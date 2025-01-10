День Национальной гвардии отмечают в Казахстане

Ежегодно 10 января военнослужащие, которые несут службу в Национальной гвардии РК, отмечают свой профессиональный праздник. О том, как начиналась история этих войск и какие функции они выполняют сейчас, в материале Zakon.kz.

История Национальной гвардии Казахстана началась 10 января 1992 года. Именно в этот день вышел Указ президента об образовании Внутренних войск.

В начальный период эти войска состояли из пяти частей. Для охраны особо важных объектов были сформированы специальные отряды, которые обеспечивали безопасность на Мангистауском атомно-энергетическом комплексе, банкнотной фабрике Национального банка РК в Алматы и на стратегических государственных объектах в Усть-Каменогорске, Курчатове и Степногорске.

Значимым периодом в истории войск стал 1997 год. Тогда в Петропавловске было открыто Высшее военное училище Внутренних войск. Это был первый шаг в решении кадрового вопроса. Войска начали сами себя обеспечивать офицерскими кадрами со специальной подготовкой. Сегодня в этом вузе, который сейчас называется Академией Национальной гвардии, идет обучение по восьми специальностям бакалавриата и магистратура. За все время существования учебного заведения в его стенах получили образование более четырех тысяч офицеров, из них 49 окончили учебное заведение с золотой медалью, 283 получили дипломы с отличием. Кроме этого, в соответствии с международными договорами в Академии обучение прошли 162 военнослужащих из Кыргызстана и Таджикистана.

К еще одному основному этапу развития войск можно отнести формирование подразделений специального назначения "Бүркіт". В прошлом году этот элитный отряд отметил свой 25-летний юбилей.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Историческим моментом для военнослужащих стал 2014 год, когда Указом президента Республики Казахстан Внутренние войска были преобразованы в Национальную гвардию. Реформа сохранила войска как военную организацию в системе органов внутренних дел, предоставляя им самостоятельность в решении задач по обеспечению общественной безопасности.

Закон о Национальной гвардии Республики Казахстан был подписан 10 января – в день образования войск правопорядка. С 2015 года этот день и стал профессиональным праздником гвардейцев – Днем Национальной гвардии Республики Казахстан.

Сейчас Национальная гвардия функционирует как оперативное профессиональное подразделение. Военнослужащие постоянно находятся в состоянии боевой готовности и в любой момент готовы встать на защиту общественного порядка.

Основные задачи Национальной гвардии Казахстана включают в себя охрану государственных объектов, поддержание общественного порядка, ликвидацию последствий стихийных бедствий, охрану учреждений уголовно-исполнительной системы, оборону территории в период боевых действий, участие в специальных операциях и предупреждение диверсионных и террористических актов.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В настоящее время более пяти тысяч военнослужащих Нацгвардии обеспечивают общественную безопасность и правопорядок в 21 городе страны. Совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы нацгвардейцы осуществляют надзор в 39 исправительных учреждениях, оборону 12 стратегических и трех особо важных государственных объектов.

За все годы своего существования в рамках международного сотрудничества Нацгвардия приняла участие в четырех десятках международных учений и тренировок, таких как "Нерушимое братство", "Антитеррор", "Кобальт", "Единство", "Красный бархан", "Взаимодействие", "Скала", что значительно повысило ее боевую готовность.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Сейчас Национальная гвардия Казахстана находится на завершающем этапе обновления и реорганизации, который был начат в 2022 году.

К примеру, к этому году Алматинский оперативный полк реорганизован в бригаду с численностью более двух тысяч военнослужащих.

А с 1 января 2025 года введены два батальона в Туркестане и Жезказгане. Для дальнейшего развития инфраструктуры войск и размещения сформированных батальонов выделены средства для строительства военных городков.