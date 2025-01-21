Мир увлечений: как семейчанка креативно подошла к урокам биологии и заинтересовала детей

Семейчанка Альфия Шаймарданова уже 11-ый год коллекционирует насекомых. За это время она обзавелась самыми разными экземплярами, собрав представителей почти всех отрядов. Есть среди них даже далеко не самые распространенные в этих краях. О необычном хобби – в материале Zakon.kz.

Собирать коллекцию Альфия начала в 2014 году после первого курса университета, где училась по специальности "биология". Тогда она с сокурсниками проходила практику на местной агробиостанции, где студентам дали два задания. Результатом практики должен был стать сбор коллекций: по ботанике − гербария, по зоологии − коллекции насекомых.

Фото: Екатерина Бобко

"Нам рассказали, как собирать и что делать. Меня это заинтересовало. Сбор насекомых − увлекательный процесс. Если до этого ты не задумывался, когда какое-то насекомое пробежало или пролетело мимо тебя, то сейчас обращаешь на все внимание, и хочется, чтобы это все было у тебя в коллекции", – поделилась Альфия.

Так вузовская практика переросла в хобби. И спустя 10 лет в ее коллекции уже около 200 самых разных экземпляров, некоторые виды повторяются, но у каждого образца есть свои отличительные особенности. Все они наколоты на иголки и хранятся в специальных коробках.

"Сейчас точное количество насекомых я назвать не могу. Там есть чешуекрылые, перепончатокрылые, их там большое количество. У меня есть представители почти всех отрядов. Наверное, кроме поденок. Есть и бабочки, и жуки, и клопы, и двукрылые (мухи), и прямокрылые (кузнечики)", – рассказала Альфия.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Свою коллекцию энтомолог-любитель пополняет летом. Новые экземпляры попадают к ней самыми разными способами.

"Бывает, что летом нахлынут некоторые виды. Года три назад было очень много бронзовок золотистых. У меня рядом с домом росла сирень, и на этой сирени их было огромное количество. Они очень любили сидеть там и поедать цветочки. Я их практически каждый день собирала. Поэтому у меня очень много их разновидностей. Они разные по форме, цвету, но все относятся к одному виду. Собираю я насекомых везде, куда бы я ни пошла. Стараюсь взять с собой какую-нибудь баночку или коробочку, чтобы я смогла их потом принести домой. Даже если у меня этот вид есть, я все равно его добавлю в свою коллекцию. У нас в городе в основном собираю на острове Бейбітшілік и в сосновом бору, там, где можно найти разнообразие каких-либо насекомых", – отметила биолог.

Некоторые виды из коллекции удалось найти во время поездок за город, например, во время экспедиции в горы Дельбегетей и Кыземшек. Там были найдены некоторые представители жесткокрылых. Необычное увлечение семейчанки поддерживают ее родственники.

"Всем было интересно, особенно брату. Он до сих пор пополняет мою коллекцию, находит какие-то виды и мне приносит. И также это мои друзья, которых я тоже вовлекла в процесс. Теперь при виде какого-то насекомого все стараются дополнить мою коллекцию", – добавила коллекционер.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

С помощью друзей она пополнила свою коллекцию такой интересной и довольно редкой для Семея бабочкой, как махаон.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Это, наверное, один из таких видов, которых можно отнести к редко встречающимся в нашем городе. Он немного повредился при транспортировке, но в целом его красота никуда не исчезла. Это довольно-таки огромная и очень красивая бабочка. В размахе крыльев достигает примерно восьми сантиметров", – описывает она.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Собирать и хранить насекомых нужно аккуратно, чтобы не испортить внешний вид экземпляра.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"У меня всегда имеется плотно закручивающаяся баночка, в которой содержится спиртовой раствор. Это не чистый спирт, а раствор в соотношении 30 % спирта на 70 % воды. Если делать это как-то по-другому, это может привести к порче тонких элементов, таких, как крылья. А еще может потеряться цвет. Храню я их всех в коробках, специально вырезанных для них, и накалываю на иголки – для всех классов по-разному", – делится Альфия.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Сейчас девушка работает учителем в средней школе № 20 в Семее. Коллекция неплохо помогает ей в работе, как основа в проектной и кружковой деятельности – школьники учатся составлять энтомологические коллекции и памятки по их сбору.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Так как сейчас у нас в курсе биологии отсутствует раздел зоологии, как бы печально это ни звучало, но, тем не менее, именно эту часть можно заполнить проектной работой. Раньше, когда изучалась зоология, рассматривались отдельные представители насекомых, их строение, разнообразие, хотя бы в общих чертах. Сейчас же в биологии это не изучается. Дети не знают разновидностей, чтобы отличить хотя бы кто это: жук или клоп, оса или пчела, или шершень? А в проектной работе ребенку интересно изучать разновидности насекомых, хотя бы тех, которые окружают его в городе. Плюс ко всему насекомые – это самый многочисленный класс, который окружает нас в мире", – рассказывает учитель.

По словам Альфии, у многих школьников это вызывает неподдельный интерес.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Некоторые боялись трогать, некоторым было страшно, некоторые считали меня жестоким убийцей, который убивает насекомых. Но в основном детям было интересно смотреть, они хотели потрогать, узнать, как это, что это. В жизни же насекомое пробежит, и ты его никак не поймаешь. А тут оно наколото на иголочку, его можно пощупать. У меня в коллекции есть жуки-носороги. Вот им было очень интересно посмотреть на них, что они такие крупные, большие. У самца есть рог, у самки нет рога. Ну и, конечно, бабочки. Бабочки им интересны, хотя собирать их очень тяжело. Некоторые в моей коллекции немного деформированы, потому что их сложно высушивать", – отметила Альфия.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Она поделилась одним интересным наблюдением: многие, даже взрослые люди, не способны различать пауков и насекомых.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Когда я говорила о том, что собираю насекомых, некоторые мне ловили пауков. Причем это были люди уже взрослые, состоявшиеся, давно окончившие школу. И некоторые до сих пор путают и не знают, что пауки − это не насекомые, а паукообразные", – рассказала педагог.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

По словам Альфии, ее хобби не совсем совпадает с ее специальностью. Коллекционирование насекомых для нее – нечто гораздо большее, чем просто работа.

"Если говорить про совместимость моей специальности с этим хобби, то они не совсем близки, потому что все-таки я больше ботаник. Магистерскую диссертацию я защищала именно по ботанике, по лекарственным растениям. Но коллекционирование насекомых мне очень нравится тем, что здесь я имею практический результат. Коллекционированием гербариев я тоже занимаюсь, но оно не такое красивое, не такое презентабельное. А вот насекомые – это эстетически красиво, как мне кажется. Особенно коллекция бабочек", – отмечает Альфия.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

А еще у нее в коллекции была очень редкая особь – роющая оса. Но ее пришлось передать на кафедру для получения зачета. Альфия надеется, что ей вновь удастся заполучить такое насекомое уже в нынешнюю коллекцию. В планах у нее отправиться в очередную экспедицию на поиски интересных представителей окружающей нас природы.

Автор: Екатерина Бобко