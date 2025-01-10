Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке Петропавловска: экстренно эвакуировали 68 человек
Кадрами с места происшествия ведомство поделилось в своем Telegram-канале.
По данным МЧС, из многоэтажки эвакуировали 68 человек, из них 18 – дети. Для обогрева жильцов привлекли вахтовку.
На месте организовано три участка по тушению пожара и оперативный штаб под руководством начальника ДЧС.
Также в ведомстве отметили, что с эвакуированными работают психологи ДЧС Северо-Казахстанской области.
В МЧС уточнили, что в тушении пожара задействовано порядка 70 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС СКО.
В ДЧС открыт телефон горячей линии +7 (7152) 52-25-29.
Принятыми мерами пожар был локализован, а чуть позднее ликвидирован на предварительной площади 200 кв. м.
"Пострадавших нет", – заявили в МЧС РК.
.
В ведомстве пояснили, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами.
Материал по теме
В Караганде ночью 9 января 2025 года по ул. Пришахтинская в одной из квартир двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей. В результате пожара погибли двое детей, еще двое – пострадали.