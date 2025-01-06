С орнаментами и изображениями животных: самый красивый домик нашли в Уральске

Житель Уральска Мерхат Сагынгалиев обратил внимание на сказочный дом. Он построен из дерева и полностью расписан рисунками. В него точно вложена душа и кропотливый труд. Zakon.kz предлагает вглядеться в детали антикварной усадьбы.

31-летний Мерхат Сагынгалиев ведет блоги об Уральске. Он рассказывает о своем городе и его особенностях, делает обзоры мест, которые вызывают интерес у жителей и гостей.

"Идея рассказывать про Уральск возникла из-за того, что наш город не ограничивается только привычными для всех локациями. Здесь есть история, уникальная архитектура и множество мест, которые заслуживают внимания и восторга. Поэтому я решил углубиться в его изучение". Мерхат Сагынгалиев

В поиске новых уникальных объектов уралец наткнулся на достаточно редкое сооружение – старенький дом, который очень красиво оформлен. В нем множество деталей, выполненных из дерева. Это орнаменты, изображения животных и солнца.

"О доме я узнал случайно, когда изучал районы города. Осенью я заметил необычное жилище. Запечатлел его и выложил сторис в соцсетях. Потом увидел повышенный интерес жителей, поэтому решил более подробно рассказать о нем. Я вернулся к нему, чтобы узнать его историю".

Дом находится в районе бывшего кинотеатра "Казахстан" в Уральске. Однако точный адрес молодой человек не называет из-за уважения проживающих в нем людей.

"Дом привлекает внимание своей невероятной детализацией. Голубой фасад украшен сложной резьбой. А золотистые узоры делают его особенно ярким на фоне зимнего пейзажа. Особую загадочность ему прибавляют изображения животных: птицы, медведи и львы. Даже забор и калитка выполнены с таким же вниманием к деталям: резные узоры, геометрия, растительные мотивы. Такое ощущение, что здесь каждый элемент был создан с любовью и старанием". Мерхат Сагынгалиев

Фото: из личного архива Мерхата Сагынгалиева

Любопытный житель дважды приезжал в гости, однако не застал в нем хозяев.

"Меня привлекла его архитектура, она выделяется на фоне современных построек и несет в себе особенную атмосферу. Я приезжал к нему два раза. Стучал в дверь, в окна, надеялся познакомиться с хозяевами. Но, к сожалению, никто не ответил. Мне кажется, это настоящий памятник мастерству и любви к красоте, который заслуживает внимание. Такие дома редкость для Уральска и он, наверное, единственный в своем роде". Мерхат Сагынгалиев

На пост автора откликнулась хозяйка дома. Она поделилась, что недавно купила его и планирует использовать под бизнес.

"Хозяйка сказала, что владеет домом с недавних пор и вся работа, проделанная по дому, не их заслуга, а людей, живших здесь ранее".Мерхат Сагынгалиев

Фото: из личного архива Мерхата Сагынгалиева

Материал по теме Выходящие за рамки предметы: креативной инсталляцией удивил художник из Алматы

Комментаторы тоже высоко оценили вложенные в дом труд и любовь, отметив, что у его создателей золотые руки: