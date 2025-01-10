Солнце, экономия, путешествия: зачем казахстанцы улетают на зимовку в другие страны

Зима – на любителя, в принципе, как и остальные сезоны. Пока в Казахстане все белым-бело и морозно, есть соотечественники, которые надолго улетели в теплые края навстречу солнцу, незабываемым приключениям и захватывающим путешествиям. Zakon.kz поделится их опытом зимовки за рубежом.

Ляззат Марденова – Бали и Вьетнам

23-летняя алматинка Ляззат Марденова рассказала, что еще два года назад собиралась с супругом отправиться на зимовку в другую страну. Купила билеты, однако узнала, что в положении, и решила дождаться рождения сына.

"В этом году представилась возможность для нашей первой зимовки за границей, поскольку сыну уже больше года, с ним более комфортно путешествовать. Я работаю менеджером в IT-компании, а муж айтишником в одном из казахстанских банков. Оба на удаленке, это позволяет нам путешествовать, не приостанавливая трудовую деятельность". Ляззат Марденова

Фото: из личного архива Ляззат Марденовой

Сначала семья подумала про Индонезию, но в ноябре 2024 года на два месяца отправилась на Бали, а вторым местом остановки выбрали Вьетнам, где пребывают всего несколько дней.

Девушка поделилась впечатлениями, полученными на острове.

"Отправились на Бали, потому что о нем много информации. Нам не составило труда найти жилье. От этой поездки я ожидала больших открытий, закрытие гештальтов. Мы оказались среди невероятной природной красоты, где бы ты не был, везде тебя окружает зелень. Здесь самые красивые закаты, необъятный океан. Впервые в реальности мы увидели некоторых зверей, поплавали с дельфинами. Обрадовали доступные цены, такие же, как в Алматы. Конечно, все зависит от степени комфорта, которую вы выбираете. Жители дружелюбные. Практически все разговаривают на английском языке, их речь достаточно понятна. Еда отличная, можно выбрать кухню на любой вкус и все будет хорошо". Ляззат Марденова

По подсчетам Ляззат Марденовой, основные траты ушли на жилье и питание.

"Жилье обошлось примерно в 330 тыс. тенге. Номер большой площади, с бассейном и уборкой. У нас была собственная кухня. Мы не ели в варунгах, где очень дешево: полноценный обед за 500-600 тенге. А питались в кафе, кофейнях и ресторанах, поэтому счет выходил выше. В среднем в кафе за завтрак отдавали 6000 тенге – это на двоих взрослых и ребенка. В ресторане с красивым видом на рисовые террасы у нас уходило 12-15 тыс. тенге. Поход в супермаркет обходился в 30-60 тыс. тенге в неделю, но корзина была полна продуктов, в частности, мы лакомились экзотическими фруктами, мясом, молоком и так далее". Ляззат Марденова

Фото: из личного архива Ляззат Марденовой

По словам алматинки, на Бали полно бесплатных экскурсий, поскольку вокруг все живописно. Много парков, где достаточно оплатить лишь вход. Но есть и дорогие удовольствия. К примеру, соседний остров Нуса Пенида – визитная карточка Бали – обойдется в 30 тыс. тенге на человека, зоопарк – 30 тыс. тенге на двоих, аквапарк – 45 тыс. тенге на двоих.

Из минусов девушка отмечает лишь погоду.

"Никогда не угадаешь, какая погода здесь тебя настигнет. Зима считается сезоном дождей. В ноябре, когда мы приехали, дождей не было, но в декабре практически каждый день или через день были осадки. Но нам это совсем не мешало, мы находили чем заняться". Ляззат Марденова

Фото: из личного архива Ляззат Марденовой

Также из сложностей – однажды семья заболела. У них была температура под 40. Но за три дня все поправились.

