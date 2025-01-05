Выходящие за рамки предметы: креативной инсталляцией удивил художник из Алматы

Мы привыкли разглядывать творчество художников в картинах. Однако современное искусство не знает границ. Это подтверждает алматинец Саян Байгалиев, работы которого далеко вышли за рамки стереотипов. Zakon.kz предлагает с другого ракурса посмотреть на живопись.

Работы Саяна Байгалиева достаточно масштабные и занимают большое пространство. На первый взгляд, будто в комнате расставлены обычные предметы: столы, стулья, посуда, фрукты и напитки. Однако весь интерьер "оживает" благодаря фантазии автора и является продолжением его творчества. Так, он связал полотно с живописными объектами. 3D детали внушают зрителю чувство, будто он попал внутрь картины, тогда как на самом деле она "выпрыгнула" в реальность. Но давайте обо всем по порядку.

Саян Байгалиев родился в селе Беткудук между Семеем (Семипалатинском) и Усть-Каменогорском в Восточно-Казахстанской области. После четырех лет с мамой переехал в Усть-Каменогорск, где пошел в художественную школу. В 12 лет он приехал в Алматы, поступил в школу-интернат, а затем в колледж по специальности станковой живописи при КазНАИ имени Темирбека Жургенова. В 18 лет уехал в Москву и девять лет прожил там.

"У меня не было такого, чтобы я мечтал стать художником. Мне больше хотелось быть строителем. Хотя я недалеко ушел в своем творчестве от этого. Я захотел быть художником, когда учился в колледже и у нас была музейная практика в Париже. Это меня вдохновило. Приехав обратно в Алматы, я на два месяца поселился в мастерской художника Нуржана Саутбекова. Так углубился в живопись, понял, что это мне близко", – вспоминает 28-летний парень.

Долгое время Саяна Байгалиева терзали сомнения, однако после рождения сына он твердо решил быть художником и не отвлекаться на другие дела.

"Моя жена окончила аспирантуру МГУ по социологии, после бросила все и уехала жить в Китай. Затем снова приехала учиться в Москву. Я же сначала приехал в Санкт-Петербург, но не смог поступить, решил поехать в российскую столицу. И на следующий день мы познакомились в вузе, начали встречаться. Девять лет мы вместе, сыну четыре года". Саян Байгалиев

Именно с рождения сына художник иными глазами посмотрел на живопись и передал ее с другого ракурса зрителю. Он работает в жанрах интерьера и натюрморта, исследуя композиционные, колористические и пластические приемы построения пространства.

"После рождения сына я находился дома, чистил яблоко и увидел, как оно становится рубленым. Когда мы учились рисовать, нам наставники говорили, что все разделено на плоскости. Я задумался: то, что я пишу, уже стоит передо мной в руках. И мне хотелось сделать это реальным. Возникла идея вытащить предмет из пространства, чтобы он был правдоподобным и люди могли смотреть на это с разных сторон", – говорит художник.

Зрители, да и коллеги по цеху, называют творчество жителя Алматы трехмерной или многомерной живописью. Однако сам автор не скрывает, что пролил свет на современное искусство. Пронизанные проемами, определенные сечениями, комнаты и объекты в его работах сжимаются в пастозные рельефы и разворачиваются в сложных оптических формах.

"У меня были разные учителя, но никто меня этому не учил. Может, из-за того, что я много смотрю на других художников, как Ансельм Кифер и Дэвид Хокни. Однако если сравнить, у нас нет схожих моментов, они не делают трехмерную живопись. Думаю, что я поэтапно пришел к этому. Занимаясь живописью, я углублялся внутрь картины, искал новые ракурсы, из-за этого ломал пространства". Саян Байгалиев

Никаких секретов в искусстве нет, делится молодой человек. Он использует обычный холст с маслом. Самое сложное то, что такие массивные объекты в больших слоях долго сохнут, порой даже полгода. Поэтому ему приходится заранее планировать выставки.

"Например, есть 14-метровая инсталляция, которая называется "Внутри пространства, в котором я живу". Она делалась больше полугода в 2024 году. Это самая долгая и тяжелая работа, на которую ушло очень много краски, что даже не посчитать", – сказал алматинец.

Буквально сегодня, 5 января, завершается выставка Саяна Байгалиева в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева. Там представлен четырехлетний труд.

"Это искусство ради искусства. Такого, чтобы я хотел что-то отразить, – нет. Я люблю свою профессию за свободу. За то, что здесь нет рамок, даже если они есть, то художник сам их выстраивает. У нас нет определенного режима, не надо рано вставать, куда-то идти. Наоборот, работаешь по ночам. Раньше я сам не понимал современное искусство, потому что учился классическому. Но с годами осознал, что именно оно наиболее близко для человека". Саян Байгалиев

Почти на всех картинах художника присутствуют важные для него люди – жена и сын в разные моменты их повседневной жизни. Супруга Саяна Байгалиева тоже художница и пишет прекрасные картины, иногда и ее героями становится семья. Он также рассказал, какую роль она играет в его творчестве.

"Жена очень тонко чувствует мир. Она мыслит довольно широко. У нее есть работы, в которых она заглядывает в будущее. Допустим, напишет и через время это происходит. Также она иногда пишет меня и сына. Когда в семье два творческих человека, без ссор не обходится, конечно. Но это лучшее взаимопонимание. То, куда мы идем, к чему стремимся, и одновременное понятие того, что жизнь бездельника – это нормально. Наверное, если человек был бы из другой сферы, он немного не понимал бы этого. Художник не постоянно зарабатывает, ты можешь годами не продать ни одну картину и за год окупиться. В целом, мы стараемся не обсуждать работу". Саян Байгалиев

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Необычный взгляд на современное искусство привлекает и мировое сообщество. В последние годы выставки Саяна Байгалиева проходили в Англии, Франции, Южной Корее, Катаре и в других странах.