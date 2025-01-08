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Общество

В Атырау целитель изгонял шайтана из девочки: полиция выясняет обстоятельства

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 23:01 Фото: polisia.kz
В Казнете распространяется видео, на котором народный целитель изгоняет шайтана из девятилетней девочки в Атырау, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что ребенок лежит на полу связанным, а двое мужчин ее удерживают силой.

Этот инцидент на своей странице в Facebook прокомментировала детский омбудсмен Динара Закиева.

"Относительно видео, где целитель провел ритуал над несовершеннолетним ребенком. По данному делу работаем с МВД, региональными уполномоченными.Предварительно установили личность целителя и местонахождение ребенка", – написала она.

Закиева подчеркнула, что сейчас информация проверяется и все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Трехлетнего малыша с запиской бросили на старом вокзале Астаны. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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