"Я не знаю, был ли это какой-то местный вирус, инфекция, либо же просто простуда. В целом, для иностранцев здесь дорогие медуслуги, поэтому обязательно нужно иметь медстраховку. Но она не все покрывает. Был еще один казус: сын сломал ключицу. Вызов скорой медицинской помощи, которая по факту ничего не сделала, а просто отвезла нас в больницу, стоил 90 тыс. тенге. А стоимость рентгена составила 60 тыс. тенге. Поэтому запаситесь лекарствами и желательно не болейте, не попадайте в экстренные ситуации". Ляззат Марденова

90 процентов населения на Бали ездят на байке, в том числе и иностранцы. Но так как пара была с ребенком, они не стали рисковать и передвигались на такси, либо арендовали машину.

"У нас сын очень спокойный, потому нам было легко. На экскурсии он с нами ездил. В последнюю неделю пребывания приехали родители мужа, благодаря тому, что они за ним присматривали, мы прыгнули с супругом с водопада". Ляззат Марденова

В настоящее время семья находится в Да Нанге, Вьетнам, где низкие цены, хороший климат и много цифровых кочевников. Однако тут мало кто без акцента говорит по-английски.

"Пока про Вьетнам не буду делать выводы, но мы в дичайшем восторге от зимовки на Бали. Я знала, что будут насыщенные дни, но не думала, что настолько. Мы не получили какого-то просветления, не поймали дзэн, но остров можно изучать месяцами. Теперь планируем каждую зиму приезжать на Бали". Ляззат Марденова

Глеб Пономарев – Камбоджи, Вьетнам и еще несколько стран

У Глеба Пономарева нет своего жилья в Казахстане, поэтому он долгие годы снимал квартиру в Астане и Алматы. В прошлом году она обходилась ему в 350 тыс. тенге. Кусачая цена не давала покоя молодому человеку, тогда он задумался, а не отправиться ли ему на зимовку в другую страну, где можно сэкономить.

"Это первая зимовка в моей жизни. Я очень много лет мечтал, что однажды на всю зиму уеду в теплые края, но мне это всегда казалось чем-то далеким, невозможным и дорогим. Но, как выяснилось, это куда приятнее и комфортнее". Глеб Пономарев

В конце октября свою зимовку казахстанец начал с Камбоджи, потом переехал во Вьетнам.

"Выгодным направлением оказался Вьетнам. Сюда я приезжал на пару месяцев на разведку в прошлом году весной, мне очень все понравилось. Поэтому решил выбрать эту страну. Снял в Нячанге жилье за 215 тыс. тенге. Экономия прям ощущается, потому что и продукты здесь дешевле. Хороший климат, что также позволяет мне не делать лишних трат. Например, мне нужно было покупать новую куртку и зимние ботинки. Это довольно недешево. Но поскольку я улетел в теплые страны, мне можно до весны проходить в одних шортах за 5000 тенге". Глеб Пономарев

Собеседник признается, что в восторге от зимовки. Во Вьетнаме очень трудолюбивые и дружественные жители. Если возникают какие-то вопросы, то они сразу спешат на помощь.

"Это одна из черт народа, который прожил очень непростые времена. Здесь было несколько войн в XX веке, когда они боролись за свою независимость. Но, несмотря на тяжбы, они сейчас очень счастливые. К примеру, идешь по улице, вдоль стоят стулья, рядом зеркальце и полотенце. Это так парикмахер с улыбкой ожидает клиентов. Никто не жалуется на жизнь, и это так вдохновляет". Глеб Пономарев

Еще приятной неожиданностью для казахстанца во Вьетнаме оказалась очень вкусная еда.

"Я вижу, как некоторые туристы, которые сюда даже на неделю приезжают, уже на третий день ищут рестораны с кухней своей страны. А я в восторге от вьетнамских блюд, так что пока не скучаю по привычной еде. Кафешки, где готовят народную вьетнамскую еду, самые дешевые. Хотя узнал, что месяц назад здесь открылся казахский ресторан, там поел казы". Глеб Пономарев

Глебу Пономареву разве впервые в жизни пришлось ждать солнца, поскольку тучи не рассеивались.

