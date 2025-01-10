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Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке Петропавловска: экстренно эвакуировали 68 человек

Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке Петропавловска: экстренно эвакуировали 68 человек, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 09:56 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Петропавловске вспыхнул крупный пожар в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома, расположенного по ул. Конституции. Об этом 10 января 2025 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с места происшествия ведомство поделилось в своем Telegram-канале.

По данным МЧС, из многоэтажки эвакуировали 68 человек, из них 18 – дети. Для обогрева жильцов привлекли вахтовку.

На месте организовано три участка по тушению пожара и оперативный штаб под руководством начальника ДЧС.

Также в ведомстве отметили, что с эвакуированными работают психологи ДЧС Северо-Казахстанской области.

В МЧС уточнили, что в тушении пожара задействовано порядка 70 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС СКО.

В ДЧС открыт телефон горячей линии +7 (7152) 52-25-29.

Принятыми мерами пожар был локализован, а чуть позднее ликвидирован на предварительной площади 200 кв. м.

"Пострадавших нет", – заявили в МЧС РК.

.

В ведомстве пояснили, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами.

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В Караганде ночью 9 января 2025 года по ул. Пришахтинская в одной из квартир двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей. В результате пожара погибли двое детей, еще двое – пострадали.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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