Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу
Видеопоздравление любимой учительницы именинница опубликовала в своем Instagram.
"Это поздравление моего любимого учителя по математике Ирины Николаевны Маленковой. Ей 90 лет. А нашей дружбе – 40. Именно в этом классе в Академии балета им. А. Я. Вагановой была приемная комиссия, когда я поступала в училище. С тех пор мы дружим. Я очень дорожу моими педагогами! Всегда молюсь. Их в живых остались единицы. Моими педагогами были мэтры балетного искусства. А из учителей моя любимая Ирина Николаевна", – написала под публикацией Волочкова.
Подписчиков Анастасии поздравление учительницы очень тронуло, и они пожелали Ирине Николаевне долгих лет:
- "Такая милая женщина".
- "Долгих лет Ирине Николаевне!"
- "Такое поздравление дорогого стоит. 90 лет учительнице и в таком здравом уме! Очень приятная женщина".
- "Очень трогательное и памятное поздравление! Вот не каждому из нас выпадет честь прослушать такие добрые слова учителя, и это говорит о многом!"
Также балерина поделилась трогательным видеопоздравлением, которое получила от замечательного друга Отара Кушанашвили.
"Сколько мы прошли вместе. И его супруга Оленька – ангел-хранитель. Спасибо от сердца моего многострадального!" – поблагодарила Волочкова журналиста.
Материал по теме
13 января 2025 года Анастасия Волочкова раскрыла личность молодого "возлюбленного", с которым отдыхала на Мальдивах.