#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу

Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 13:38 Фото: Instagram/volochkova_art
Накануне, 20 января 2025 года, известной российской артистке балета Анастасии Волочковой исполнилось 49 лет. В связи с этим к ней с теплыми пожеланиями обратились друзья, коллеги, а также учительница по математике, сообщает Zakon.kz.

Видеопоздравление любимой учительницы именинница опубликовала в своем Instagram.

"Это поздравление моего любимого учителя по математике Ирины Николаевны Маленковой. Ей 90 лет. А нашей дружбе – 40. Именно в этом классе в Академии балета им. А. Я. Вагановой была приемная комиссия, когда я поступала в училище. С тех пор мы дружим. Я очень дорожу моими педагогами! Всегда молюсь. Их в живых остались единицы. Моими педагогами были мэтры балетного искусства. А из учителей моя любимая Ирина Николаевна", – написала под публикацией Волочкова.

Подписчиков Анастасии поздравление учительницы очень тронуло, и они пожелали Ирине Николаевне долгих лет:

  • "Такая милая женщина".
  • "Долгих лет Ирине Николаевне!"
  • "Такое поздравление дорогого стоит. 90 лет учительнице и в таком здравом уме! Очень приятная женщина".
  • "Очень трогательное и памятное поздравление! Вот не каждому из нас выпадет честь прослушать такие добрые слова учителя, и это говорит о многом!"

Также балерина поделилась трогательным видеопоздравлением, которое получила от замечательного друга Отара Кушанашвили.

"Сколько мы прошли вместе. И его супруга Оленька – ангел-хранитель. Спасибо от сердца моего многострадального!" – поблагодарила Волочкова журналиста.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 13:38
Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на семь лет за крупное мошенничество
, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 13:38

13 января 2025 года Анастасия Волочкова раскрыла личность молодого "возлюбленного", с которым отдыхала на Мальдивах.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Солист группы "Иванушки International" стал дедушкой во второй раз
Культура и шоу-бизнес
13:14, Сегодня
Солист группы "Иванушки International" стал дедушкой во второй раз
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: