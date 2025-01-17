93-летняя педагог по математике из ЗКО провела урок и стала звездой соцсетей
Встреча выпускников
Встреча выпускников 1984 года, на которой ученики вновь сели за парты, прошла спустя 40 лет после окончания школы, что в селе Маштексай Жангалинского района ЗКО. Дочь бабушки – Актоты Тлепбергенова – рассказала журналисту портала Zakon.kz, что наделавшее шума в соцсетях видео было снято еще 25 мая 2024 года.
Однако видео, которое восхитило пользователей соцсетей, появилось только 12 января 2025 года. Его опубликовала одна из учениц Набии Кенжебаевны – Гульзада Букетова. В адрес педагога и ее учеников люди написали тысячи восторженных комментариев.
"Моя мама была классным руководителем у ребят 1967 года рождения, которые закончили школу в 1984 году. В мае 2024 года они пригласили Набию Кенжебаевну на 40-летие со дня окончания школы. И мама поехала в поселок за 300 километров от Уральска, чтобы встретиться со своими любимыми учениками. Она присутствовала на последнем звонке, вместе с учениками сажала деревья на аллее выпускников. После торжественной части ее воспитанники предложили пройти в свой кабинет математики, на второй этаж школы. Они сидели в кабинете, вспоминали школьные годы", – рассказала Актоты Тлепбергенова.
И вдруг кто-то в шутку или всерьез попросил Набию Кенжебаевну снова провести им урок математики, стали говорить, что часто вспоминают ее уроки, скучают по ним и хотели бы понять, помнят ли они школьную программу, сумеют ли решить те задачки, которые когда-то с легкостью решали под руководством своего педагога.
Урок математики
Тогда педагог, не задумываясь, шагнула к доске, взяла кусочек мела и начала ровным и красивым почерком выводить на доске формулы, примеры и задачи. И, к удивлению всех, ее ученики быстро вспомнили школьную программу и легко смогли решить все задания.
Урок продлился недолго – всего 15 минут. Но на эти 15 минут Набия Тлепбергенова вновь стала педагогом, а ее уже 57-летние выпускники опять ощутили себя учениками 10 класса Маштексайской средней школы.
"Мама задавала своим ребятам вопросы, они просили ее объяснить некоторые из примеров. Урок пролетел на одном дыхании – живо, интересно. Когда он уже закончился, все ученики в классе сказали маме: "Набия-апай, вы дали нам фундаментальные знания по математике, прошло уже 40 лет, а мы помним ваши уроки", – поделилась дочь педагога.
Отличник учебы, многодетная мать, труженик тыла...
Набия Кенжебаевна Тлепбергенова родилась в декабре 1931 года в селе Жалпактал в ЗКО. В годы Великой Отечественной войны с 11 лет работала в поле и наравне со взрослыми участвовала в выращивании и уборке урожая зерна, приближая победу советского народа в борьбе с фашизмом. Награждена медалью "Труженик тыла".
В 1950 году тогда еще юная Набия с отличием окончила школу и поступила в Актюбинский педагогический институт на факультет математики. Была стипендиаткой Гоголевской премии, а институт окончила с красным диплом. Трудовой путь начала в Фурмановской средней школе учителем математики, а потом переехала в Жангалинский район, село Маштексай. Там же вышла замуж за своего коллегу, родила 9 детей.
Любимой работе отдала 45 лет своей жизни. Успевала везде – и дома, и на работе. Пела и играла на домбре в составе оркестра народных инструментов, была председателем профсоюза в школьном коллективе, заведовала женсоветом в школе.
Сейчас ее выпускники регулярно приезжают к ней на день рождения, поздравляют Набию-апай с 8 Марта и Днем учителя, всегда хотят видеть на встречах выпускников. С ребятами 1984 года выпуска – ее любимым классом – Набия Кенжебаевна отметила уже и 10, и 20, и 30, а теперь уже и 40 лет их окончания Маштексайской школы.
