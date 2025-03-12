Подъем заболеваемости в Алматы: какими вирусами можно заразиться

В Алматы наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, но без превышения контрольных уровней. Какие вирусы циркулируют в мегаполисе, рассказали Zakon.kz специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

По официальным данным, за неделю в южной столице зарегистрировано более 18,5 тыс. случаев ОРВИ.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, этот показатель выше аналогичного периода прошлого года на 7,7%, но ниже на 13% показателя предыдущей недели – тогда было зафиксировано более 21 тыс. случаев. При этом большинство заболевших – дети (60,5%, или свыше 11 тыс. случаев).

Так, в текущем эпидсезоне с середины ноября зарегистрировано 253 подтвержденных случая гриппа, из них 126 случаев гриппа типа А/H1N1 и типа В – 127 случаев. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, тяжелых случаев не было.

"В городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС-вирус, аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус. Лабораторно исследовано на другие негриппозные инфекции 259 материалов от больных, из них в 82 пробах ПЦР методом определены: риновирус – 18, парагрипп – 2, РС – 51, бокавирус – 1, аденовирус – 1". Асель Калыкова

Медик подчеркнула, что в городе зафиксировано девять фактов заражения сезонным коронавирусом. Метапневмовируса среди алматинцев не выявлено.

В департаменте отметили, что для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

• повышать иммунитет: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь по назначению врача;

• сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;

• в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

• не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Врачи предупреждают, что соблюдение простых правил поможет избежать инфицирования.

В целом эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается стабильной по всем основным инфекционным заболеваниям. С таким заявлением 11 марта 2025 года выступили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.