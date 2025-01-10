Крупный пожар в Петропавловске: пострадавшие рассказали, как все начиналось

Молодые супруги Деревянко и их двухлетний сын переехали в "трешку" на 2-м этаже дома, в котором расположен сгоревший ТЦ "Рахат", за считаные дни до Нового года. Квартиру купили в ипотеку, сделали ремонт и справили новоселье. Муж и жена рассказали корреспонденту Zakon.kz о своих чувствах.

Рассказ пострадавших

Сейчас молодые родители благодарят судьбу за то, что выжили в чудовищном кошмаре, который случился в их квартире сегодня утром. Жилье Деревянко обгорело больше всех из семи пострадавших квартир, которые находятся прямо над торговым залом магазина, именно он полыхал открытым пламенем.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко/На фото Валерия Деревянко

"Это наша спальня. Все сгорело. Даже пол выгорел полностью. Сегодня я здесь спала с малышом. Утром резко проснулась от звука мигалок полицейских машин. Ничего сначала не поняла. Вдруг почувствовала резкий запах гари. Испугалась за сына, думала, что у соседей пожар. В тот же миг в спальню забежал муж и вывел нас из комнаты, он моментально стал собирать вещи и выносить их в другие комнаты. Было очень страшно, стало ясно, что происходит что-то ужасное. За окном я уже видела, как огонь стремительно подбирался снизу к нашему балкону", – рассказывает Валерия Деревянко.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Иван Деревянко старается успокоить жену. Мужчина тоже говорит, что все произошло неожиданно. Было около 5 часов утра, то, что горит весь первый этаж, в котором расположен огромный торговый дом, вначале даже в голову не пришло. У погорельцев была надежда, что пожар не достигнет таких масштабов, но все оказалось куда страшнее.

Фото: ДЧС СКО

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Я помню, что полиция подъехала с сиреной. Я в окно посмотрел, вдруг кто-то в дверь стал сильно стучать. Я не понял сразу, что произошло. Выхожу, а мне говорят, у вас дым есть в квартире? А жена говорит, что пахнет дымом. Я зашел в спальню, там балкон есть. Балкон был весь черный от сажи. У нас были открыты окна, я сразу все окна закрыл. Начали быстро собираться. Я что мог, в коридор выкинул. Какие вещи смог собрать, такие собрал быстро", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Иван Деревянко.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Глава семейства успел защитить сына и жену от едкого дыма. Он вынес все вещи из спальни, которая в считаные секунды наполнилась ядовитым дымом. Иван отправил супругу к родственникам, а сам вернулся в горящий дом.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Соседи стали писать, что уже квартиры горят наши. Я отвез жену и детей к родственникам, а сам вернулся. В свою квартиру уже зашел, когда здесь были пожарные. Спальня горела открытым пламенем", – вспоминает Иван Деревянко.

Фото: ДЧС СКО

Помимо квартиры, семья лишилась и всего закупленного товара, который хранился на балконе.

"Моя работа сгорела, получается. У меня было ИП. Я через маркетплейс продавала товары. Все товары хранились на балконе. И все сгорело. Женская и детская одежда там была. Здесь у меня стоял принтер, ноутбук для работы", – сокрушается Валерия Деревянко.

Где и как семья будет жить дальше – пока не решено. Погорельцы надеются на то, что им помогут власти и им как можно скорее удастся вернуться в свою квартиру.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Предлагают пока пожить в общежитии. Не знаю еще, поедем туда или нет. Пока остановились у родных. Что будет дальше, страшно подумать. Нам сказали, что ущерб будут восстанавливать, но для начала нужно найти виновного. На это могут уйти месяцы", – говорит Валерия Деревянко.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Чиновники на связи

Точное число нуждающихся в переселении и будут ли вообще погорельцы переезжать из пострадавших квартир – пока вопрос открытый. Местные власти на месте ЧП обследуют жилье и выясняют, чем можно помочь людям.

Корреспондент Zakon.kz, находясь на месте происшествия, выяснил, что значительные повреждения после пожара имеются в трех квартирах.

"В них проживало семь взрослых и трое детей. Еще четыре квартиры тоже испорчены огнем, но не настолько сильно. На месте работают дознаватели, данные уточняются. Проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств пожара, всех пострадавших лиц", – сообщил Сергей Мелехов, заместитель акима города Петропавловска.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Специалисты рассказали, что в сгоревшем торговом доме, который был расположен на первом этаже девятиэтажного жилого дома, основную площадь занимал супермаркет, а также несколько бутиков с различными товарами. К приезду экстренных служб практически весь первый этаж был объят огнем, который позже перекинулся на несколько квартир.

"По прибытии первых подразделений пожарной охраны было обнаружено, что магазин горит открытым пламенем. Незамедлительно был объявлен повышенный ранг. При разведке и проведении эвакуации было эвакуировано 68 человек, из них 18 несовершеннолетних. Пожар локализован в 07:33. Предварительно площадь пожара составила 200 квадратных метров". Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО

На вопрос корреспондента Zakon.kz о том, когда в сгоревшем торговом доме проводилась последняя проверка правил соблюдения техники пожарной безопасности, выявлялись ли какие-то нарушения, в ДЧС ответили, что последняя проверка была проведена в апреле 2024 года. По результатам проверки было выявлено 16 нарушений.

"Представителями магазина был предоставлен ответ, что все нарушения устранены. Самыми серьезными из них были нарушения с электропроводкой, допущено нагромождение и захламление путей эвакуации". Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Предварительная версия – замыкание проводки

Выяснить причины случившегося специалистам только предстоит. Пока огнеборцы озвучивают лишь одну версию произошедшего, которая пока предварительная: не исключено замыкание электропроводки.

"По предварительной информации, магазин был сдан под охрану. В помещении людей не находилось. Охрана осуществлялась специализированной фирмой. На момент пожара сработала пожарная автоматика. Супермаркет торговал товарами народного потребления, много химии, товаров из целлюлозы, полиэтилена, пластика, полимеров. Поэтому огонь очень быстро распространился". Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО

Справляться с последствиями пожара погорельцам помогает городская жилищная служба. Пострадавшим помогают убирать квартиры от гари, затягивают полиэтиленом выбитые при пожаре окна.

Что касается возмещения ущерба, в ДЧС ответили, что сейчас ведется дознание, возбуждено уголовное дело по статье 292. Как только будут выявлены виновные лица, будет определено, кто будет возмещать ущерб.