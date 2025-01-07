Алматы глазами туристов: чем привлекает и удивляет путешественников самый крупный город Казахстана

Алматы не раз входил в списки лучших туристических городов мира. Мегаполис сочетает живописные горные пейзажи и динамичную городскую инфраструктуру. Zakon.kz собрал впечатления путешественников в соцсетях, чтобы взглянуть на южную столицу через призму восприятия иностранных туристов.

К слову, на днях Алматы возглавил список лучших туристических мест по версии CNN Travel и занял первое место в этом списке. По мнению автора, в мегаполисе есть все для отличного отдыха – хорошая еда, бурная ночная жизнь, быстро развивающаяся сфера искусства и культуры, а также легкий доступ к потрясающей природе.

В TikTok мы наткнулись на публикацию одного из пользователей соцсетей. На страничке своего профиля девушка разместила ролик о четырехдневном путешествии по Казахстану, в котором показала, как они с парнем провели один день в Алматы.

"Это была внезапная поездка, поэтому у нас не было времени все спланировать. В Алматы мы не тратились на транспорт, поскольку в центре все находится в шаговой доступности. Один день прошел так: после кофейни мы прогулялись до Вознесенского собора. Это оживленный парк, где играет много детей и гуляют с семьями. Прямо за собором находится Зеленый базар, здесь на удивление всегда много туристов. Местные жители посещают его, чтобы купить сухофрукты и свежие продукты домой. Затем мы пошли на Арбат, это как мини-версия торгового квартала Мёндон в Сеуле или Siam Square в Бангкоке. Здесь на одной площадке происходит слияние разных занятий, одни поют, а другие, пританцовывая, наслаждаются музыкой", – рассказала в ролике туристка.

Просмотрев аккаунты в соцсетях, мы познакомились с 25-летней Ангелиной. Она родом из Филиппин, но в настоящее время живет и работает маркетологом в Дубае.

А вот в Алматы девушка прилетела накануне дня рождения своего молодого человека. Пара решила отправиться в Центральную Азию, и выбор пал именно на Казахстан из-за живописной природы, а еще потому, что для посещения страны не требуется виза.

"Обычно мы уделяем большое внимание экскурсиям по городу и посещениям кафетериев. Приехав в Алматы, мы побывали в самых популярных туристических местах Алматинской области (озера и каньоны), а затем нашли кафе, рестораны и магазины в городе, просто прочитав отзывы местных жителей. Это был расслабляющий отдых, потому что мы азиаты, привыкли к городскому типу центральноазиатских стран. Алматы – красивый и необычный город. Нам понравилось, насколько здесь непринужденная жизнь. Чувствовали мы себя в городе безопасно, но почти всю поездку ходили пешком и, кстати, заметили много темных улиц, это не очень хорошо", – поделилась Ангелина.

Еще один турист рассказал историю своего путешествия на юг Казахстана. 34-летний Эмзи Ардивината родом из Индонезии, но живет Малайзии. Он решил посетить Казахстан и исследовать природные красоты региона, которые не получили широкой огласки в его родной стране.

"В прошлом году появился прямой рейс из Куала-Лумпура в Алматы, поэтому я решил слетать и посмотреть здешние места. Алматы удивил меня романтичной атмосферой, поскольку по всему городу много парков. Природные пейзажи в черте города захватывают дух. Вам не нужно далеко ехать, чтобы полюбоваться заснеженными горами, потрясающими озерами и каньонами, похожими на американские. Алматы занял особое место в моем сердце из-за теплоты людей и гостеприимства местных жителей". Эмзи Ардивината

Между тем Эмзи Ардивината отмечает, что в марте 2024 года, когда он впервые посетил Казахстан, ему посчастливилось стать свидетелем праздника Наурыз Мейрамы. Это дало возможность ощутить красоту и богатство казахской культуры, а также увидеть, как казахстанцы чтят традиции.

Турист решил за время своего пребывания в Алматы сходить в кино и посмотреть картину на казахском языке, хотя, как он сам признается, пока не понимает языка. Тем не менее он считает, что это потрясающий опыт и его нельзя упустить.

Также у него появилось несколько друзей в Казахстане, которые помогли ему в путешествии, предоставив больше информации о стране. И прямо сейчас Эмзи понемногу осваивает казахский язык. Наш герой надеется, что ему в ближайшее время удастся свободно говорить на нем.