Сможет ли Трамп залить весь мир дешевой нефтью – экономисты

Вчера, 19 января 2025 года, накануне своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал предпринять экстренные действия по многим направлениям, включая усилия по увеличению добычи нефти и газа, сообщает Zakon.kz.

Начиная с завтрашнего дня, я буду действовать с исторической скоростью и силой, – сказал Трамп сторонникам на стадионе Capital One Arena.

Трамп также заявил, что немедленно подпишет рекордное количество исполнительных указов (по данным американских СМИ – более 100 указов только в первый день, – прим.ред.), отменяя многие указы Джо Байдена, включая запреты на добычу нефти на шельфе и на федеральных землях.

В целом Трамп обещает нарастить производство нефти на 3 млн баррелей в сутки (б/с). Это при том, что США и без того крупнейший производитель энергоресурсов в мире. Одной только нефти с газовым конденсатом Америка добывает более 13 млн б/c, тогда как Россия и Саудовская Аравия – примерно по 10,5 млн. баррелей, – отмечает ВВС.

Напомним, что после начала военных действий в Украине, США стали самым крупным поставщиком сжиженного газа в мире. После того, как страны ЕС отказались от СПГ из России, американские газовые компании вошли на континент, и Трамп намерен закрепить их господство в Еврозоне.

А каким же образом президент США намерен добиться резкого увеличения добычи нефти? Прежде всего, обещанием снизить ставки налогов для нефтяных компаний, чтобы они могли инвестировать больше средств в добычу нефти. Таким образом на фоне "эффекта высокой базы" даже небольшой рост добычи нефти на 2-3% уже окажет сильное давление на цену нефти в мире.

Тем не менее, в 2025 году мы вряд ли увидим очень сильное падение цен на нефть, считает казахстанский экономист Ринат Рашидов. Согласно осеннему релизу Минэнерго США, уровень добычи нефти в Америке вырастет с 13,23 млн б/с, до 13,53 млн б/с.

"Это всего 300 тысяч баррелей в сутки или 2% от всего объема. Такого количества вряд ли хватит, чтобы сбить цену на нефть. К тому же уже в январе 2025 года то же Минэнерго США само повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с 73,58 до 74,31 долларов за баррель", – Ринат Рашидов

Ускорения динамики роста американской нефтедобычи при Трампе ждать не стоит, считает и российский эксперт Валерий Андрианов. Лишние объемы добычи невыгодны самим американским сланцевым компаниям, поскольку их продукт имеет высокую себестоимость добычи.

"При Джо Байдене на пути сланцевой добычи не существовало каких-либо серьезных препятствий, ограничивающих ее рост, но роста не было. Объемы добычи зависят исключительно от имеющихся ресурсов и спроса", – Валерий Андрианов

А вот что говорят сами американские нефтяники. Последний опрос среди разработчиков нефтяных месторождений, сделанный Федеральным резервным банком Канзас-Сити, показал: для рентабельной разработки существующих месторождений с прибылью нужна средняя цена на нефть не менее 65 долларов за баррель. А для существенного увеличения добычи потребуется уже 89 долларов за баррель. А нефтяники же в среднем прогнозируют 73 доллара за баррель через полгода, 77 долларов – через год и 80 долларов – через два года.

Большинство крупных компаний не собираются увеличивать вложения, несмотря на ободряющие заявления Трампа. К тому же, инвесторы и рынок требуют от них пускать все больше прибыли на выплаты акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, так что на капитальные вложения остается меньше, – утверждает ВВС.

И, тем не менее, Трамп уже посылает рынкам сильнейший "медвежий" сигнал к понижению цен на нефть. С этим сигналом будет трудно справится странам ОПЕК+, которые и так весь 2024 год с трудом удерживали баланс на рынке.

Однако, если администрация Трампа начнет увеличивать торговые пошлины в отношении КНР и стран Европы, там возможно замедление экономики и соответствующее падение спроса на нефть. Тогда вполне может произойти существенное снижение спроса на нефть, и цены пойдут вниз, – продолжает Ринат Рашидов.

"Но тогда возникнет своеобразный "нефтяной бумеранг", ведь и американские добывающие компании так же снизят темпы добычи нефти, а это будет означать только "выстрел себе в ногу" и ничего более", – Ринат Рашидов

Рынок нефти очень сбалансирован, и одним ковбойским наскоком его не свалить, слишком много здесь игроков, – утверждают эксперты. Вот и в отчете Международного энергетического агентства говорится:

"Если сокращение поставок из-за погодных условий, санкций или других событий станет существенным, запасы нефти могут быть быстро использованы для удовлетворения операционных потребностей в ближайшей перспективе. Более того, ожидается, что производители, не входящие в ОПЕК+, добавят еще 1,5 млн баррелей в день поставок в 2025 году, столько же, сколько и в 2024 году, во главе с США, Бразилией, Гайаной, Канадой и Аргентиной". IEA

Ну и, конечно, члены ОПЕК+ также стремятся отменить дополнительные добровольные сокращения добычи и могут нарастить их при необходимости. Эти добавления должны покрыть как потенциальные перебои с поставками, так и ожидаемый рост спроса.

Отметим, что бюджет РК на 2025 год спланирован с учетом того, что цена на нефть составит 75 долларов за баррель.