В Атырау целитель изгонял шайтана из девочки: полиция выясняет обстоятельства

В Казнете распространяется видео, на котором народный целитель изгоняет шайтана из девятилетней девочки в Атырау, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что ребенок лежит на полу связанным, а двое мужчин ее удерживают силой.



Этот инцидент на своей странице в Facebook прокомментировала детский омбудсмен Динара Закиева.

"Относительно видео, где целитель провел ритуал над несовершеннолетним ребенком. По данному делу работаем с МВД, региональными уполномоченными.Предварительно установили личность целителя и местонахождение ребенка", – написала она.

Закиева подчеркнула, что сейчас информация проверяется и все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Трехлетнего малыша с запиской бросили на старом вокзале Астаны.