93-летняя педагог по математике из ЗКО провела урок и стала звездой соцсетей

Учитель математики из ЗКО 45 лет проработала в школе. В начале января 2025 года Набия Тлепбергенова стала звездой соцсетей. Ее выпускники выложили видео, как их 93-летняя учительница вновь преподала им урок математики, передает Zakon.kz.

Встреча выпускников

Встреча выпускников 1984 года, на которой ученики вновь сели за парты, прошла спустя 40 лет после окончания школы, что в селе Маштексай Жангалинского района ЗКО. Дочь бабушки – Актоты Тлепбергенова – рассказала журналисту портала Zakon.kz, что наделавшее шума в соцсетях видео было снято еще 25 мая 2024 года.

Фото из семейного архива

Однако видео, которое восхитило пользователей соцсетей, появилось только 12 января 2025 года. Его опубликовала одна из учениц Набии Кенжебаевны – Гульзада Букетова. В адрес педагога и ее учеников люди написали тысячи восторженных комментариев.





"Моя мама была классным руководителем у ребят 1967 года рождения, которые закончили школу в 1984 году. В мае 2024 года они пригласили Набию Кенжебаевну на 40-летие со дня окончания школы. И мама поехала в поселок за 300 километров от Уральска, чтобы встретиться со своими любимыми учениками. Она присутствовала на последнем звонке, вместе с учениками сажала деревья на аллее выпускников. После торжественной части ее воспитанники предложили пройти в свой кабинет математики, на второй этаж школы. Они сидели в кабинете, вспоминали школьные годы", – рассказала Актоты Тлепбергенова.

И вдруг кто-то в шутку или всерьез попросил Набию Кенжебаевну снова провести им урок математики, стали говорить, что часто вспоминают ее уроки, скучают по ним и хотели бы понять, помнят ли они школьную программу, сумеют ли решить те задачки, которые когда-то с легкостью решали под руководством своего педагога.



Фото из семейного архива героини

Урок математики

Тогда педагог, не задумываясь, шагнула к доске, взяла кусочек мела и начала ровным и красивым почерком выводить на доске формулы, примеры и задачи. И, к удивлению всех, ее ученики быстро вспомнили школьную программу и легко смогли решить все задания.

Урок продлился недолго – всего 15 минут. Но на эти 15 минут Набия Тлепбергенова вновь стала педагогом, а ее уже 57-летние выпускники опять ощутили себя учениками 10 класса Маштексайской средней школы.

"Мама задавала своим ребятам вопросы, они просили ее объяснить некоторые из примеров. Урок пролетел на одном дыхании – живо, интересно. Когда он уже закончился, все ученики в классе сказали маме: "Набия-апай, вы дали нам фундаментальные знания по математике, прошло уже 40 лет, а мы помним ваши уроки", – поделилась дочь педагога.

Отличник учебы, многодетная мать, труженик тыла...

Набия Кенжебаевна Тлепбергенова родилась в декабре 1931 года в селе Жалпактал в ЗКО. В годы Великой Отечественной войны с 11 лет работала в поле и наравне со взрослыми участвовала в выращивании и уборке урожая зерна, приближая победу советского народа в борьбе с фашизмом. Награждена медалью "Труженик тыла".

В 1950 году тогда еще юная Набия с отличием окончила школу и поступила в Актюбинский педагогический институт на факультет математики. Была стипендиаткой Гоголевской премии, а институт окончила с красным диплом. Трудовой путь начала в Фурмановской средней школе учителем математики, а потом переехала в Жангалинский район, село Маштексай. Там же вышла замуж за своего коллегу, родила 9 детей.

Любимой работе отдала 45 лет своей жизни. Успевала везде – и дома, и на работе. Пела и играла на домбре в составе оркестра народных инструментов, была председателем профсоюза в школьном коллективе, заведовала женсоветом в школе.

Сейчас ее выпускники регулярно приезжают к ней на день рождения, поздравляют Набию-апай с 8 Марта и Днем учителя, всегда хотят видеть на встречах выпускников. С ребятами 1984 года выпуска – ее любимым классом – Набия Кенжебаевна отметила уже и 10, и 20, и 30, а теперь уже и 40 лет их окончания Маштексайской школы.