"У мамы были очень интересные уроки. Она никогда не делила учеников на сильных и слабых. У нее не было любимчиков. Математика – сложная наука. Не все дети могут быстро научиться решать задачи и примеры. Набия-апай во время объяснения новой темы давала сразу несколько способов решения задачи или примеров, чтобы это объяснение было доступно и сильным, и слабым ученикам. Так все дети усваивали школьную программу по математике. Коллеги всегда удивлялись, почему у нее в классах практически не было троечников по математике, так как даже самые слабые дети справлялись со сложными заданиями", – вспомнила вехи трудового пути своей мамы Актоты Тлепбергенова.
Секреты профессии
Любая комиссия, которая приезжала в Маштексайскую школу с проверкой, в первую очередь шла на уроки к Набие Кенжебаевне. Многие коллеги из других школ и даже районов выпытывали у педагога, нет ли у нее особой методики преподавания, которая позволяет привить любовь к математике даже слабым ученикам. Набия Кенжебаевна только улыбалась в ответ: секрет ее преподавания всегда был прост – любить детей и свою профессию.
"Наши родители всем своим 9 детям дали высшее образование. У нас был строгий порядок, режим дня. Родители приучали нас, чтобы мы друг за другом ухаживали, помогали, убеждали хорошо учиться. Наша мама строгая и справедливая. От нас всегда требовала, чтобы мы выполняли все задания по математике. Если кто-то из нас не понял тему, дома она обязательно объясняла все заново. Не давала нам никакой поблажки на уроках. Даже если мы и обижались, что за контрольную получили у нее 4, а не 5, она говорила: "Я не буду вам завышать оценки, если вы плохо готовитесь к урокам, не решаете задачи. Для меня в школе все равны – мои родные дети и ученики", – поделилась Актоты Тлепбергенова.
По стопам Набии Кенжебаевны пошла лишь самая младшая дочь – Актоты окончила государственный гуманитарный вуз в Уральске и работает сейчас в областной специализированной школе для особенных детей социальным педагогом. Три дочери – Талшын, Бибигуль, Камажай – окончили медвуз и связали свою жизнь с медициной. Два сына – Кайрат и Болат – учились в архитектурных вузах и сейчас заняты в строительной отрасли. Сейчас в живых осталось 6 детей Набии Кенжебаевны, трое ушли из жизни.
Все 15 внуков апашки уже окончили высшие учебные заведения. Одна из них – Гульсанам Сисенгалиева – стала профессором химических наук и сейчас живет и работает в Швейцарии. Сейчас Набия-апай занимается математикой с младшим внуком Нурасылом Тулеугали. Он ученик 7 класса школы-гимназии №34 имени Асана Тайманова, отличник учебы. Его имя внесено в Казахстанскую энциклопедию одаренных детей. Еще у бабушки 18 правнуков.
20 лет назад, после смерти своего мужа, Набия Тлепбергенова переехала жить в Уральск к младшей дочери Актоты.
"Мама ведет здоровый образ жизни – рано ложится спать, много гуляет на улице, любит посидеть с соседками на лавочке возле подъезда, питается в меру, каждое утро начинает с зарядки, сама по вечерам купается в ванной. Она совсем не пользуется гаджетами – не любит что-то смотреть в телефоне. Зато очень любит читать книги, газеты – "Алаш", "Жүздесу", "Жаңарған өңірі". Она очень спокойная, уравновешенная, любит общаться с людьми, ходить на мероприятия, красиво одеваться".Актоты Тлепбергенова
Набия Кенжебаевна до сих пор сама решает задачи и примеры, если внуки просят ее помочь разобраться в какой-то теме по алгебре. Без помощи интернета и учебников вспоминает все формулы и легко объясняет любую тему.
"Мама не пользуется калькулятором, и нам постоянно говорит, что нужно все цифры складывать в уме, чтобы тренировать свой мозг. Телефон – это враг. Нужно самому решать любые задачи, а не искать готовые ответы – так учит детей наша аже. Когда они с Нурасылом ходят в магазин за продуктами, уже на кассе она говорит, сколько внук должен приготовить денег, чтобы заплатить за покупки. И сколько сдачи ему дадут, если у него нет ровной суммы", – с улыбкой отметила Актоты Тлепбергенова.
Перед Новым годом Совет ветеранов города Уральска пригласил Набию Кенжебаевну Тлепбергенову в акимат города, где ей вручили орден "Халык курметы". Также перед самыми праздниками Набие Тлепбергеновой присвоили звание "Почетный гражданин Жангалинского района".