Красивые горы, хорошие люди: почему Алматы – самый комфортный город в Центральной Азии

Известный трэвел-блогер Илья Варламов включил Алматы в ТОП-10 лучших городов мира. Путешественник, объехавший 191 город на планете, сравнил Алматы с такими мегаполисами, как Кейптаун, Амстердам, Нью-Йорк, Берлин, Сеул и Лондон, сообщает Zakon.kz.

В своей авторской программе "Рейтинг лучших городов мира: от Кейптауна до Нью-Йорка / Япония, Казахстан, Германия, Африка" Варламов буквально признался в любви к южной столице Казахстана.

Хвали, но не перехвали!

Оценив реконструкцию исторического центра и обратив внимание на улучшение транспортной инфраструктуры города, Варламов даже немного сгустил яркие краски, слегка перехвалив наш мегаполис. Совсем слегка.

"Это один из немногих городов на постсоветском пространстве, который взял курс на удобство для жизни, а не для машин. Здесь улицы в центре делают пешеходными, занимаются благоустройством, борются со стихийными парковками и не закрывают на зиму велопрокат. А еще в Алматы вкусная еда и потрясающая природа". Илья Варламов

Но главными достоинствами Алматы, по мнению блогера, являются хорошие люди и прекрасные горы.

"Горы, елки, березы, водопады, реки, озера, просто невероятно. В других странах и других городах до такой красоты нужно ехать часами. Национальный парк, насколько я понимаю, входит в состав города. И это потрясающе". Илья Варламов

Также блогер считает, что комфорт Алматы обеспечивается стараниями самих горожан.

"Алматы такой классный город, потому что люди там довольно критично на свой город смотрят. Они не замалчивают проблемы, они сами критикуют и позволяют это делать другим. Алматинцы молодцы, очень люблю этот город и с удовольствием туда приезжаю. И, мне кажется, я бы смог там жить". Илья Варламов

Что говорят рейтинги?

Алматы действительно сегодня входит в ТОП-200 самых комфортных городов мира. Так, по версии Mercer (крупнейшая международная консалтинговая компания в сфере человеческих ресурсов), Алматы располагается на 177-м месте в рейтинге лучших городов для проживания. Это единственный город Центральной Азии, получивший такую высокую оценку и вошедший в первые две сотни городов.

Рейтинг Mercer предназначен для специалистов, отправляющихся работать в другие страны. Для его создания учитывают жилищные условия, наличие потребительских товаров, общественный транспорт, социально-политическую и культурную обстановку, наличие развлечений, уровень безопасности, природные условия и состояние экономики разных городов мира.

В списке лучших городов Алматы обогнал Тбилиси, Минск, Баку и Ташкент. Всего на три пункта Алматы отстает от Санкт-Петербурга.

Фото: expato

И еще в одном рейтинге – The Global Liveability Report (составляется компанией Economist Intelligence Unit), Алматы занял 100-е место. В рейтинге участвуют 140 крупных городов планеты. Здесь оцениваются угроза военных конфликтов или терактов, уровень преступности, доступность и качество медицинского обслуживания, уровень культуры и образования, качество транспортной инфраструктуры, комфортность климата.

Почему Алматы – лучший город региона?

Этим рейтингам можно верить, считает казахстанский политолог Замир Каражанов. Все дело в том, что Алматы очень сильно интегрирован в мировую экономику. И все международные рейтинги привлекательности стран и городов основываются на опросах реальных людей, побывавших в том или ином городе. Чем больше положительных ответов – тем выше место в рейтинге.

Второй причиной привлекательности южной столицы Каражанов считает невероятно развитую сферу услуг и цифровизацию.

"Алматы – это "рай" для малого и среднего бизнеса. Нет, наверное, такой услуги, которую бы вы не смогли здесь получить. Поэтому здесь и доля МСБ выше, чем в целом по республике. Всего в городе зарегистрировано более 390 тыс. МСБ, в которых занято более 800 тыс. человек". Замир Каражанов

Именно такой размах частного предпринимательства позволяет Алматы быть не только абсолютно самоокупаемым городом, но еще и вносить огромную долю в республиканский бюджет.

"Экономика Алматы категорически отличается от экономики всего Казахстана. Город доказывает, что несырьевой регион может дать больше, чем две-три нефтегазовые области. Это говорит о том, что в Алматы сделана ставка на максимальное развитие человеческих ресурсов". Замир Каражанов

Как Алматы обогнал Казахстан по ВВП

В конце 2023 года глава города Ерболат Досаев доложил, что рост экономики Алматы приблизился к отметке 6,5%. Это при том, что рост ВВП Казахстана составил за этот же период 5,1%.

"Краткосрочный экономический индикатор вырос на 13,1%, это первое место в Казахстане. Положительная динамика в развитии экономики города обеспечила рост доходов бюджета на 34,5% – до 4,9 трлн тенге, при этом рост в республиканский бюджет составил 35,4% (3,57 трлн тенге), а в местный бюджет – 32% (1,32 трлн тенге)". Ерболат Досаев

Сегодня драйверами роста Алматы являются: обрабатывающая промышленность (+18,6%), торговля (+14,5%), транспорт и складирование (+8%), а уровень безработицы в III квартале 2023 года снизился до 4,8% (2022 год – 5%) за счет создания с начала 2023 года 73 тыс. рабочих мест.