"Я очень солнцезависимый человек. В этом году тут нетипично холодная зима, +26 градусов. Очень облачно и пасмурно. Люди говорят, что обычно в это время можно было ходить на море и плавать. А в этот раз 1,5 месяца были тучи. Солнце три дня назад выглянуло". Глеб Пономарев

Очень важно, чтобы работа была на удаленке, рекомендует Глеб Пономарев. Он пять лет трудился над тем, чтобы перевести все свои процессы на дистанционку. Теперь он совершенно не привязан и может работать из любой точки Земли.

"Зимовка – не отпуск. Я не каждый день хожу на море или по ресторанам. Большую часть времени провожу так же, как в Казахстане: сижу за ноутбуком и работаю. Приятно это делать не в морозы, а на летнике и глядя на море. Интернет здесь намного лучше, чем в Алматы или Астане. Главное – дисциплина. Не отвлекаться на то, как отдыхают окружающие. То же самое вечером: кто-то идет в клуб или на пляжи, а я переодеваюсь в спортивные вещи, беру бутылочку воды и прихожу на тренировку. То есть у меня здесь та же самая казахстанская жизнь. Только в выходные я позволяю себе отдых". Глеб Пономарев

Через несколько недель мужчина отправится в другие теплые страны. Он считает, что сделал правильный выбор зимовки. Ведь после путешествий человек другим возвращается на Родину, привозя с собой лучшие эмоции и идеи.

Дарья Онгарбекова – Гоа

32-летняя Дарья Онгарбекова сейчас вместе с семьей находится на зимовке в Гоа – это круглогодичный штат-курорт на юго-западном побережье Индии, омываемый водами Аравийского моря. Это больше сотни километров золотистых пляжей с кокосовыми пальмами на берегу, старые индуистские и португальские храмы, шумные вечеринки, комфортные отели.

"Мы в прошлом году две недели в январе были здесь. Нам показалось прикольной идеей попробовать перезимовать, потому что встретили очень много таких семей, и они были в восторге. Мы уже немного ориентировались на местности, поэтому начали свой первый опыт зимовки с этого штата". Дарья Онгарбекова

Казахстанцы с ноября в Гоа и планируют возвращаться домой только в марте или апреле.

"Ждали от поездки теплую погоду, море, пляж, пальмы, вкусную еду, дешевые условия проживания. С нами маленькая дочка. Мы каждый день проводим на пляже, по вечерам встречаемся с друзьями, ездим, смотрим достопримечательности, новые места. Нам интересно тут все. Менталитет, конечно, различен, но, находясь здесь, стараемся не выделяться из толпы и учитывать все их особенности законов, традиции и культуру. Сами жители очень отзывчивые, добрые, гостеприимные, но периодически очень медлительные и никуда не спешащие". Дарья Онгарбекова

Из плюсов девушка выделяет то, что здесь световой день намного дольше и темнеет не так рано, как зимой в Алматы. А еще тепло, укрепляется иммунитет благодаря соленому морю. Здесь довольно недорогая аренда жилья, продукты, прокат байков и автомобилей.

"Больше всего денег уходит на питание, в среднем на один поход поесть на троих у нас выходит пять тысяч тенге. Еда нам нравится. Дочери два года, она с хорошим аппетитом ест морепродукты, рыбу, фрукты, овощи, рис и так далее. Также у нас есть возможность готовить привычную нам еду. Аренда жилья в месяц обходится в 150 тыс. тенге. Весь полный этаж наш, там три комнаты. А на первом этаже живет семья из местных индусов. Еще оплачиваем Wi-Fi дома за пять тыс. тенге. А местная симка плюс интернет-тариф в месяц обходится в три тысячи тенге. За аренду байка мы отдаем в месяц 35 тыс. тенге". Дарья Онгарбекова

Девушка рассказала, что был сложный период адаптации, поскольку все они переболели. Также среди минусов отметила то, что местные жители очень сильно загрязняют все вокруг, у них нет культуры чистоты.

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Казахстанка призналась, что они уехали от пробок, слякоти, холода, частых болезней, которые случаются в зимнее время в Алматы. В зимовке она видит только плюсы. Особенно это удобно для тех, у кого маленький ребенок, чтобы не быть привязанным к школе. Ведь это счастье – каждый день купаться в море и играть в песке.