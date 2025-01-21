Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу

Видеопоздравление любимой учительницы именинница опубликовала в своем Instagram.

"Это поздравление моего любимого учителя по математике Ирины Николаевны Маленковой. Ей 90 лет. А нашей дружбе – 40. Именно в этом классе в Академии балета им. А. Я. Вагановой была приемная комиссия, когда я поступала в училище. С тех пор мы дружим. Я очень дорожу моими педагогами! Всегда молюсь. Их в живых остались единицы. Моими педагогами были мэтры балетного искусства. А из учителей моя любимая Ирина Николаевна", – написала под публикацией Волочкова.