жандос Нурахметов был награжден нагрудным знаком «Ұлттық ұлан үздігі» правами заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией РК.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Остановили от шага в бездну

3 июля во время патрулирования города военнослужащие части 6506 Национальной гвардии МВД РК увидели на мосту девушку. Она уже стояла за перилами и грозилась прыгнуть вниз. Информацию гвардейцы передали начальнику патрульной группы рядовому Раулану Утебаеву, который прибыл на место с рядовыми Арыстанбеком Анарбаем и Дулатом Ауганбаевым. Гвардейцы стали уговаривать девушку не прыгать, проходившие мимо люди тоже пытались убедить ее отказаться от рокового шага. Выждав момент, ее успели схватить и снять с моста. За проявленную отвагу гвардейцы были награждены нагрудными знаками «Ұлттық ұлан үздігі» правами заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией РК.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Из ледяных вод к жизни

Вечером 2 октября около 22:00 к войсковому наряду воинской части 5573 за помощью обратился местный житель, который сообщил, что с моста в реку Ишим спрыгнула молодая девушка. Начальник войскового наряда рядовой Нариман Мурзахметов вместе с патрульными рядовыми Дамиром Мукашевым и Давидом Корсуновым, доложив по рации дежурному, бросились спасать ее. Им удалось вытащить девушку из воды. До приезда врачей они оказали ей первую медицинскую помощь. За проявленный героизм во время несения патрульно-постовой службы заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков лично наградил рядового Наримана Мырзахметова нагрудным знаком «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі», а патрульным рядовым Дамиру Мукашеву и Давиду Корсунову были вручены нагрудные знаки «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін».

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Оказали экстренную помощь трехлетнему ребенку в Туркестане

В Туркестане 3 ноября военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК спасли жизнь трехлетней девочки, у которой случился судорожный приступ. Сержант Жанболат Дуйсенбай и рядовой Нурболат Сейсенбеков оказали девочке необходимую помощь до приезда медиков. Позже родители спасенной девочки прибыли в 3 батальон оперативного назначения воинской части 6506 для того, чтобы лично поблагодарить военнослужащих за их мужество и героизм.Стоит отметить, что за оказание экстренной помощи военнослужащие были нагрудными знаками «Ұлттық ұлан үздігі».

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Эти истории героизма военнослужащих Национальной гвардии ярко демонстрируют их высокую ответственность, мужество и готовность прийти на помощь в самых сложных обстоятельствах. Каждый из этих поступков — это пример самоотверженности и верности своему долгу, вдохновляющий общество и подчеркивающий важность их службы, почеркивают в Национальной гвардии МВД РК.