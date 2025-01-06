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С орнаментами и изображениями животных: самый красивый домик нашли в Уральске

С орнаментами и изображениями животных: самый красивый домик заметили в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:13 Фото: из личного архива Мерхата Сагынгалиева
Житель Уральска Мерхат Сагынгалиев обратил внимание на сказочный дом. Он построен из дерева и полностью расписан рисунками. В него точно вложена душа и кропотливый труд. Zakon.kz предлагает вглядеться в детали антикварной усадьбы.

31-летний Мерхат Сагынгалиев ведет блоги об Уральске. Он рассказывает о своем городе и его особенностях, делает обзоры мест, которые вызывают интерес у жителей и гостей.

"Идея рассказывать про Уральск возникла из-за того, что наш город не ограничивается только привычными для всех локациями. Здесь есть история, уникальная архитектура и множество мест, которые заслуживают внимания и восторга. Поэтому я решил углубиться в его изучение".Мерхат Сагынгалиев

В поиске новых уникальных объектов уралец наткнулся на достаточно редкое сооружение – старенький дом, который очень красиво оформлен. В нем множество деталей, выполненных из дерева. Это  орнаменты, изображения животных и солнца.

"О доме я узнал случайно, когда изучал районы города. Осенью я заметил необычное жилище. Запечатлел его и выложил сторис в соцсетях. Потом увидел повышенный интерес жителей, поэтому решил более подробно рассказать о нем. Я вернулся к нему, чтобы узнать его историю". 

Дом находится в районе бывшего кинотеатра "Казахстан" в Уральске. Однако точный адрес молодой человек не называет из-за уважения проживающих в нем людей.

"Дом привлекает внимание своей невероятной детализацией. Голубой фасад украшен сложной резьбой. А золотистые узоры делают его особенно ярким на фоне зимнего пейзажа. Особую загадочность ему прибавляют изображения животных: птицы, медведи и львы. Даже забор и калитка выполнены с таким же вниманием к деталям: резные узоры, геометрия, растительные мотивы. Такое ощущение, что здесь каждый элемент был создан с любовью и старанием".Мерхат Сагынгалиев
С орнаментами и изображениями животных: самый красивый домик заметили в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:13

Фото: из личного архива Мерхата Сагынгалиева

Любопытный житель дважды приезжал в гости, однако не застал в нем хозяев.

"Меня привлекла его архитектура, она выделяется на фоне современных построек и несет в себе особенную атмосферу. Я приезжал к нему два раза. Стучал в дверь, в окна, надеялся познакомиться с хозяевами. Но, к сожалению, никто не ответил. Мне кажется, это настоящий памятник мастерству и любви к красоте, который заслуживает внимание. Такие дома редкость для Уральска и он, наверное, единственный в своем роде".Мерхат Сагынгалиев

На пост автора откликнулась хозяйка дома. Она поделилась, что недавно купила его и планирует использовать под бизнес.

"Хозяйка сказала, что владеет домом с недавних пор и вся работа, проделанная по дому, не их заслуга, а людей, живших здесь ранее".Мерхат Сагынгалиев

С орнаментами и изображениями животных: самый красивый домик заметили в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:13

Фото: из личного архива Мерхата Сагынгалиева

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Выходящие за рамки предметы: креативной инсталляцией удивил художник из Алматы
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Комментаторы тоже высоко оценили вложенные в дом труд и любовь, отметив, что у его создателей золотые руки:

  • Мы в детстве с подругами ходили и любовались им. Бабушку свою фотографировала возле него. Это все ручная работа. Мы жили рядом и каждый раз, когда шли мимо, любовались этим самым красивым домом. Очень надеюсь, что его не снесут;
  • Красиво. Отреставрировать бы и сохранить эту красоту. Сейчас так не строят, не вкладывают душу. Кирпичные коробки, трехметровый забор. Ну и в интерьере, чтобы было "дорого и богато";
  • Когда мы ходили в кинотеатр, проходя мимо наслаждались красотой этого теремка, а на лавочке сидели дедушка и бабушка. Это было в конце 80-х;
  • Интересно посмотреть со двора, наверное, там тоже очень красиво;
  • Это сколько времени, труда, сил и любви вложено. Создать такое и прожить средь этой красоты – заслуживает почтения.
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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