"У мамы были очень интересные уроки. Она никогда не делила учеников на сильных и слабых. У нее не было любимчиков. Математика – сложная наука. Не все дети могут быстро научиться решать задачи и примеры. Набия-апай во время объяснения новой темы давала сразу несколько способов решения задачи или примеров, чтобы это объяснение было доступно и сильным, и слабым ученикам. Так все дети усваивали школьную программу по математике. Коллеги всегда удивлялись, почему у нее в классах практически не было троечников по математике, так как даже самые слабые дети справлялись со сложными заданиями", – вспомнила вехи трудового пути своей мамы Актоты Тлепбергенова.

Секреты профессии



Любая комиссия, которая приезжала в Маштексайскую школу с проверкой, в первую очередь шла на уроки к Набие Кенжебаевне. Многие коллеги из других школ и даже районов выпытывали у педагога, нет ли у нее особой методики преподавания, которая позволяет привить любовь к математике даже слабым ученикам. Набия Кенжебаевна только улыбалась в ответ: секрет ее преподавания всегда был прост – любить детей и свою профессию.

Фото из семейного архива

"Наши родители всем своим 9 детям дали высшее образование. У нас был строгий порядок, режим дня. Родители приучали нас, чтобы мы друг за другом ухаживали, помогали, убеждали хорошо учиться. Наша мама строгая и справедливая. От нас всегда требовала, чтобы мы выполняли все задания по математике. Если кто-то из нас не понял тему, дома она обязательно объясняла все заново. Не давала нам никакой поблажки на уроках. Даже если мы и обижались, что за контрольную получили у нее 4, а не 5, она говорила: "Я не буду вам завышать оценки, если вы плохо готовитесь к урокам, не решаете задачи. Для меня в школе все равны – мои родные дети и ученики", – поделилась Актоты Тлепбергенова.

По стопам Набии Кенжебаевны пошла лишь самая младшая дочь – Актоты окончила государственный гуманитарный вуз в Уральске и работает сейчас в областной специализированной школе для особенных детей социальным педагогом. Три дочери – Талшын, Бибигуль, Камажай – окончили медвуз и связали свою жизнь с медициной. Два сына – Кайрат и Болат – учились в архитектурных вузах и сейчас заняты в строительной отрасли. Сейчас в живых осталось 6 детей Набии Кенжебаевны, трое ушли из жизни.

Фото из семейного архива

Фото из семейного архива

Все 15 внуков апашки уже окончили высшие учебные заведения. Одна из них – Гульсанам Сисенгалиева – стала профессором химических наук и сейчас живет и работает в Швейцарии. Сейчас Набия-апай занимается математикой с младшим внуком Нурасылом Тулеугали. Он ученик 7 класса школы-гимназии №34 имени Асана Тайманова, отличник учебы. Его имя внесено в Казахстанскую энциклопедию одаренных детей. Еще у бабушки 18 правнуков.

Фото из семейного архива/Набия Тлепбергенова с внуком Нурасылом Тулеугали

20 лет назад, после смерти своего мужа, Набия Тлепбергенова переехала жить в Уральск к младшей дочери Актоты.

"Мама ведет здоровый образ жизни – рано ложится спать, много гуляет на улице, любит посидеть с соседками на лавочке возле подъезда, питается в меру, каждое утро начинает с зарядки, сама по вечерам купается в ванной. Она совсем не пользуется гаджетами – не любит что-то смотреть в телефоне. Зато очень любит читать книги, газеты – "Алаш", "Жүздесу", "Жаңарған өңірі". Она очень спокойная, уравновешенная, любит общаться с людьми, ходить на мероприятия, красиво одеваться". Актоты Тлепбергенова

Набия Кенжебаевна до сих пор сама решает задачи и примеры, если внуки просят ее помочь разобраться в какой-то теме по алгебре. Без помощи интернета и учебников вспоминает все формулы и легко объясняет любую тему.

"Мама не пользуется калькулятором, и нам постоянно говорит, что нужно все цифры складывать в уме, чтобы тренировать свой мозг. Телефон – это враг. Нужно самому решать любые задачи, а не искать готовые ответы – так учит детей наша аже. Когда они с Нурасылом ходят в магазин за продуктами, уже на кассе она говорит, сколько внук должен приготовить денег, чтобы заплатить за покупки. И сколько сдачи ему дадут, если у него нет ровной суммы", – с улыбкой отметила Актоты Тлепбергенова.

Перед Новым годом Совет ветеранов города Уральска пригласил Набию Кенжебаевну Тлепбергенову в акимат города, где ей вручили орден "Халык курметы". Также перед самыми праздниками Набие Тлепбергеновой присвоили звание "Почетный гражданин Жангалинского района".