В Атырау целитель изгонял шайтана из девочки: полиция выясняет обстоятельства
Фото: polisia.kz
В Казнете распространяется видео, на котором народный целитель изгоняет шайтана из девятилетней девочки в Атырау, сообщает Zakon.kz.
На видео видно, что ребенок лежит на полу связанным, а двое мужчин ее удерживают силой.
Этот инцидент на своей странице в Facebook прокомментировала детский омбудсмен Динара Закиева.
"Относительно видео, где целитель провел ритуал над несовершеннолетним ребенком. По данному делу работаем с МВД, региональными уполномоченными.Предварительно установили личность целителя и местонахождение ребенка", – написала она.
Закиева подчеркнула, что сейчас информация проверяется и все обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Трехлетнего малыша с запиской бросили на старом вокзале Астаны.
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